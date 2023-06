למה אילון מאסק ומארק צוקרברג רוצים להילחם אחד בשני בכלוב?

אתמול (ד'), אילון מאסק צייץ בחשבון שלו בטוויטר שהוא מוכן להילחם עם מארק צוקרברג בכלוב, אם יסכים לכך.

הציוץ של מאסק עלה כחלק משרשור, שהחל בפרסום של משתמש סביב התכנון של מטא להשיק רשת חברתית מבוססת טקסט שתתחרה עם טוויטר, שכרגע נקראת "פרויקט 92". מאסק עקץ בתגובה: "אני בטוח שכדור הארץ מצפה בקוצר רוח להיות בלעדית תחת האגודל של צוקרברג, ללא שום אפשרויות אחרות".

לאחר שמשתמש נוסף הזהיר את מאסק וצייץ בבדיחוּת הדעת כי "שמע שצוקרברג מתאמן בג'יו ג'יטסו עכשיו", הגיב לו שהוא מוכן לקרב בכלוב אם צוקרברג יסכים.

I’m up for a cage match if he is lol - Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

בתגובה לכך, צוקרברג פרסם בחשבון האינסטגרם שלו סטורי בו תמונת מסך של הציוץ של מאסק, עם הכיתוב "שלח לי מיקום". אתר החדשות The Verge פנה למטא בשאלה לגבי רצינות ההצהרה, ודובר של החברה מסר לו כי "הסטורי מדבר בעד עצמו".

''שלח מיקום'' / צילום: צילום מסך מהאינסטגרם של מארק צוקרברג

על פניו, נראה כי מדובר רק בהחלפת מהלומות מבודרת בין שני ענקי טכנולוגיה, אך למעשה מדובר בפרק נוסף בסכסוך מתוקשר וארוך שנים בין השניים.

הכל התחיל עם עמוס-6

ב-2016, רקטה של SpaceX שהייתה אמורה להטיס את לוויין עמוס-6 לחלל התפוצצה, והלוויין נהרס. עמוס-6 היה חלק מהפרויקט של פייסבוק לחבר את האזורים הלא מרושתים ביבשת אפריקה לאינטרנט.

צוקרברג פרסם בפייסבוק פוסט בו האשים את חברת SpaceX בהרס הלוויין: "מאוכזב עמוקות לשמוע שכישלון השיגור של SpaceX הרס את הלוויין שלנו, שהיה מספק קישוריות לכל כך הרבה יזמים, ולכל תושבי היבשת".

כשנתיים לאחר מכן, מאסק צייץ בתגובה לכתבת אמריקאית שהעלתה את הסיפור שוב בטוויטר: "כן, אשמתי שהייתי אידיוט. נתנו להם שיגור בחינם כדי לפצות על זה, ונדמה לי שהיה להם ביטוח".

Yeah, my fault for being an idiot. We did give them a free launch to make up for it and I think they had some insurance. - Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

"דיברתי עם מארק, וההבנה שלו ב-AI מוגבלת"

ב-2017, במהלך שידור חי של פייסבוק, אחד הצופים שאל את מארק צוקרברג לדעתו סביב הדאגות שהביע מאסק כלפי ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית. צוקרברג השיב: "אני מאוד אופטימי לגבי AI. כל המתנגדים שמעלים תרחישי בלהות... אני לא מבין את זה. זה מאוד שלילי, ובדרכים מסוימות, אני באמת חושב שזה די לא אחראי".

מאסק, מנגד, ידוע בעמדתו לפיה יש להחיל רגולציה בתחום ה-AI. לפני חודשים ספורים, חתם על מכתב שמפציר להשהות את פיתוחי ה-AI, יחד עם עוד כ-1,000 אנשי מפתח בתעשיית הטכנולוגיה.

בתגובה לדבריו של צוקרברג, מאסק עקץ בטוויטר: "דיברתי עם מארק על זה. ההבנה שלו בנושא מוגבלת".

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. - Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017

ואז עמודי הפייסבוק של SpaceX וטסלה נעלמו

ב-2018, התפוצצה פרשת קיימברידג' אנליטיקה, במסגרתה דלפו מפייסבוק פרטים אישיים של כ-87 מיליון משתמשים והגיעו לידי החברה. קיימברידג' הייתה חברה פרטית לייעוץ פוליטי, שהשתמשה בכריית מידע ובמודלים של בינה מלאכותית כדי לטרגט את המשתמשים בפרסום ממוקד, וניסתה להטות את תוצאות הבחירות לנשיאות בארה"ב ב-2016. ב-2018, פשטה החברה את הרגל ונסגרה.

הפרשה עוררה גל של תגובות שקוראות למשתמשים לסגור את חשבונות הפייסבוק שלהם, והדבר הפך לקמפיין רשמי שזכה להאשטאג deletefacebook#.

אחרי שאחד ממייסדי וואטסאפ, שכבר הייתה שייכת לפייסבוק באותו הזמן, צייץ שהגיע הזמן למחוק את פייסבוק, מאסק הגיב: "מה זה פייסבוק?". לא הרבה זמן לאחר מכן, העמודים של שתי החברות בבעלותו, Spacex וטסלה, נעלמו מהרשת החברתית.

מאסק צייץ בנושא: "זו לא הצהרה פוליטית ולא עשיתי את זה כי מישהו אתגר אותי. אני פשוט לא אוהב את פייסבוק. עושה לי צמרמורת. מצטער".

It’s not a political statement and I didn’t do this because someone dared me to do it. Just don’t like Facebook. Gives me the willies. Sorry. - Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2018

מאז, מאסק המשיך לחבוט בצוקרברג, בעיקר סביב סוגיות הקשורות לפרטיות המידע ולרגולציה. לפני כשנתיים, כאשר עלתה ביקורת סביב מדיניות הפרטיות של וואטסאפ ושיתוף המידע שלה עם פייסבוק, צייץ מאסק בטוויטר: "השתמשו בסיגנל" - אפליקציית מסרונים באמצעותה ניתן להעביר הודעות מוצפנות.

הבטחנו ניבתן

בחזרה לקרב בכלוב. לאחר שצוקרברג ביקש ממאסק שישלח לו מיקום, צייץ האחרון שהיה מעוניין לקיים את הקרב ב"וגאס אוקטגון", זירת אגרוף בלאס וגאס. קשה להאמין שנראה באמת קרב בין מארק צוקרברג ואילון מאסק. אבל אם כן, למאסק יש מהלך מעולה שנקרא "הניבתן", בו הוא שוכב על יריבו ולא עושה דבר - לפחות כך הוא צייץ.