ברחוב עוזיאל בבת ים נמכרה דירת גג עם 5 חדרים בשטח של 119 מ"ר, עם גג בשטח של 75 מ"ר, תמורת 2.35 מיליון שקל. הדירה כוללת חניה וממ"ד והיא בקומה 4 מתוך 4, ולה גם מרפסת שמש בשטח של 5.5 מ"ר.

● פרויקט הנדל"ן הגדול והמדובר בישראל צובר תאוצה. מי יממן אותו?

● "המון כסף לאזרחי ישראל": יוסי אבו מספר על מאחורי הקלעים של עסקת הגז עם מצרים ועונה למתנגדים

מחיר השיווק עמד על 2.49 מיליון שקל והדירה עמדה כחודשיים על המדף.

הדירה זקוקה לשיפוץ. היא נמצאת בבניין שנבנה בתחילת שנות ה־90, שבו בכל קומה יש שלוש דירות.

המוכר הוא משקיע שמתגורר באזור השרון והחזיק בדירה כ־20 שנה. הקונים הם משפחה שמתכוונת לשפץ את הנכס באופן יסודי לפני שתעבור לגור בו. הנכס עמד ריק כשנה ולפני כן הושכר ב־6,000 שקל לחודש.

"מחיר נמוך ביחס לשוק"

אייל ימיני מרי/מקס סנטר חולון, בת ים וראשון לציון מספר כי "בגלל המחיר הנמוך של הדירה היא עוררה התעניינות אבל לא הייתה נהירה. רחוב עוזיאל הוא רחוב די רועש. לדעתי הם עשו קנייה חכמה כי גם אחרי השיפוץ הם יקבלו נכס גדול עם גג במחיר נמוך ביחס לשוק.

"השוק בבת ים, כמו ברוב הארץ, סובל כרגע מהאטה. בעבר משקיעים כל הזמן חיפשו בו מציאות וכרגע הם קצת על הגדר. יותר קשה למכור גם דירות שהיו בעבר מאוד אטרקטיביות שהמחיר שלהן הוא באזור המיליון וחצי שקל.

"גם זוגות צעירים יושבים כרגע על הגדר - מעדיפים להמשיך לשלם שכירות מאשר את הריביות הגבוהות של המשכנתא. זה מגביר את הלחץ על הקבלנים שנמצאים במצוקה. אני מאמין שזה ישתנה כשהריבית תתחיל לרדת ואז המשקיעים והזוגות הצעירים יתחילו לרדת מהגדר ולחזור אל השוק. מי שקונה כרגע זה בעיקר אלו שחייבים".

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב גשר החיים בשכונת מקור ברוך, דירת 4 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־3.8 מיליון שקל.

ברחוב קרית משה, דירת 4 חדרים, 108 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 25, עם חניה, ב־4.3 מיליון שקל.

ברחוב דב סדן, דירת 5 חדרים, 77 מ"ר, גג בשטח 68 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־2.3 מיליון שקל.

ברחוב בר יקר דב, דירת 3 חדרים, 53 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, ב־1.96 מיליון שקל.

ברחוב ביאליק, דירת 5 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־3.85 מיליון שקל.

חדרה

ברחוב חטיבת הנחל, דירת 4 חדרים, 127 מ"ר, בקומה 7 מתוך 7, עם חניה, ב־2.16 מיליון שקל.

ברחוב נחל שורק, דירת 4 חדרים, 171 מ"ר, בקומה 7 מתוך 8, עם גג בשטח 75 מ"ר, עם חניה כפולה, ב־3.4 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב יד ושם בשכונה ג', דירת 2 חדרים, 52 מ"ר, בקומה 12 מתוך 18, עם חניה ומעלית, ב־525 אלף שקל.

ברחוב מבצע נחשון בשכונה ו' החדשה, דירת 5 חדרים, 148 מ"ר, בקומה 2 מתוך 10, עם מרפסת, חניה ומעלית, ב־1.1 מיליון שקל.

ברחוב אהרון מסקין בשכונת נחל עשן, דירת גן 4 חדרים, 118 מ"ר, גינה בשטח 100 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, עם חניה ומעלית, ב־1.23 מיליון שקל. (רי/מקס פלוס)

ראש העין

ברחוב גרטרוד עליון בשכונת פסגת אפק, דירת 5 חדרים, 126 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, עם מרפסת, חניה ומעלית, ב־2.16 מיליון שקל.

ברחוב אלברט איינשטיין, דירת 4.5 חדרים, 113 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, עם, חניה ומעלית, ב־2 מיליון שקל.

ברחוב יונתן רטוש, פנטהאוז 6 חדרים, 198 מ"ר, מרפסת 100 מ"ר, בקומה 17 מתוך 18, עם חניה ומעלית, ב־3.6 מיליון שקל. (רי/מקס לב הארץ)

רמת השרון

ברחוב פרופ' אפרים קציר בשכונת המדע, פנטהאוז בן 6 חדרים, כ-198 מ"ר + שתי מרפסות בשטח 50 מ"ר ו־30 מ"ר, בקומה 16 מתוך 17, עם שתי חניות, מעלית, ומחסן, ב־4.75 מיליון שקל.

ברחוב בן יהודה אליעזר, דירת 5 חדרים, 135 מ"ר, בקומה 2 מתוך 5, עם חניה כפולה, מעלית ומרפסת, ב־2.53 מיליון שקל. (אנגלו סכסון)

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה.