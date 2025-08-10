הישראלית שזינקה בשיעור דו-ספרתי לאחר הדוחות, ואלו שצללו

שבוע המסחר בוול סטריט ננעל בסוף השבוע בעליות שערים כשמדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.5%, מדד ה -S&P 500 עלה בכ-0.8% והנאסד"ק ננעל בעליות של כמעט 1%.

מספר מניות ישראליות שנסחרות בוול סטריט ריכזו עניין בסוף השבוע האחרון:

וויקס: הבינה המלאכותית העיבה על הדוחות

מניית וויקס ירדה ביום המסחר האחרון של השבוע בכ-8%, זאת על אף שבמהלך השבוע החולף היא פרסמה תוצאות חיוביות. הירידה במחיר המניה מגיעה בין היתר על רקע החשש המתמשך מפני ההשפעות של הבינה המלאכותית על פעילותה של וויקס, שהביא לכך שהמנייה ירדה בכ-43% מתחילת השנה.

במהלך סוף השבוע נכללה מניית החברה ברשימה שערכו האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בה הם סימנו את החברות שלדעתם נמצאות בסיכון הגבוה ביותר להיפגע מההתפתחות הטכנולוגית בגזרת הבינה המלאכותית. זאת, לצד חברת התמונות הדיגיטליות שאטרסטוק (Shutterstock) וחברת התוכנה אדובי (Adobe).

ההכללה של החברה ברשימה של הבנק, מגיעה דווקא ימים ספורים לאחר שהיא רשמה תוצאות חיוביות מאוד. את הרבעון הראשון סיימה וויקס עם צמיחה של 12.4% בהכנסות שעמדו על 490 מיליון דולר, מעל לתחזית האנליסטים ל-487 מיליון דולר. בשורה התחתונה הציגה וויקס רווח נקי (Non-GAAP של 2.28 דולר למניה, לעומת תחזית האנליסטים ל-1.76 דולר.

בנוסף, החברה העלתה את התחזית השנתית שלה וצופה כעת הזמנות של 2.04-2.07 מיליארד דולר, צמיחה של 11%-13% לעומת שנה קודמת. זאת, הודות לשילוב של המשך מגמה חיובית בעסקי החברה, תרומת רכישת Base44 ושערי מטבע. בנוסף וויקס צופה כי תייצר השנה תזרים חופשי של 595-610 מיליון דולר, המהווים כ-30%-31% מההכנסות.

שווי השוק של וויקס עומד כיום על 6.84 מיליארד דולר ומנוהלת על ידי אבישי אברהמי, אחד ממייסדי החברה.

ג'ייפרוג: התוצאות החזקות הקפיצו את המניה

בזמן שוויקס ירדה חרף הדוחות החזקים, מי שנהנתה מרוח גבית הודות לביצועיה ברבעון החולף היא חברת התוכנה הישראלית ג'יי פרוג . זאת לאחר שהכתה את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה והעלתה את תחזיותיה קדימה, מה שהביא לעלייה של כ-12.5% במניית החברה ביום המסחר האחרון של השבוע. בסך-הכול נמצאת מניית החברה במומנטום חיובי שבא לדיד ביטוי בזינוק של מעל 48% מתחילת השנה.

הכנסות החברה ברבעון השני של 2025 עמדו על כ-127.2 מיליון דולר, צמיחה של כ-23% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ומעל לצפי האנליסטים להכנסות של 122.9 מיליון דולר. בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי מתואם של 0.18 דולר למניה, קפיצה של כ-20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ומעל לתחזיות האנליסטים המוקדמות לרווח של 0.16 דולר למניה.

במבט קדימה החברה צופה כי תסיים את השנה כולה עם הכנסות של 508.5 מיליון דולר (אמצע הטווח) לעומת 502.5 מיליון דולר בתחזית הקודמת. בשורה התחתונה, ההנהלה אשררה את תחזית הרווח השנתית שעומדת על כ-0.69 דולר (אמצע הטווח).

ג'יפרוג מנוהלת על ידי שלומי בן חיים ונסחרת בשויי שוק של 5 מיליארד דולר.

אלביט: איך יראו הדוחות

חברה ישראלית נוספת שריכזה עניין בוול סטריט היא אלביט מערכות , אחת החברות הישראליות הגדולות ביותר, שמנייתה ירדה ב-4.5% מבלי שדיווחה דבר ובניגוד למגמה בשוק. הירידה במניית החברה מגיעה בזמן שהיא נמצאת במגמת עלייה מתמשכת, כשמתחילת השנה היא עלתה בכ-74% תוך שהיא משלימה זינוק של כמעט 135% בשנה האחרונה.

בהמשך השבוע (ד'), צפויה אלביט לפרסם את תוצאותיה לרבעון השני, כשעל פי הערכות האנליסטים היא צפויה להציג הכנסות של כ-1.89 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 2.57 דולר למניה. זאת, על רקע הגידול המתמשך בהכנסותיה בצל המלחמה בישראל והגידול בהוצאות הביטחון השוטף של מדינות ברחבי העולם.

ברקע, במהלך סוף השבוע נרשמו הפגנות מחוץ למפעלי החברה בגרמניה בשל חלקה של אלביט במלחמה בעזה. זאת בצל ההחלטה של ממשלת גרמניה להפסיק להעביר לישראל נשק שניתן לעשות בו שימוש במלחמה בעזה. נזכיר כי בחודשים האחרונים ממשלת גרמניה ביצעה עסקאות משמעותיות מול התעשייה הביטחונית הישראלית.

בחודש שעבר זכתה אלביט בחוזה בהיקף של 260 מיליון דולר לאספקת מערכות הגנה לצי מטוסי A400M של גרמניה. החוזה של אלביט נחתם מול חברת Airbus Defence and Space ובמסגרתו אלביט תספק מערכות הגנה עצמית נגד טילים מונחי אינפרא-אדום (DIRCM) להתקנה על מטוסי התובלה A400M של חיל האוויר הגרמני.

אלביט מנהולת כיום על ידי בצלאל (בוצי) מכליס ונסחרת בשווי שוק של 22 מיליארד דולר.