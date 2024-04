קבוצת שטראוס נוקטת מהלכי מכירה של כמה מתתי-הפעילויות שלה, במטרה להתמקד בפעילויות הליבה. ראשית, החברה פועלת למכור את חלקה (51%) במפעל וכוורת יד מרדכי (בשותפות עם קיבוץ יד מרדכי, המחזיק 49%), שבו היא מייצרת דבש, שמן זית, קונפיטורות, מייפל ורטבים.

בנוסף, על המדף נמצאות גם פעילות הירקות הטריים והמצוננים "טעם הטבע" במפעל הממוקם בברור חיל; ורשת קפה עלית המתמחה במכירת מוצרי קפה ומוצרים נלווים בסגמנט ה-OTG (On the go), בעיקר בדוכני קפה בתחנות רכבת, במוסדות אקדמיים ובבתי חולים.

מבין פעילויות אלה, הליך מכירת פעילות הירקות המצוננים בברור חיל נמצא בשלב מתקדם יחסית.

בכל הפעילויות האלה שטראוס לא רואה מנוע צמיחה משמעותי, כשכולן רשמו ירידות ברווחים ובנתחי השוק ברבעונים האחרונים. ב-2023 נתח השוק של הירקות השטופים והארוזים עמד על 31.4%, בעוד ב-2022 הוא עמד על 34.1%.

המתחרה העיקרי: המותג הפרטי

בדוחות הכספיים לשנת 2023 ציינה שטראוס כי המתחרה העיקרי שלה בתחום הירקות השטופים והארוזים הוא המותג הפרטי. כמו כן, חלק לא מבוטל מהמכר מתבצע בירקניות. עוד צוין כי החל מחודש ספטמבר 2021 ניתן לראות ירידה בנתח שוק של המותג "טעם הטבע" הנובעת מהתחזקות המתחרים בקטגוריה, מכניסת ספקים חדשים ומצמיחה של סגמנטים חדשים בהם אין להם מוצר רלוונטי.

התחרות האגרסיבית בשוק הדבש ושמן הזית חיזקה ככל הנראה את ההבנה בשטראוס שלא מדובר בתחום שיניב לה את החזרה לרווחיות משמעותית. נתח השוק של הדבש ב-2023 עמד על 49.3% - ירידה בהשוואה ל-2022, אז עמד נתח השוק על 55.6%.

גם פה, המותג הפרטי הוא המתחרה העיקרי בדבש. מתחרים נוספים הם בין היתר מכוורת עמק חפר, מכוורת עין חרוד, קליית גת וטעמן. גם הגדלת המכסות ליבוא דבש הפטורות ממכס השפיעה על התחרות.

בתחום שמן הזית המתחרים העיקריים הם שוב המותג הפרטי וכן זיתא, טעמן וסבא חביב, ולצידם מותגים קטנים נוספים, כשהשוק מתאפיין במספר רב של מתחרים קטנים בעלי נתח שוק של עד 2% כל אחד.

דווקא בפעילות רשת קפה עלית כן חלה עלייה הדרגתית בשנה שעברה מבחינת היקף הפעילות, אבל בעקבות המלחמה חלק מהסניפים היו סגורים לסירוגין או פעלו במסגרת מצומצמת, מה שהוביל לירידה בהכנסות.

חוזרים להתמקד בליבה

כמו שופרסל, עזריאלי ומליסרון, שהבינו בשנה האחרונה כי זרועות רבות מדי לא בהכרח יביאו לשיפור בתוצאות (ולכן סגרו את פעילויות המרקטפלייס שלהן) - גם בשטראוס חותרים להתמקד בפעילות הליבה ומוותרים על הפעילויות ההפסדיות, או הרווחיות פחות, ולא בטוח שפעילויות אחרות לא יימכרו בהמשך.

כבר בדוחות הכספיים לשנה הקודמת ציינו הקבוצה והעומד בראשה, המנכ"ל שי באב"ד, כי בהמשך לתוכנית ההתייעלות שהוכרזה ב-2022, התוכנית האסטרטגית לשנתיים הקרובות תתמקד בתחומי הליבה, שמהווה כ-85% מסך הפעילות; וכי ייסגרו פעילויות עם רווחיות נמוכה, לצד השקעות בישראל - בין היתר במפעל המוצרים מן הצומח הממוקם בצפון ליד אחיהוד, שצפוי להיפתח בשנה הבאה בהשקעה של כ-250 מיליון שקל.