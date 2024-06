האם הר המזומנים של ברקשייר האת'ווי הוא סימן לקריסה בשוק?

מיד לאחר שברקשייר האת'ווי פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון שלה, היו כמה מנבאי שחורות שהצביעו על כך ש"ערימת המזומנים" עליה "יושבת" ברקשייר - 190 מיליארד דולר - היא סימן לכך שהשוק עומד לפני קריסה. הרציונל, אם באפט לא מוצא במה להשקיע בשוק שנמצא בשיא, אז כנראה שהשוק בדרך למטה.

למעשה, זה ממש לא כך, לפי כריס בלומסטראן, מנהל קרנות ב-Semper Augustus, שמנהל 550 מיליון דולר בנכסים ומניית ברקשייר היא הנכס הגדול שלה.

בראיון לביזנס אינסיידר, בלומסטראן הסביר שישנם מספר ניואנסים בתוך הר המזומנים של ברקשייר, והם לא רומזים במאום על כך שבאפט "דובי" על שוק המניות או על כך שקריסת השוק קרובה.

"כולם מדברים על זה, אבל בעצם זה לא מספר כל כך גדול יחסית", הוא אמר. "במקום להסתכל על המזומנים באופן אבסולוטי, על המשקיעים למדוד את המזומנים כאחוז מסך הנכסים של ברקשייר". כאחוז מהנכסים, המזומן שבקופת ברקשייר מהווה 17.5%, בערך כמו הממוצע ארוך הטווח שלה. ברקשייר תמיד שמרה על האיזון בין המזומנים במאזן על בערך 13% מאז 1997, כך לפי בלומסטראן.

אפשרות נוספת היא למדוד את המזומן שבקופתה לשווי השוק של החברה. 190 מיליארד הדולר מהווים כ-22% משווי השוק של החברה והם הרבה פחות מה-40% שהיוו המזומנים ביחס לשווי השוק ב-2004.

גורם נוסף שמשפיע על כמות המזומנים של ברקשייר הוא עסקי הביטוח של החברה. "אלה דורשים מהחברה לשמור על רזרבות של כסף נזיל כדי לממן תשלומי ביטוח", באפט עצמו אמר שהחברה שומרת 30 מיליארד דולר עבור תשלומי ביטוח פוטנציאליים, בלומסטראן חושב שיש צורך בגישה שמרנית יותר ומוסיף לסכום הזה 50 מיליארד דולר עבור הפסדי ביטוח. "לכן, אנחנו חושבים על כ-80 מיליארד דולר כסכום מינימלי, מה שמשאיר לחברה כ-110 מיליארד דולר להשקעות".

צר הוא עולם ההשקעות של ברקשייר

בגלל גודלה העצום, ישנה קבוצה קטנה של חברות בה ברקשייר יכולה להשקיע וש"יזיזו" את הקונגלומרט, לזה יש להוסיף שהמזומן, בחלקו לפחות מושקע באיגרות חוב קצרות מועד (T Bills) בעלות תשואה של 5%. בנוסף, באפט והחברה שלו לוקחים את הזמן כדי למצוא את ההשקעה הנכונה ובמחיר הנכון - והשקעה כזו יכולה לקרות בכל זמן נתון.

בלומסטראן מביא את אפל כדוגמה. באפט השקיע בה לראשונה ב-2016. בזמנו, מדד S&P 500 היה קרוב מאוד לשיאו, אפל הייתה החברה הגדולה בעולם והר המזומנים של ברקשייר היה אף הוא בשיא. כל אלה, נתונים שנכונים גם היום, לא עצרו את באפט מאחת ההשקעות הטובות שלו.

"באפט מוגבל אולי ל-100 החברות הגדלות ב-S&P 500 ואולי גם לכמה מהחברות הבינלאומיות מעבר לים. ולכן מנעד ההזדמנויות הוא יקר. בינתיים, לא מפריע לו להרוויח 5% [בהשקעה באג"ח]. אבל זה לא אומר, בשום אופן שהקריסה ממשמשת ובאה. הוא בסך הכל רוצה מחיר טוב ויציב בו לשים את הכסף, העולם שלו מוגבל", אמר ברומסטראן.

בשורה התחתונה, אל למשקיעים להסיק על שוק דובי רק בגלל הר המזומנים של ברקשייר, קחו את זה מבאפט עצמו. כשנשאל בכנס המשקיעים "למה אתה מחכה?" בהקשר הזה, הוא ענה: "אנחנו משקיעים רק במניות שאנחנו אוהבים". באנגלית זה נשמע יותר טוב: "We only swing at pitches we like".