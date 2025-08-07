1 ישראל מתגייסת

חברת אלעד מערכות, בשיתוף עם תוכנית "לוחמים להייטק" של עמותת עתידים, משיקה קורסי הכשרה ללוחמי צה"ל בתחומי דאטה, דיגיטל ופיתוח, CRM וסיילספורס - ללא צורך ברקע טכנולוגי, וללא עלות. הקורסים יימשכו חמישה חודשים במתכונת פרונטלית מלאה, וישלבו בין לימודים עיוניים להתנסות מעשית בפרויקטים אמיתיים. בסיומם יועסקו 50 בוגרים בחברה או אצל לקוחותיה.

לדברי סמנכ"לית ה-HR של החברה, ענבל סינמן, "לוחמים משוחררים וחיילים בשירות פעיל מתקשים לעיתים קרובות למצוא את מקומם בשוק העבודה, הן בשל חוסר ניסיון מקצועי רלוונטי והן עקב צווי 8 תכופים וחודשים רבים בהם אינם זמינים לעבודה סדירה.

"בניגוד לתפיסות אלו, אנו רואים במילואימניקים נכס אסטרטגי, ומאמינים כי הערכים והכישורים שרכשו במהלך שירותם הצבאי - כמו משמעת עצמית גבוהה, נחישות בלתי מתפשרת, יכולת עבודה תחת לחץ, התמדה ויכולת פתרון בעיות - הם יתרון מובהק וקריטי בעולם הטכנולוגיה המודרני".

2 תערוכה

השבוע הושקו בספרייה הלאומית בירושלים שתי תערוכות חדשות: "יש פרחים: בין דפי הספרייה הלאומית", המציגה את האופן שבו מלווים אותנו פרחי בר מימי התנועה הציונית ועד ימינו (בתמונה: איורים של רות קופל); ותערוכת הצילום "אל הספריות הפנימיות", שבה תיעדה הדסה גולדויכט את מחסני הספרייה לפני המעבר למשכנה הנוכחי.

תערוכה חדשה בספריה הלאומית בירושלים. ''יש פרחים: בין דפי הספריה הלאומית'' / צילום: הספריה הלאומית

3 שיווק

יצרנית הצ'יפס והירקות הקפואים מילוטל, שמחזיקה בנתח של 12% משוק המוצרים הקפואים בישראל, נכנסת לראשונה לרשת קרפור המונה 140 סניפים. כיום משווקים מוצרי החברה בכ-950 נקודות מכירה ברשתות כמו רמי לוי, יוחנוף, טיב טעם ועוד, והצפי הוא להגדלת נתח השוק בעוד 3%. מפעל מילוטל ממוקם באזור התעשייה מילואות, סמוך לגבול לבנון, וההפצה מתבצעת באמצעות חברת דיפלומט.

מילוטל נכנסת לרשת קרפור / צילום: יח''צ מילוטל

4 מינויים חדשים

כחלק מתוכנית הצמיחה האסטרטגית, בדואר ישראל ממנים את רועי אלבז למנכ"ל דואר פיננסים, ואת איתי טמקין לסמנכ"ל פיתוח עסקי.

רועי אלבז / צילום: עופר חג'יוב

אסף עמיאל מונה לסמנכ"ל הכספים של ורביט, המספקת פלטפורמת אינטליגנציה מילולית מבוססת AI. קודם לכן כיהן בתפקיד דומה בסאפיינס.

רו"ח משה סבוסקי, 61, מונה לסמנכ"ל הכספים של שפיר הנדסה. עד כה שימש כמשנה לסמנכ"ל הכספים וחשב הקבוצה.