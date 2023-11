הציוצים האנטישמיים של אילון מאסק מתחילים לעלות לו ביוקר

אילון מאסק עומד חוטף מכה כלכלית לאחר שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו, X (טוויטר), פוסט התומך באנטישמיות. הפוסט עורר כעס מצד משקיעים ביצרנית הרכב החשמלית שלו, טסלה. ומפרסמים אמרו כי בעקבות האמירות הם יורידו את הפרסומות שלהם מהרשת החברתית.

בכירים בתחום, ביניהם דסטין מוסקוביץ', המייסד משותף של פייסבוק, קראו למאסק להתפטר. וקריסטין הול, בעלת קרן ההשקעות ניה אימפקט, המחזיקה מניות טסלה בשווי של כ-282 אלף דולר, תקפה את תמיכתו של מאסק באמירות אנטישמיות.

מאסק, העומד בראש רשימת עשירי העולם, עם שווי שוק של 218 מיליארד דולר, הגיב לפוסט הטוען כי "במשך שנים יהודים השתמשו באותה שפה, בה הם רוצים שיפסיקו להשתמש נגדם, נגד לבנים", הציוץ המקורי ממשיך ואומר "לא אכפת לי מהאוכלוסיה היהודית המערבית, שמגלה שמיעוטים לא אוהבים אותה".

לפוסט הזה הגיב מאסק "אתה אומר את האמת הפשוטה".

You have said the actual truth