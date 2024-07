צניחה חופשית של למעלה מ-80%: תחזית האימה לשוק האמריקאי

"שוק המניות עומד בפני תיקון תלול והתוצאה תהיה קריסה הרסנית אף יותר מזו של השפל הגדול של 1929": הארי דנט הכלכלן הנודע השנוי במחלוקת, שכבר הצליח לנבא מספר פעמים בעבר מגמות ומשברים בכלכלה, עושה זאת שוב.

● WSJ | עוד לא נולד מנהל הקרנות שיכול לנצח את השוק של היום. אלו הסיבות המרכזיות

● שלושה אנליסטים מובילים בוול סטריט ממליצים על שלוש מניות

דנט, מייסדה של חברת השקעות שנושאת את שמו ובוגר הרווארד, צפה את התפוצצות הבועה בשוק היפני ב-1989, את בועת הדוט.קום בשנת 2000 ואף חזה שטראמפ ייבחר. עם זאת, חלק לא מבוטל מהתחזיות לא מתגשמות (ועל כך בהמשך).

עתה הוא מרים דגל אדום בוהק ביחס לקריסה ממשמשת ומפציעה של שוק המניות. בראיון לפוקס ניוז, הגורו הפיננסי בן ה-71 שיצא לו מוניטין עולמי כנביא זעם, אמר שאסון פיננסי חסר תקדים נראה באופק.

דנט מדגיש ש"הבועה של הכל" עתידה להתפוצץ, וכשכך יהיה, היא תהיה "הבועה של החיים". "הבועה של הכל" (everything bubble) היא ביטוי המיוחס להשפעתה של מדיניות מוניטרית מרחיבה (ריבית נמוכה או אפסית) על נכסים פיננסיים: מניות, איגרות חוב, הלוואות ואף משכנתאות.

בראיון, דנט השווה את הקריסה הקרבה לקריסת שוק המניות ב-2008 תוך שהוא מצביע על המצב הכלכלי העכשווי - "שלא כמו הבועה שהתרחשה ב-1930, המצב הנוכחי הוא שהשוק עולה בעזרת תמריצים מלאכותיים ויוצר מצב נדיר בעולם הפיננסי".

ביחס לבועה, דנט טוען שזו מתהווה כבר במשך 14 שנה, זמן רב הרבה יותר ממחזור החיים של בועות כלכליות שנמשכות כחמש שנים טרם שהן מתפוצצות. "הקריסה תהיה ביחס ישר לאורכה", הוא מציין. השוק, לדעת דנט מוצף בכסף קל מאז 2008 (הרחבה כמותית), כאשר הוא מעריך שכ-27 טריליון דולר זרמו אל תוך השוק, וברוב השנים הריביות נותרו אפסיות ועזרו לנפח את הנכסים הפיננסיים (מניות בעיקר).

"מתיחת הזמן של הריביות הנמוכות הייתה גבוהה ולמשך זמן ארוך, ולכן יש לצפות לקריסה חמורה יותר מזו של 2008", הוא אמר, "זוהי באמת הגרסה השנייה של בועת הטכנולוגיה", אמר בהתייחסו לבועת הדוט.קום בשנת 2000.

"בועות מסתיימות בדיכאון"

את ה"קרדיט" לקריסה מעניק דנט ליו"ר הפדרל ריזרב, ג’רום פאוול, "על המדינית המוניטרית המהדקת שנועדה לשלוט באינפלציה. ריביות גבוהות לא עושות טוב למניות ועלולות לשלוח את הכלכלה למיתון. בועות אינן מסתיימות במיתון, הן מסתיימות בדיכאון", הוא אמר, "אני אומר לך, עוד לא הייתה בועה שהסתיימה בטוב".

וכשהבועה תתפוצץ במהלך 2025, דנט צופה קריסה גדולה מזו של 2008-2009 ונפילה של 86% במדד S&P 500 ושל 92% במדד נאסד"ק. הקריסה לא תפסח אפילו על הלהיט של וול סטריט, אנבידיה, שתתרסק לטענתו ב-98% וטריליוני דולרים יתאדו.

דנט נחשב עוף מוזר, לא שייך ל"ברנז’ה" של וול סטריט בה אנליסטים רבים צופים נחיתה רכה, כלכלה יציבה, שוק תעסוקה חזק ותוצר מקומי גולמי שאמנם מתמתן אך עדיין בטריטוריה חיובית.

דנט והטעויות

דנט חיבר מספר ספרים מז’אנר האימה הנ"ל: בסוף 2008 הוא הוציא ספר בשם "השואה הכלכלית שלפנינו", ב-2014 פרסם את הספר "הצוק הדמוגרפי: איך לשרוד ולשגשג בימי המיתון של 2014-2019", בספר נוסף מ-2017 הוא צפה התרסקות בתחילת 2020 שתגמד את ההתרסקות במשבר הפיננסי של 2008. נציין שב-2020 למרות התפרצות מגפת הקורונה, עלה מדד נאסד"ק בכ-40%, רק שנתיים מאוחר יותר, ב-2022 ירד המדד ב-33%.

ב-1999 פרסם דנט רב מכר בשם The Roaring 2000s: Building the" Wealth and Lifestyle You Desire in the Greatest Boom in History", בספרו צפה דנט שמדדי המניות ינסקו בעשור הקרוב בעיקר בזכות התמורות הדמוגרפיות. זה לא קרה. מדדי וול סטריט סיימו את העשור בשערים נמוכים אפילו מאלו של 1999.

ב-2006 ספר נוסף שלו בשם " The Next Great Bubble Boom: How to Profit from the Greatest Boom in History: 2006-2010 " שוב צפה לזינוק במניות בעשור הקרוב. התוצאה: המשבר הפיננסי של 2008 היה בעוכרו.

שנתיים מאוחר יותר הוא שוב ניסה את מזלו עם ספר חדש בשם מאוד דומה, והוא שוב טעה. כך גם לגבי תחזיותיו הבאות, ב-2017 חזה משבר בשוק הדיור ובשוק המניות, בשנת 2021 הוא צפה את את "הקריסה הגדולה ביותר אי פעם" - שוב. לא קרה.