חברת מדדי המניות MSCI העולמית פרסמה בליל חמישי את עדכוני המדדים השונים שלה. ביניהם עודכנו גם מדד MSCI ISRAEL, הכולל 13 מניות ישראליות שנסחרות בתל אביב ובוול סטריט ומייצגות חלק נכבד "מהנזילות" בשוק המקומי. אליהן הצטרפה לראשונה מניית הפניקס, לאחר שזינקה ב-121% מתחילת השנה לשווי שוק של 28 מיליארד שקל והפכה למניה התשיעית בגודלה בבורסה של תל אביב.

בבנק ההשקעות האמריקני קנטור, העוקב מקרוב אחרי עדכוני המדדים ומעדכן את הבנקים, חברות הביטוח וקרנות הגידור בארץ, מעריכים כי הפניקס עשויה לרכז ביקושים חריגים בשלב הנעילה של המסחר בעת העדכון בפועל של מדד MSCI ISRAEL, ב-26 באוגוסט הקרוב. עוד חזרה לפי העדכון אמש למדד המדובר, מניית יצרנית ציוד הבדיקה לחברות השבבים - נובה. מניה זו עלתה ב-25% מתחילת השנה והיא נסחרת לפי שווי של 27 מיליארד שקל. מניית הבנק הבינלאומי שהתמודדה על חזרתה למדד מול נובה, עלתה "רק" ב-28% מתחילת השנה, אך היא לא הצליחה לחזור ולהיכלל באותו מדד, שממנו יצאה בחודש מאי האחרון.

בנוסף עודכן גם מדד המניות קטנות של MSCI. למדד זה נכנסו תחת הקטגוריה של ישראל, מניות קרסו מוטורס , יבואנית הרכב של משפחת קרסו, מניית חברת הפינטק הישראלית שנסחרת בוול סטריט - איטורו , מניית חברת מוצרי הבנייה אינרום מת"א, וכן מניית בית ההשקעות מיטב ומניית חברת תמציות הטעם והריח תורפז בהובלת קרן חזון כהן. מנגד מניית תדיראן גרופ שנכללה במדד המניות הקטנות, ונפלה בחודשים האחרונים, בשל הימור כושל על התרחבות באיטליה, נגרעת ממדד זה.

האירוע הרשמי של עדכון המדדים מתרחש מדי רבעון, אלא שהפעם הוא מגיע לאחר שמניות כמו הפניקס רשמו עליות חריגות מתחילת השנה ובעיקר מאז חודש יוני. זאת על רקע דוחות כספיים חיוביים וכן השפעת העליות בבורסה התל אביבית עצמה. לכן מעריכים גורמים בשוק כי הפניקס תרכז ביקושים של בין פי 9 לפי 10 מהמחזור היומי הממוצע שלה בשלב הנעילה במסחר בתל אביב ב-26 באוגוסט. כלומר בשלושת החודשים האחרונים המחזור היומי שלה עמד על כ-86 מיליון שקל, כך שבאותו יום הוא עשוי לנוע בטווח רחב יחסית של 750 עד 850 מיליון שקל. ייתכנו גם היצעים בשל גריעתה של הפניקס ממדדים אחרים, כך שהביקוש "נטו" עשוי להיות נמוך יותר.

"שחקני הארבטיראז' כבר בונים לעצמם פוזיציה"

"התפקיד של הצוות שלנו הוא לנתח את כלל המניות הישראליות ולשלוח לכל מנהלי ההשקעות שעוקבים אחרי המדד הרלוונטי בעולם", אומרים בקנטור. וכך גם שחקני ארביטראז', שבעצם מנסים להרוויח מהפרשי מחירים במניות בשל אירועים טכניים כאלה, יושפעו מכך. "שחקני הארבטיראז', יכולים להיות כל מיני קרנות גידור שעוד לפני ההודעה הרשמית של MSCI מליל חמישי, כבר בונים לעצמם פוזיציה במניות הרלוונטיות. אז יכול להיות שיש מישהו כבר 'תפס' לעצמו את הפוזיציה במניית הפניקס לקראת העדכון, ואולי גם במניית נובה, כי זה היה די ברור שהן המועמדות הדומיננטיות".

עם זאת, לדבריהם, "ייתכן ונראה ביקושים ערים בתחילת השבוע הקרוב ועד למועד העדכון. באופן שגרתי לרוב יש תנודות חריגות ביום העדכון עצמו, כי המחזורים מאוד גדולים. בדרך כלל עיקר הביקוש נרשם בשלב הנעילה. הלקוחות שלנו משלמים לנו בסוף עמלות משמעותיות על המידע הזה ספציפית".

לדבריהם זהו כמובן לא סוף פסוק, בוודאי מבחינתה של מניית הפניקס. "כאשר מניה מצטרפת למדד כלשהו של MSCI, היא מתחילה לקבל ביקושים של כסף פאסיבי (מקרנות סל שעוקבות אחרי המדד הזה, ומדדים נוספים שהמניות נכללות בהם). וזה מעבר לביקושים של היום הראשון לעדכון. כלומר מאותה נקודה ואילך, מניה כזאת נכנסת לרשימה של מנהלי ההשקעות בכל העולם. כי היא בעצם הופכת לחלק מהבנצ'מארק של המדד שלפיו הם נמדדים (מנסים להכות אותו). כך שמניה (כמו הפניקס) יכולה לעלות על הרדאר בעולם אם היא מעניינת או לא, זה מכניס עניין".