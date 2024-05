התוכנית שמסייעת למפונים לחזור לשוק העבודה בלי לאבד קצבאות

אודות "ישראל מתגייסת" בתוך המציאות הכאוטית נולדו עשרות מיזמים של אזרחים ועסקים פרטיים, הנרתמים למען יושבי הדרום, אנשי כוחות הביטחון והמורל הלאומי בכללותו. גלובס מרכז את היוזמות המרכזיות ופרטי הקשר ונרתם לקשר בין הצדדים להצלחת המיזמים הללו במייל: i-can-help@globes.co.il

עם פרוץ המלחמה הגיעו לחיפה כ־6,000 מפונים מהצפון - קריית שמונה, שלומי וקיבוץ דן - ומהעוטף, אשר שוכנו במלונות השונים בעיר. בחלוף הזמן רבים מהם עזבו ועברו לדירות שכורות או ליישובים אחרים, אך כ־2,500 מפונים נותרו במלונות, ועדיין לא ידוע מתי יוכלו לשוב לביתם.

"המפונים האלה נמצאים במצב נפשי לא פשוט, קיים קושי תפקודי, והיה גם קושי בהשתלבות במערכת החינוך", מסבירה ד"ר אפרת שפר, לשעבר נשיאת פיליפס ישראל ומי שמובילה כיום עבורם תוכנית לרצף תעסוקתי.

"קצת כמו בקורונה, רבים קמים בבוקר ולא מתלבשים או לא יוצאים מהמלון, מאוד מתכנסים בעצמם עד לרמה של חוסר תפקוד, וזה פוגע בתא המשפחתי, ביכולת הכלכלית וביכולת השיקומית. אם רוצים שהם יחזרו מעולם התמיכה והקצבאות, חייבים לעזור להם".

"חצי משרה ל־4 חודשים"

התוכנית נולדה על ידי מה ששפר מגדירה כ"קבוצה של אנשים מרשת מעוז" שבה היא חברה בעצמה, והפכה לשיתוף־פעולה בין החברה הכלכלית לחיפה, העירייה, ארגון בעצמי ושותפות חיפה־בוסטון, שגייסה תרומה של כמיליון שקל עבור הפרויקט. הרעיון מאחורי התוכנית הוא למצוא פתרונות לשמירה על רצף תעסוקתי עבור כ־75 מפונים בשלב הראשון, ולהגדיל אותו בהמשך.

"החלטנו לדבר עם מעסיקים בחיפה, להבין מה הצרכים, ולהציע חצאי משרה לשלושה־ארבעה חודשים", מסבירה שפר. "היינו אופטימיים שהמלחמה תיגמר בפרק הזמן הזה, וגם מבחינה משפטית, החברות לא רוצות להיות בהכרח מעסיקות עם יחסי עובד־מעביד, ומעדיפות לתחום את המהלך בזמן".

"לחזור למגע עם בני אדם"

הקושי העיקרי היה לשכנע את המפונים שלא יאבדו זכאות לקצבאות, ולהגדיל אצלם את המוטיבציה להשתתף בתוכנית. "המטרה היא לא שיעבדו, אלא שיעלו על מסלול שיקום, ולכן הם צריכים תמיכה וחוסן", אומרת שפר. "כך רתמנו את ארגון 'בעצמי', שמתמחה בנושא ותופר לכל מפונה את ה'חליפה' שלו. רצינו לאפשר להם לצאת מהשגרה הלא קיימת, לחזור למגע עם בני אדם, ולהיות בקהילה של מקום עבודה. לחזור לנורמליות.

"בניית מודל ההעסקה הייתה מאתגרת, ולכן כינסנו פורום של עורכי דין, ויצרנו מודל שנקרא תקופת התנסות, מעין סטאז', כך שהמעסיקים לא משלמים משכורת - אלא הכסף מגיע מתרומה. עשינו חישוב של 5,000 שקל למשתתף, ושותפות חיפה־בוסטון גייסה את הכסף". בין החברות הראשונות שלקחו חלק בפרויקט נמנית פיליפס, שהציעה מספר משרות בתחומים שונים.

המטרה היא שעוד רשויות יאמצו את התוכנית?

"בהחלט כן. זה פיילוט, ואם הוא יעבוד נכון וטוב, נרצה לעניין את הממשלה, משרד העבודה והביטוח לאומי, כדי שהקצבאות לא ייפגעו. מה ייחשב הצלחה? אם 90%-80% יסיימו את התוכנית, נדע שהם יצאו מהשיתוק שהסיטואציה הכניסה אותם אליו".

קניוני עופר וקבוצת האחים

לרגל יום העצמאות ה-76, קניוני עופר וקבוצת "האחים" יוצאים במבצע גיוס כספים לטובת מרכזי חוסן לקהילת יישובי העוטף. ב-16 קניוני עופר ברחבי הארץ יימכרו חולצות מעוטרות באיורים המייצגים את יישובי וקיבוצי העוטף שנפגעו במתקפת ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר, בהם חולית, קיבוץ בארי, חולית, נחל עוז, רעים, כיסופים ועוד.

כל חולצה תעלה 30 שקל, ועל כל קנייה יוכפל סכום התרומה על ידי רשת הקניונים. את החולצות ניתן לרכוש גם באפליקציית MY Ofer בין התאריכים 7-12 במאי או עד גמר המלאי.

בשביל הנופלים

המיזם "בשביל הנופלים" מציע לציבור הרחב עשרות סיורים ומפגשים ללא תשלום ברחבי הארץ במהלך השבוע שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ליום הזיכרון לחללי צה"ל, בדגש על נופלי מלחמת 'חרבות ברזל' ותושבי העוטף. מדי יום יוצע סיור באזור עוטף עזה, בהובלת אלופים במיל', ניצבים במשטרה, תושבי העוטף נציגי משפחות הנופלים.

המיזם יתחיל במוצאי יום השואה, וייצא מרחבת מוזיאון "משואה לתקומה" בקיבוץ יד מרדכי, ימשיך לשדרות, שער הנגב, כפר עזה, נחל עוז, בארי ומועצה אזורית אשכול, והסיום יתרחש בהר הרצל בירושלים. הפעילות מתקיימת בשיתוף עם הרשויות המקומיות בעוטף, והיא ללא תשלום אך כרוכה בהרשמה מראש.

מיזם "בשביל הנופלים" נוסד על ידי משפחות שכולות, קצינים בכירים ומרכזי סיור במטרה לשים במרכז את סיפור גבורתם של לוחמי צה"ל שנפלו למען המדינה. יו"ר המיזם הוא האלוף במיל' רוני נומה.

להרשמה: bishvilhanoflim.org.il

We will dance again

מופע הנצחה מוזיקלי של קהילת הנובה יתקיים בפארק הירקון ב-27 ביוני. לצד הנצחת קורבנות מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר תעלה הקריאה להשבת החטופים. כל ההכנסות ממכירת הכרטיסים למופע יועברו למטרות שיקום שורדי הפסטיבל ומשפחות הנרצחים. האירוע נערך בשיתוף ובסיוע מפעל הפיס.

בין האמנים שיופיעו נמנים אסף אמדורסקי, בניה ברבי, ברי סחרוף, ג'ירפות, היהודים, הדג נחש, זהבה בן, כנסיית השכל, מוש בן ארי, נגה ארז, שבק ס' ועוד. לצדם יופיעו שורה של אמנים אלקטרוניים, וישולבו קטעי טראנס מרפרטואר של אמני הנובה.

הכספים שייתרמו לאירוע יממנו, באמצעות עמותת הנובה, את הנצחת הנופלים, תמיכה במשפחות, הקמת בית הנובה, ותמיכה במסע הריפוי הנפשי והפיזי של השורדים.

בין הפעילויות שעמותת הנובה מקיימת ועבורם מיועדים הכספים מהמופע: ימי קהילה עבור אלפי הניצולים פעם בשבוע, הכוללים טיפולים שונים, סדנאות המשלבות גוף ונפש, וסיוע למיצוי זכויות; הקמת בית נובה - מקום פיזי להנציח את הנרצחים עבור המשפחות; תוכנית חונכים לשיקום ניצולים; ימי התנדבות של הקהילה בעמותות אחרות ועוד.

לדברי עומרי סאסי, ממפיקי הנובה, "יזמנו את הערב כדי להנציח את הנרצחים בצורה מוזיקלית, לקרוא להשבת החטופים ולגייס כספים לפעילויות עבור משפחות הנרצחים ועבור טיפול, שיקום וסיוע לאלפי שורדים וניצולים מטבח ה7 באוקטובר. אני קורא לכולם: אם מישהו מהסביבה שלכם ניצול מהנובה ולא מצליח לחזור לשגרה, בבקשה הפנו אותו אלינו או צרו איתנו קשר, ואנחנו נפעל כדי לסייע".