שבוע על המדף: בכמה נמכרה דירה עם נוף לכנרת?

ברחוב מורן בשכונת שיכון עובדים (דוד רמז לשעבר) בטבריה, נמכרה דירת גן בת 5 חדרים עם נוף לכנרת, בשטח כולל של 183 מ"ר, תמורת 3.25 מיליון שקל. לדירה ממ"ד, מחסן וחצר בשטח של 100 מ"ר, והיא נמצאת בבניין בן 7 קומות.

הדירה ממוקמת בבניין פינתי שנבנה לפני כארבע שנים והיא נמכרה עם ריהוט מלא ומערכות בית חכם. הנכס עמד כשבוע על המדף והמחיר המבוקש עליו עמד על 3.35 מיליון שקל.

המוכרים הם משפחה צעירה משפרת דיור והקונים הם זוג מבוגר.

דירת גן עם 5 חדרים בטבריה / צילום: שניאור בר

"המשקיעים מחפשים הזדמנויות בעיר"

שניאור בר מרימקס טבריה וסובב כנרת, שתיווך בעסקה, מספר כי "מדובר בשכונה מאוד מבוקשת שפונה לקהל צעיר. הבניין עצמו נבנה ברמה גבוה מאוד ובדירה רמת הגימור גבוהה, מעל הסטנדרט המקובל.

"המחיר של הדירה נחשב גבוה - אמנם השטח הכולל שלה עומד על 183 מ"ר אבל זה כולל גם את שטחי השירות - מרפסות, מחסנים ועוד - והשטח נטו הוא 150 מ"ר. כשמביאים את זה בחשבון מקבלים מחיר גבוה למ"ר, גם כשלוקחים בחשבון את זה שהדירה נקנתה עם הריהוט שהיה בה.

דירת גן עם 5 חדרים בטבריה / צילום: שניאור בר

"בטבריה יש היום הרבה התחלות בנייה ואנחנו מרגישים התעניינות חזקה בקרב משקיעים שמחפשים לנצל את ההזדמנויות. אפשר כיום לרכוש בעיר דירה ב־800־900 אלף שקל ויש ביקוש גבוה לשכירות. שיעור השוכרים בעיר מגיע לכ־43% - גבוה מהשיעור הכללי בארץ".

דירות יד שנייה שנמכרו

בת ים

ברחוב ההגנה, דירת 2 חדרים, 59 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, נמכרה

ב־1.4 מיליון שקל.

ברחוב הרב לוי, דירת 4 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4,

ב־2.4 מיליון שקל.

בשדרות גיורא יוספטל, דירת 3 חדרים, 52 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4,

ב־1.5 מיליון שקל.

ברחוב שמחה הולצברג, דירת 3 חדרים, 57 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4,

ב־2.03 מיליון שקל.

חריש

בדרך האלון, דירת 4 חדרים, 117 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, עם חניה כפולה, ב־1.43 מיליון שקל.

ברחוב האורן, דירת 4 חדרים, 87 מ"ר, בקומה 2 מתוך 5, עם חניה,

ב־1.36 מיליון שקל.

ברחוב תמר דירת קרקע בת 5 חדרים, 156 מ"ר, חצר בשטח 126 מ"ר, חניה כפולה, נמכרה ב־2.45 מיליון שקל.

שדרות

ברחוב משעול ביל"ו, בית בן 5 חדרים, 106 מ"ר, ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב שנית, דירת 4 חדרים, 132 מ"ר, בקומה 8 מתוך 10,

ב־1.43 מיליון שקל.

ברחוב זרח משה, קוטג' דו משפחתי בן 5 חדרים, 144 מ"ר,

ב־2.32 מיליון שקל.

נהריה

ברחוב ז'בוטינסקי, דירת 4 חדרים, 92 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, ב־1.64 מיליון שקל.

ברחוב המייסדים, דירת 4 חדרים, 102 מ"ר, בקומה 2 מתוך 5, עם חניה, ב־1.35 מיליון שקל.

ברחוב דולב, דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 6 מתוך 8, עם חניה כפולה, ב־1.95 מיליון שקל.

ראשון לציון

ברחוב הצופים, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, עם חניה,

ב־2.18 מיליון שקל.

ברחוב יברבוים, דירת 3 חדרים, 87 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה,

ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב האחים סולימן, דירת 4 חדרים, 99 מ"ר, בקומה 6 מתוך 19, עם חניה, ב־2.51 מיליון שקל.

ברחוב שולמית אלוני, דירת 5.5 חדרים, 131 מ"ר, בקומה 16 מתוך 18, עם חניה כפולה, ב־3.65 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהחודש האחרון