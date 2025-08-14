הראלי נמשך: הביטקוין טיפס הלילה מעל 124 אלף דולר

הביטקוין הגיע הלילה (בין רביעי לחמישי) לשיא כל הזמנים, לאחר שטיפס בכ-0.9% וחצה את רף ה-124 אלף דולר במסחר המוקדם באסיה, ובכך עקף את השיא הקודם שנרשם ביולי. בשעה זו נסחר המטבע סביב 123,511 דולר.

הרקע לזינוק במטבעות הדיגיטלים הוא סדרת ניצחונות חקיקתיים וגל של יוזמות פיננסיות חדשות, משקיעי הקריפטו נהנים ממומנטום חיובי. עוד מערך של זרזים חיוביים נתן לעולם הקריפטו השבוע מרחב נוסף לעליות.

הגישה הרגולטורית המקלה של ממשל טראמפ, המגדיר את עצמו "נשיא הקריפטו", לצד האימוץ המתרחב מצד משקיעים מוסדיים - כולל אישור קרנות סל על מטבעות קריפטו - העניקו דחיפה למטבעות הדיגיטליים.

האת'ריום, המטבע הדיגיטלי השני בגודלו, עלה הלילה ל-4,780 דולר - הרמה הגבוהה ביותר מאז סוף 2021, לאחר עלייה של כ־87% בשלושת החודשים האחרונים.

מאז תחילת 2025 עלה הביטקוין בכ-32%.