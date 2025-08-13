מגמה חיובית באסיה; ביפן מדד ניקיי בשיא

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:46

בורסות אסיה עולות הבוקר ועוקבות אחרי וול סטריט, ביפן ניקיי שובר שוב שיא ועולה ב-1.5%, גם המדד הרחב ביפן, טופיקס עולה ב-1% ולשיא, בסין מדד שנגחאי עולה ב-0.3%, בהונג קונג מדד הנג סנג ב-1.3%, בדרום קוריאה מדד קוספי ב-0.5%, הניפטי ההודי ללא שינוי.

החוזים עתידיים בוול סטריט נסחרים כעת ביציבות וללא שינוי.

אתמול לעומת זאת המסחר בניו יורק ננעל בעליות כאשר המשקיעים נשמו לרווחה לאחר שדוח אינפלציה מתון מהצפוי עשוי לתת, כך מקווים, לבנק הפדרלי אור ירוק להוריד את הריבית בחודש הבא. נאסד"ק עלה ב -1.4%, S&P 500 ב-1.1% ודאו ג'ונס ב-1%. שני הראשונים ננעלו בשיא. מדד ראסל 2000 של המניות הקטנות שרגישות יותר לשיעור הריבית, זינק ב-3%.

עם פתיחת המסחר נחשפנו לאיום החדש של נשיא ארה"ב על יו"ר הבנק המרכזי - לפי CNBC, טראמפ מאיים בתביעה גדולה נגד יו״ר הפד פאוול בשל עלות שיפוץ מטה הבנק המרכזי. המהלך מסמן פרק נוסף בלחציו על ראש הפד להוריד את הריבית. "על ג'רום ‘Too Late’ פאוול להוריד את הריבית עכשיו", כתב טראמפ בפוסט. "טראמפ הוסיף: "סטיב "מנוצ'ין באמת נתן לי מכה כשדחף למנות את פאוול כיו"ר הפד ב־2017. הנזק שגרם על ידי היותו תמיד מאוחר מדי הוא בלתי ניתן להערכה. למזלי, הכלכלה כל כך טובה שצלחנו את פאוול ואת המועצה השקטה," טען טראמפ. "אני שוקל לאפשר לתביעה גדולה נגד פאוול להתקדם בגלל העבודה הנוראית וחסרת הכישורים שהוא עשה בניהול בניית בנייני הפד", הוא כתב.

בשוק עצמו, מניית יצרנית ההלבשה התחתונה האמריקאית הנסברנדס זינקה בכ-25% במסחר, לאחר דיווחים על כך שהיא נמצאת בשיחות מתקדמות להירכש על ידי חברת האופנה הקנדית גילדן אקטיב וויר ‏.

מניית יצרנית נעלי הספורט השווייצרית און הולדינג זינקה בכ-8% לאחר שהודיעה שהיא מצפה שמכירותיה יעלו לפחות ב־31% לעומת השנה הקודמת.

מניית אינטל עלתה בכ-5% לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי נפגש עם מנכ"ל יצרנית השבבים ליפ-בו טאן, בסופה אמר: "ההצלחה והעלייה של טאן הן סיפור מדהים". בשבוע שעבר קרא טראמפ להדחתו המיידית של טאן בשל קשרים לעסקים בסין.

למרות הדוחות החיוביים שפרסמה היום חברת הפינטק הישראלית איטורו היא נפלה בוול סטריט במעל 8%. שלושה חודשים לאחר ההנפקה שלה, המניה ירדה לראשונה למחיר נמוך ממחיר ההנפקה. מחיר המניה ננעל ב-50.74 דולר (לעומת 52 דולר בהנפקה) המשקף לחברת הפינטק שווי של 4.25 מיליארד דולר. בעקבות הדוחות, בג'פריס הורידו את מחיר היעד למניה אך נשארים בהמלצת "קנייה". מחיר היעד הקודם היה 80 דולר והוא מתעדכן ל-63 דולר, פרמיה של 24.2% על המחיר הנוכחי. בג'פריס מורידים את תחזית הרווח למניה ל-2025-2026 בין היתר בשל הוצאות גדולות יותר של איטורו על שיווק ומו"פ.

ישראלית אחרת, חברת התוכנה סימילרווב עקפה את התחזיות בדוחות הרבעון השני, והמניה זינקה במסחר המאוחר ביום ג' ב-20%. הכנסות החברה צמחו ב-17% ל-71 מיליון דולר, וגם ההפסד הנקי לפי כללי GAAP גדל ל-11.8 מיליון דולר. בשורה התחתונה נרשם רווח נקי Non-GAAP של 1.1 מיליון דולר, שהם סנט אחד למניה, בעוד שבשוק ציפו להפסד, על בסיס התחזית שסימילרווב מסרה בעבר. החברה השאירה ללא שינוי את תחזית ההכנסות השנתית על 285-288 מיליון דולר (צמיחה של כ-15% משנה שעברה), והעלתה את תחזית הרווח התפעולי Non-GAAP מ-1-4 מיליון דולר ל-5-7 מיליון דולר. מייסד ומנכ"ל סימילרווב, אור עופר, מסר שבחברה מאמינים שהם רק מתחילים לממש את הפוטנציאל הנרחב של הדאטה שלהם ושל השווקים אליהם החברה פונה.

חברת הבינה המלאכותית Perplexity הציעה אתמול (ג') לרכוש את דפדפן החיפוש כרום של אלפאבית (גוגל) תמורת 34.5 מיליארד דולר, כך לפי הוול סטריט ג'ורנל. ההצעה מגיעה בעיצומו של הליך משפטי פדרלי שבו נשקלת האפשרות לחייב את גוגל למכור את הדפדפן שלה, זאת על מנת להחליש את כוחה בתחום החיפוש המקוון.

וגם: בוול סטריט רבים מסוקרנים לקראת פתרון התעלומה מחר. ההשקעה המסתורית האחרונה של ברקשייר האת'וויי עשויה להיחשף, ולפי בארונ'ס, יש סיכוי טוב שמדובר בחברת תעשייה. על פי רמזים בדוחות הרבעוניים (10-Q) של הקונגלומרט לרבעון הראשון והשני, היקף ההחזקה עשוי להגיע כמעט ל־5 מיליארד דולר.

הגילויים צפויים כי מחר מסתיים מועד ה־45 יום שבו על החברה לדווח על אחזקותיה במניות הנסחרות בארה"ב נכון ל־30 ביוני. ברקשייר בדרך כלל מגישה את הדיווח ברגע האחרון. באמצע מאי, כאשר פרסמה את אחזקותיה נכון ל־31 במרץ, החברה ציינה כי ביקשה חיסיון על אחזקה אחת או יותר שצברה ברבעון הראשון.

הסודיות הזאת אינה חדשה. מנכ"ל ברקשייר, וורן באפט, מבקש מדי פעם חיסיון מהרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) כאשר החברה בונה פוזיציה במניה לאורך יותר מרבעון ואינה רוצה לחשוף למשקיעים אחרים את זהותה של המניה. חשיפה כזו עלולה להקפיץ את מחירה ולהפוך את הרכישה ליקרה יותר עבור ברקשייר. רבים מהמשקיעים עוקבים אחר פעולות ברקשייר, וגילוי על אחזקה חדשה בדרך כלל גורם לעלייה במחיר המניה.

ייתכן שברקשייר תבקש תקופת חיסיון שנייה עבור המניה המסתורית, כפי שעשתה כאשר צברה מניות של חברת הביטוח צ'אב בסוף 2023 ותחילת 2024. ההחזקה בצ'אב עמדה על כ־7 מיליארד דולר כאשר נחשפה במאי 2024. צ'אב הייתה ההשקעה המסתורית האחרונה של ברקשייר. בעבר, ברקשייר ביקשה חיסיון גם בעת רכישת מניות שברון ומניות ורייזון בסוף 2020 ותחילת 2021.

רמזים נוספים בדוח ה־10-Q לרבעון השני מצביעים על כך שברקשייר ייתכן שהמשיכה לצמצם את השקעתה בבנק אוף אמריקה. לפי הערכת Barron’s, פרטי הרווחים הממומשים ממניות בתקופה זו עשויים להעיד שברקשייר מכרה מניות של הבנק בשווי של עוד כ־4 מיליארד דולר ברבעון השני.

בשוק החוב בארה"ב, תשואות האג"ח הקצרות בארה"ב ירדו לאחר שדוח אינפלציה לחודש יולי, שפורש ברובו כחיובי, חיזק את הציפיות שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית בחודש הבא. בעוד שהתשואות על אג"ח האוצר בכל טווחי הפדיון לא הצליחו לשמור על הירידה הראשונית לשפל יומי, תשואת האג"ח לשנתיים נותרה נמוכה בשלוש נקודות בסיס כאשר בשוק מגלמים כמעט 90% סיכוי להורדת ריבית ב־17 בספטמבר - לעומת כ־80% לפני פרסום הנתונים. תשואות האג"ח הארוכות בארה"ב עלו בכארבע נקודות בסיס, סמוך לשיאי היום, לאחר שמחקו את הירידות שנרשמו מיד לאחר דוח האינפלציה. תשואת האג"ח ל־30 שנה עלתה כמעט ל־4.9%, הגבוהה מאז 1 באוגוסט, לאחר שמחקה ירידה ל־4.82%.

בשוק המטבע - הבוקר בעקבות מדד המחירים המתון שהתפרסם אתמול בארה"ב, הדולר נחלש מול המטבעות המובילים ובפרט מול השקל, 3.408 שקלים לדולר אחד, האירו מתחזק מול הדולר ב-0.1% ולכן מול השקל בשיעור דומה, 3.97 שקלים.

בגזרת המאקרו - בארה"ב, מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש יולי עלה ל-2.7%, מתחת לצפי וכמו ביוני, 2.7%. הדוח, מגיע בזמן שהמשקיעים עוקבים בדריכות אחר השפעת מכסי הנשיא טראמפ על עלויות הצרכנים. במונחים חודשיים, נרשמה עלייה של 0.2%, כצפוי ומעט מתחת לעלייה של 0.3% ביוני, בעיקר בזכות ירידה במחירי הדלק ותחזיות לאינפלציית מזון מתונה יותר.

במונחי "ליבה" - כלומר ללא מחירי מזון ואנרגיה תנודתיים - האינפלציה השנתית ביולי עלתה ל-3.1% מעלה לצפי ולעומת 2.9% ביוני, מה שמעיד שאינפלציית המוצרים כבר אינה מתקזזת עם ירידה באינפלציית השירותים. מחירי הליבה עלו ב-0.3%, כצפוי, לעומת עלייה של 0.2% ביוני - הקצב החודשי המהיר ביותר בשישה חודשים.

לפי נתוני ה־FedWatch של CME, השוק מגלם כעת כמעט 91% סיכוי להורדת ריבית בחודש הבא, לעומת 85% לפני פרסום הנתונים. הסוחרים גם הגבירו את ההימורים על הורדות ריבית באוקטובר ובדצמבר. הדוח מגיע על רקע בחינת ההתפתחויות האחרונות בחזית המכסים. הנשיא טראמפ אמר ביום שני כי יאריך ב־90 יום את ההקפאה בהטלת מכסים גבוהים יותר על סחורות סיניות.

ריק רידר, מנהל ההשקעות הראשי של בלקרוק בתחום האג"ח העולמי, ממשיך לעמוד על תחזיתו להורדת ריבית משמעותית מצד הפדרל ריזרב בחודש הבא, "רואים שהפד יתחיל להוריד את הריבית בספטמבר, וייתכן שיהיה מוצדק להוריד את ריבית הקרנות ב-50 נקודות בסיס, כדי ליישר אותה יותר עם ציפיות האינפלציה לטווח הארוך", כתב רידר.

תחזית עגומה - הלם כלכלי פתאומי עלול לשים קץ לאופוריית שוק המניות הנוכחית, כך מזהירים בבית ההשקעות סטייפל (Stifel). תומאס קרול ובארי בניסטר כתבו ביום שני כי ייתכן שהאטה כלכלית כבר בדרך - תרחיש שעלול להביא חדשות רעות למניות, למרות הראלי שמביא את המדדים לשיאים היסטוריים השנה.

"כאשר השווקים מזנקים לשיאים חדשים (עם מכפילים גבוהים במיוחד), אנחנו שואלים את עצמנו - מה יכול לשבור את אווירת ה'מסיבה כמו ב־1999'?" כתבו השניים. "לקח ההיסטוריה הוא שבדרך כלל מדובר בהאטה כלכלית פתאומית - וזה מה שאנו צופים למחצית השנייה של 2025."

קרול ובניסטר ציינו כי הם צופים "סטגפלציה" - מצב המאופיין באינפלציה גבוהה, אבטלה גבוהה וצמיחה כלכלית תקועה. הם הוסיפו כי סביבת מאקרו כזו כבר מאטה תחומים מסוימים בצריכה הפרטית, אם כי השקעות עתק בתשתיות בינה מלאכותית ורכישות מוקדמות לקראת כניסת המכסים לתוקף, סייעו להסתיר את הבעיות.

לדבריהם, הם "לא מרגישים נוח" עם העובדה שמדד S&P 500 נמצא ביותר מ־30% מעל השפל התוך־יומי שנרשם ב־7 באפריל - ראלי שמתרחש "בעוד הכלכלה מאטה עד כדי זחילה". "המכפילים לא חשובים - עד שהם חשובים", אמרו האסטרטגים, תוך ציון השנים 1929, 1999 ו־2021 כדוגמאות.

כעת הם מעריכים כי ה־S&P 500 עשוי לרדת עד 14% מהשיא האחרון. יעד המחיר שלהם למדד הוא 5,500 נקודות - ירידה של כ־6.5% מתחילת השנה - יעד שנחשב נמוך יחסית במונחי וול סטריט.

"'הופיום' היא סם חזק", כתבו. הופיום הוא שילוב של Hope (תקווה) ו-Opium (אופיום). "אבל אנחנו נמנעים ממנו וממליצים למשקיעים להגדיל חשיפה למניות ערך דפנסיביות (מוצרי צריכה בסיסיים, בריאות, תשתיות, ואיכות) כהיערכות לתיקון חד במדד S&P 500, שככל הנראה יתרחש ברבעון השלישי של 2025 - כמה חודשים לפני נתוני הצמיחה המאוחרים של סוף 2025".