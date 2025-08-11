קופת חולים כללית הודיעה אתמול (א') על מינויה של אורנית בר טל לממלאת-מקום מנכ"ל הכללית. בר טל משמשת היום כסמנכ"ל משאבי אנוש של הכללית, ותיכנס לתפקידה באופן מיידי, במקומו של המנכ"ל אלי כהן.

אומנם בר טל מונתה בינתיים לממלאת-מקום, אך המינוי הזה הוא מהותי בדרמה של הכללית. בר טל היא מועמדת מבפנים, אשר למרות היותה בתפקיד שמייצר לה קונפליקט טבעי עם ועד העובדים של הקופה, היא נחשבת למועמדת המועדפת על יו"ר הוועד פרוספר בן חמו.

גם בעבר, הוועד נחשב לגורם משמעותי מאוד במינוי מנכ"לים לקופה וכן בסיום תפקידם. הוועד התנגד למינוי של נועז בר ניר, שעזב ב-2018 אחרי שנה בתפקיד, ומאז עזיבתו הנהלת הקופה לא מצליחה להתייצב; וכן של רות רלבג, שעזבה ב-2022 אחרי תשעה חודשים.

נקודת הפתיחה: השעיית ועדת הבדיקה

הדרך למינויה של בר טל נפתחה כאשר השר חיים כץ מהליכוד החליט להשעות את ועדת הבדיקה שהקים משרד הבריאות כדי לבחון את תחלופת המנכ"לים והסמנכ"לים הגבוהה בקופה בחמש השנים האחרונות. במשרד הבריאות הפנו אצבע מאשימה כלפי הדירקטוריון של הקופה בראשות היו"ר יוחנן לוקר, אשר נחשב ליו"ר מאוד פעיל, והחשש היה כי הוא מצר את הצעדים של המנהלים העובדים תחתיו. מסביבתו של לוקר טענו כי הסמנכ"לים עזבו דווקא בגלל המנכ"ל אלי כהן, ואילו כהן עצמו עזב בגלל עומס.

נראה היה כי לאחר קבלת תוצאות ועדת הבדיקה, ובהתאם לממציאה, משרד הבריאות יקבע תקנות שיגבילו את עבודת הדירקטוריון, במטרה לאפשר יותר חופש פעולה למנכ"ל חדש. המהלך הזה היה אמור לפתוח דלת גם לכניסה מנכ"ל שאולי לא היה מגיע אם לא היה בטוח שיינתן לו חופש פעולה. השמות שעלו היו ד"ר שלומי קודש, מנכ"ל סורוקה; רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות; או אורלי ויינשטיין, לשעבר מנהלת חטיבת בתי החולים בכללית והיום מנהלת בית החולים שיבא נגב.

ועדת הבדיקה יצאה לדרך תוך האשמות חריפות מסביבת הוועד והדירקטוריון. נטען כי בכוונת משרד הבריאות להשתמש בוועדה כדי להשתלט על תקציב הקופה או לשלב בקופה אנשים מש"ס, מפלגתו של שר הבריאות הקודם אוריאל בוסו. למרות שוועד העובדים לא היה לכאורה צד באירוע, הוא עמד לצד הדירקטוריון ואף הכריז על שביתת אזהרה "נגד השתלטות משרד הבריאות על הקופה".

כאשר ש"ס פרשה מהממשלה, וחיים כץ מהליכוד נכנס לתפקיד ממלא-מקום שר הבריאות, הוא הצהיר מיד עם כניסתו כי ייפגש עם ועד העובדים של הכללית. כץ עצמו הוא איש ועדי עובדים: הוא היה יו"ר ארגון העובדים של התעשייה האווירית וגם ראש סיעה בהסתדרות.

כץ נפגש עם יו"ר ועד העובדים פרוספר בן חמו ועם יו"ר הדירקטוריון יוחנן לוקר, ככל הנראה בפגישה משותפת, וכמה ימים לאחר מכן הכריז כץ על השעיית עבודת הוועדה, עד 18 באוגוסט, כדי לאפשר לצדדים להיפגש בינתיים ולהגיע להבנות. גורמים המקורבים לתהליך מעריכים כי הסיכוי לחידוש עבודת הוועדה תחת כץ אינם גבוהים.

"לוקר השיג אי-התערבות של משרד הבריאות בעבודתו, אבל יהיה לזה מחיר מבחינתו", אומר גורם המכיר את התהליך. "עם השעיית הוועדה, בן חמו חייב לכץ, ולוקר חייב גם לבן חמו וגם לכץ".

והנה, כמה ימים לאחר מכן מונתה המועמדת הפנימית שנחשבה למועדפת על בן חמו. גורם מהקופה אמר לנו בעבר כי "מנהלים מבפנים יודעים איך לעבוד עם בן חמו. הם יודעים מה אפשר ואי-אפשר לעשות מולו. לכן הוא מעדיף מועמדי פנים. בשביל מה הוא צריך עכשיו לחנך מנכ"ל חדש?". אורנית בר טל היא הבכירה מבין הסמנכ"לים שנשארו בכללית אחרי שרבים כאמור עזבו בשנה האחרונה.

הדרך לצמרת הכללית

מי היא אורנית בר טל? היא בת 58, בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך ותואר שני במינהל עסקים. היא נשואה לערן בר טל, מנכ"ל משרד החוץ.

לאחר שכיהנה בכמה תפקידי ניהול בשוק הפרטי, ביקשה בר טל לעשות הסבה ולמדה תואר במדעי הרפואה ולאחר מכן למדה לדוקטורט באפידמיולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

בר טל הגיעה לכללית כאשר ביקשה לערוך את הדוקטורט על נתוני הקופה. אז יכולותיה זוהו על-ידי קופת החולים, שגייסה אותה לשורותיה. היא שימשה כעוזרת מחקר, ניהלה את מחלקת המחקר והאסטרטגיה באגף התכנון, מילאה תפקידים שונים בחטיבת משאבי האנוש, ומ-2021 היא מנהלת משאבי האנוש בכללית.

מצד אחד, שמה של בר טל לא הוזכר באופן טבעי ברשימת המועמדים לתפקיד מנכ"ל הכללית, ויש גורמים בתוך הקופה הטוענים כי היא חסרה את הרקע הדרוש לניהול הקופה. היא אינה רופאה, אך זה פחות מטריד את הגורמים, שמדגישים יותר את העובדה שאין לה רקע של ניהול תפעולי - לא של בית חולים ולא של מחוז ואף לא של חברה-בת.

מאידך, גורמים בקופה טוענים כי בר טל היא סמנכ"לית משאבי אנוש מצוינת, בעלת יחסי אנוש טובים, שיש לה סיכוי אמיתי להסתדר עם כל הגורמים בקופה.

בר טל היא מינוי מקובל על לוקר. אומנם גם כהן וגם רלבג היו מנהלים שמינה לוקר, ובסופו של דבר עזבו ביחסים עכורים עמו, אבל בר טל מגיעה כשהיא מכירה היטב את יחסי ההנהלה והדירקטוריון, וכן נמצאת ביחסים טובים עם בן חמו.

לוקר, מצידו, ישאף כנראה לשמר כל מנכ"ל שיגיע, כדי לא להצטרך להסביר עוד תחלופה. בן חמו, מאידך, לא מחויב לכך.

האתגר מול משרד הבריאות

אתגר גדול עוד יותר יכול להיות לבר טל מול משרד הבריאות. המשרד לא סימן אף מנכ"ל אחר כמועדף, אולם נראה כי הוא לא יהיה מרוצה מכך שמונתה המנכ"לית המועדפת על הדירקטוריון והוועד, מנכ"לית שהרקע שלה אינו מרמז על כוונתה להתעמת עם הגורמים הללו, וזאת מבלי שוועדת הבדיקה להסדרת יחסי הדירקטוריון והמנכ"ל השלימה את תפקידה ונתנה את המלצותיה. משרד הבריאות לא בהכרח יוותר בקלות על הרעיון לעשות סדר בכללית, ובר טל תצטרך להתמודד מול המהלכים האלה.

הספקולציות האלה רלוונטיות רק אם בר טל אכן תמונה לתפקיד המנכ"לית, כאשר כרגע היא כאמור מונתה לממלאת-מקום. אולם העובדה שבר טל מחליפה את כהן באופן מיידי, לפני סיום תקופת ההודעה המוקדמת שלו בתחילת ספטמבר, יכולה להעיד על הרצון לקבוע עובדות בשטח לפני שתהיה הזדמנות לחדש את ועדת הבדיקה.

הפתעות נוספות יכולות עוד לקרות לפני מינוי הקבע. כץ יכול לפתע להחליט כן לחדש את ועדת הבדיקה. שר אחר, קבוע, יכול להתמנות במקומו. שרי ש"ס אולי יחזרו לתפקידיהם, ואוריאל בוסו עשוי לרצות אז להמשיך מהיכן שהפסיק. משרד הבריאות יכול להפעיל סנקציות אחרות. בינתיים, ספינת הענק שהיא הכללית תמשיך להיטלטל בין הגלים.