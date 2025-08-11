ישראל

מה צפוי בנתוני האינפלציה?

בשוק אין ממש תמימות דעים לגבי הציפיות לאינפלציה בחודש יולי - וההערכות נעות בטווח שבין 0.25% ל־0.5%. טווח זה עשוי להעמיד את האינפלציה השנתית (ב־12 החודשים האחרונים) על 2.95%־3.2% - ירידה מהשיעור הנוכחי (3.3%), אך עדיין סביב הגבול העליון של יעד האינפלציה של בנק ישראל (1%־3%).

● מנהלי ההשקעות בהלם: "לא מבינים את העליות היום בבורסה"

● שלושה בעלי שליטה יקבלו השבוע צ'ק של 340 מיליון שקל

ייתכן שיש סימנים חיוביים באופק להתמתנות בעליות המחירים. לפי אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, סקר מגמות העסקים מצביעה על צפי לירידה באינפלציה. אולם, הסקר הזה לא כולל דווקא מרכיבים "בעייתיים" כמו דיור (שכירות) ומחירי הטיסות לחו"ל. במדד הקודם לחודש יוני, הם אלה שהובילו את עליות המחירים וסביר שמהם לא תגיע בשורה חיובית גם הפעם. בלידר שוקי הון - שצופים מדד של 0.3%־0.4% - מעריכים שסעיפי הדיור והנופש יעלו בשיעור דומה, כאשר מחירי הטיסות יעלו ב־9%.

בהקשר הטיסות, יוני פנינג, אסטרטג ראשי בבנק מזרחי טפחות, מציין שמספר הישראלים שיצאו מהמדינה ביולי חזר לזנק בצורה חדה והגיע ל־1.03 מיליון. "למעשה", הוא אומר, "מדובר בפעם הראשונה מאז ספטמבר 2023 שמספר היציאות לחו"ל עובר את המיליון". עם זאת, הפעם צד ההיצע היה מוגבל יותר, על רקע העובדה שהמרחב האווירי נפתח רק לקראת סוף יוני.

איך זה ישפיע על החלטת הריבית?

נראה, אם כן, שבנק ישראל לא צפוי להוריד את הריבית בהחלטתו בשבוע הבא. אבל מה שיותר מעורר עניין הוא תוואי הורדת הריבית בעתיד. כזכור, לפי התחזית המקרו־כלכלית האחרונה של חטיבת המחקר בבנק ישראל (מלפני כחודש), הריבית הממוצעת ברבעון השני של 2026 צפויה לעמוד על 3.75%, לעומת 4.5% כעת.

אלא שחשוב לחזור להנחות שעליהן מבוססת תחזית זו. אחת המרכזיות שבהן קשורה ללחימה בעזה: לפי חטיבת המחקר, "התחזית גובשה תחת ההנחה שההסכם הנידון כעת להפסקת אש בעזה יביא לכך שבאופק התחזית, החל מחודש יולי, לא תהיה בעזה לחימה עצימה".

סביב ההנחה הזאת מרחף כעת סימן שאלה גדול, לנוכח העובדה שביום חמישי הקבינט קיבל החלטה דווקא להגביר את המאמצים הצבאיים בעזה, כולל חודשיים שיוקדשו רק להיערכות לקליטה בדרום הרצועה של כמיליון תושבי העיר עזה.

ארה"ב

מה צפוי בנתוני האינפלציה?

לאחר השפעה מתונה של המכסים אל תוך מדדי המחירים לצרכן עצמם, סקרי צד ההיצע בארה"ב מצביעים על המשך סביבה אינפלציונית. לדברי לפי יוני פנינג, אסטרטג ראשי בבנק מזרחי טפחות, ניכר שזה נובע בעיקר מפסימיות מקומית, עם ירידה בצפי ההזמנות המקומית ובהערכת צורכי גיוס כוח אדם. מנגד, הערכת מחירי הרכש של במגזר היצרני (ISM) דווקא המשיכה לעלות במהלך החודש, והגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2022.

גם במבט ארוך טווח יש ציפיות משמעותיות לכך שהאינפלציה בארה"ב כאן כדי להישאר. בסקר ציפיות הצרכנים האחרון שלו, הבנק האזורי של הפד בניו יורק מסר כי רמת האינפלציה הצפויה בעוד חמש שנים עומדת על 2.9% ביולי, עלייה מ־2.6% בחודש הקודם והנתון הגבוה ביותר מאז מרץ. בינתיים, האינפלציה הצפויה בעוד שנה עלתה ל־3.1% מ־3% ביוני, בעוד שהאינפלציה הצפויה לשלוש שנים נותרה יציבה על 3%.

איך זה ישפיע על החלטת הריבית?

למרות התפיסה שהאינפלציה עדיין לא תתכנס ליעד, הכיוון שמסתמן בארה"ב הוא דווקא להורדת ריבית בספטמבר - ובג'יי.פי. מורגן צופים שהפד יוריד ריבית ב־25 נ"ב בישיבה הקרובה (ל-4.25%). זאת משום שבמרכז נמצא נתון אחר: התעסוקה.

לאחרונה פורסמו נתוני התעסוקה ליולי - ואלה הצביעו על שוק עבודה חלש מהצפוי: למשק נוספו רק 73 אלף משרות, לעומת תחזית של 106 אלף, והנתונים למאי ויוני עודכנו מטה. לפי מודי שפריר, אסטרטג ראשי, שווקים פיננסים בבנק הפועלים, הדוח החלש הוביל השבוע להתבטאויות "יוניות" של בכירי הפד, ולהתגברות הציפיות כי הפד יוריד ריבית בספטמבר - וכעת הן עומדות על 89%, עלייה משמעותית מ-38% עליהן הן עמדו בשבוע שעבר.