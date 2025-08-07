גלולת ההרזיה של אלי לילי לא עמדה בציפיות בניסוי - והמניה נופלת

חברת התרופות אלי לילי , המשווקת את התרופה להשמנה מונג'ארו, הניתנת בזריקה, פרסמה היום תוצאות מניסוי בגלולה בבליעה להפחתת משקל, אך התוצאות היו נמוכות מציפיות השוק. בעקבות זאת, מניית לילי יורדת בכ-7% בטרום־מסחר בוול סטריט, והמניה של המתחרה נובו נורדיסק (יצרנית ווגובי ואוזמפיק) עולה בכ-8%, בהיפוך של המגמה שנראתה בשוק עד כה.

שתי החברות משווקות היום תרופות בהזרקה, כאשר התרופה של נובו נורדיסק, ווגובי, המבוססת על החומר GLP1, מובילה לירידות של כ-15% במשקל בממוצע; ואילו מונג'ארו של לילי, הכוללת GLP1, יחד עם חומר נוסף (אגוניסט GIP), ומשווקת בארהב גם תחת השם זפבאונד, מובילה לירידות של מעל 20% בממוצע.

אורי הרשקוביץ, מנהל קרן הגידור Bennu, מסביר כי ההערכה הייתה כי אם הייתה מדגימה הפחתת משקל של 15% לפחות, הגלולה בבליעה של לילי עשויה הייתה לקחת נתח שוק מהזריקה של נובו, ווגובי. אולם, בפועל, ירדו המשתתפים בניסוי בתרופה של לילי רק 11.2%. לדברי הרשקוביץ, במצב כזה, המוצר עדיין יכול לכבוש נתח שוק של צרכנים שאינם רוצים זריקות ולא זקוקים לירידה גדולה מאוד במשקל.

לנובו נורדיסק יש גלולה משלה, שהגיעה לתוצאות של 13%. קשה להשוות תוצאות משני ניסויים שונים, אלא עדיף להשוות את התרופות ראש בראש באותו הניסוי; ובכל זאת, נובו החבוטה, שהייתה חלוצה השוק, אך עד כה מוצריה הציגו את התוצאות הכמותיות הפחות טובות מול אלה של לילי, מנצחת בסבב הזה, לפחות ברמה התדמיתית.

לעומת זריקות, גלולות יוצרות לרוב יותר תופעות לוואי עיכוליות, ובניסוי זה נצפה שיעור גבוה יחסית של נבדקים במינון התרופה הגבוה ביותר, שהפסיקו את השתתפותם בניסוי בשל תופעות לוואי - כ-10%.

תחרות עזה בין אלי ליליי ונובו נורדיסק

נובו צפויה להשיק את המוצר שלה בבליעה עוד השנה, בעוד לילי תשיק בשנה הבאה. עם זאת, המוצר של לילי קל יותר לייצור, לעומת המוצר של נובו. זה יכול לתת ללילי יתרון בהסתערות על השוק, אם כי גם נובו אמרה לאחרונה שבניגוד לעבר, אין לה היום אתגר לייצר את כמויות התרופה שהשוק צריך, ואף יש לה מלאים מוכנים.

לאחרונה, סגרה לילי פינה מבחינת ההצעה השיווקית של מוצריה לחולים ולרופאים, כאשר הראתה כי הזריקה שלה, מונג'ארו, הפחיתה אירועי לב אצל חולי סוכרת יותר מאשר הטיפול הסטנדרטי. ידוע שהפחתת משקל לשיפור רמות הסוכר, המטרות המוצהרות של התרופה, גם מובילות להפחתת תחלואת לב. אולם, כעת גם ללילי יש הוכחה ישירה לכך, בעוד שעד כה רק לנובו הייתה כזו. התרופה של לילי השוותה במחקר לתרופה קיימת בתחום הפחתת תחלואת הלב בחולים סוכרתיים, בעוד המוצר של נובו הושווה מול פלצבו. גם במקרה הזה, הניסויים הם שונים מאוד וקשה להשוות ביניהם ישירות.

האכזבה המסוימת מן הניסוי מותנה על־ידי דוח כספי מוצלח של לילי לרבעון השני של 2025. הכנסות החברה צמחו ב-38% ל-15.5 מיליארד דולר, והחברה מייחסת זאת בעיקר לתרופות להשמנה וסוכרת, שהכניסו יחד כ-8.5 מיליארד דולר - סכום אגדי, בעיקר לתרופות שיש לה גם מתחרות ישירות בשוק.

החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה ב-1.5 מיליארד דולר, ל-60-62 מיליארד דולר בכל שנת 2025. הרווח עלה ב-91% ביחס לרבעון המקביל, ל-5.6 מיליארד דולר. מלבד מוצרי ההשמנה והסוכרת, לילי ציינה לטובה גם את הכנסותיה מהמוצר וורזניו לסרטן השד.