המסחר באסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת - בורסת טוקיו קופצת ב-2.3%, מדד שנזן ומדד שנחאי עולים שניהם בכ-0.1%, ההאנג סאנג מאבד 0.8%, ובדרום קוריאה נרשמות ירידות של 0.6%. מדד ניפטי 50 ההודי נחלש ב-0.6%, על רקע המכסים של 50% שהטיל טראמפ על המדינה.

מניית הענקית היפנית סופטבנק מזנקת ב-12.4% לאחר שפירסמה נתונים שגברו על ציפיות האנליסטים. רווחי סופטבנק לרבעון אפריל-יוני הסתכמו ב-421.8 מיליארד ין (2.87 מיליארד דולר) - הרבה מעל התחזיות, שעמדו על 127.6 מיליארד ין. באותה תקופה אשתקד רשמה החברה הפסדים של 174.28 מיליארד ין.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים כעת בעליות של כ-0.2%.

אמש ננעל המסחר בארה"ב במגמה מעורבת: נאסד"ק עלה ב-0.3% לשיא חדש של 21,242 נקודות, דאו ג'ונס ירד ב-0.6% ומדד S&P 500 נסוג לאחר זינוק של כמעט 30% מאז השפל שנרשם באפריל.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים: חבית נפט אמריקאי עולה כעת 63.8 דולר - ירידה של 0.1%. גם מחירה של חבית ברנט יורד ב-0.1%, ל-66.4 דולר.