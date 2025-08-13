בנק ירושלים , בשליטת חברת ייצוא של משפחת שובל ובניהולו של יאיר קפלן, רשמה עלייה חדה של 54% בשורת הרווח הנקי ברבעון השני. הרווח הנקי הסתכם ב-65 מיליון שקל, כאשר העלייה בו הושפעה בעיקר מגידול בהכנסות שאינן מריבית ומקיטון בהפרשות הבנק, שקוזזו בגידול ההוצאות. התשואה על ההון של הבנק בתום הרבעון הייתה גבוהה ועמדה על 17.1%, שיפור ניכר למול נתון של 12.1% ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות של בנק ירושלים מריבית נטו הסתכמו ב-186 מיליון שקל ברבעון השני, עלייה מתונה של כ-2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות הבנק מריבית הגיע מהסקטור העסקי (11%+) וממגזר ניהול פיננסי (59%). כאשר ההכנסות ממגזר משקי הבית, שמהווה כמחצית מהכנסות הריבית, נטו דווקא להצטמצם ב-11%.

כמו כן בסעיף הכנסות שאינן מריבית נרשמה עלייה חדה של 54% ברבעון השני, ואלה הסתכמו בכ-83 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מהמשך פעילות הסינדיקציה של הבנק, מהכנסות מפעילות הכרטיסים הנטענים של הבנק, פעילות למטרת מסחר ועמלות שוק ההון.

אחד הגורמים הנוספים שהשפיעו לחיוב על הזינוק ברווח הנקי בשורה התחתונה, היו ההוצאות להפסדי אשראי ברבעון השני שהסתכמו בכ-3.4 מיליון שקל, צניחה חדה בשיעור של 86% לעומת הרבעון המקביל בו הם עמדו על 25.1 מיליון שקל. עיקר הקיטון נבע מירידה בהפרשה קבוצתית שבוצעה אשתקד.

מנכ"ל בנק ירושלים, יאיר קפלן, ציין כי "במהלך הרבעון האחרון הצלחנו לממש את יעדי האסטרטגיה הרב-שנתית של הבנק תוך השלמת עסקת איגוח מגובה משכנתאות בנקאיות לראשונה בישראל - המעידה על רוח החדשנות הפיננסית המנחה את הבנק, גידול משמעותי בהכנסות מפעילות הכרטיסים הנטענים - Easyway, גידול בהיקפי פעילות בנקאות כשירות או BaaS (Bank as a Service) ופעילות מסחר וניירות ערך". מניית הבנק הגיבה בעלייה של כ-1% לתוצאות, לאחר שהכפילה את עצמה בשנה החולפת (100%+). שווי השוק לפיו נסחר בנק ירושלים עומד על 1.6 מיליארד שקל.