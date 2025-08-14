נייס מציגה דוחות חזקים ומעלה את תחזית הרווח השנתית, המניה קופצת

חברת הטכנולוגיה נייס מסכמת רבעון שני חיובי, מאשררת את התחזית ההכנסות השנתית ומעלה את תחזית הרווח. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים גם בשורת ההכנסות וגם בשורת הרווח, כשרשמה הכנסות של כ-727 מיליון דולר, ורווח נקי Non-GAAP של 3.01 דולר למניה, וזאת על רקע חוזק בפעילות הענן של נייס. המניה קופצת בכ-4% בת"א.

● הבנק היחיד שהרווח שלו דווקא נשחק ברבעון

● היום נגלה מהי ההשקעה הסודית של וורן באפט

החברה היא ספקית של פתרונות טכנולוגיים לתחום ניהול קשרי לקוחות ולתחום ניהול סיכונים. ההכנסות ברבעון שיקפו צמיחה של 9.4% ביחס לרבעון המקביל, כאשר ההכנסות מתחום הענן צמחו ב-12.2% והיוו 74.4% מכלל ההכנסות. במחצית הראשונה של השנה, הכנסות החברה צמחו ב-7.8% לכ-1.43 מיליארד דולר, והכנסות הענן עקפו את רף המיליארד דולר, עם צמיחה של 12.3%. במקביל, בתחום השירותים נרשמה ירידה בהכנסות ובתחום המוצרים נרשמה עלייה.

הרווח הנקי גדל

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), נייס הגדילה את הרווח הנקי גם ברמה הרבעונית וגם במחצית, ל-187 מיליון דולר ול-317 מיליון דולר, בהתאמה. על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-190 מיליון דולר ובמחצית - ב-375 מיליון דולר.

ברבעון השני נייס הציגה תזרים של 61.3 מיליון דולר מפעילות, והשתמשה ב-30.8 מיליון דולר לרכישה עצמית של מניות. בסוף הרבעון היו לה בקופה 1.6 מיליארד דולר, לעומת חוב של 460 מיליון דולר. החברה הודיעה לאחרונה על רכישת Cogningy מגרמניה בתמורה ל-955 מיליון דולר, רכישה שאמורה להעמיק את פעילותה בתחום ה-AI (בינה מלאכותית) - שבעיני משקיעים רבים נתפס עד כה דווקא כאיום על פעילות החברה.

סקוט ראסל, מנכ"ל נייס, מסר: "אנו שמחים לדווח על רבעון חזק נוסף. הביצועים נבעו מהמשך התחזקות בפעילות הענן שלנו. מנוע הצמיחה המרכזי של פעילות זו הוא הביקוש המואץ לפתרונות בינה מלאכותית ושירות עצמי, שבא לידי ביטוי בגידול של 42% בהכנסות השנתיות החוזרות (ARR) בתחום זה, לעומת רבעון מקביל אשתקד".

הוא הדגיש כי הבינה המלאכותית נמצאת בליבת האסטרטגיה של נייס, והחברה נמצאת "בחזית מהפכת ה-AI בשוק חוויית הלקוח, ואנו רק בתחילתו של המסע. המומנטום שלנו צפוי להתגבר עם שילוב יכולות השיחה ויכולות הסוכן החכם בתחום חוויית הלקוח המבוססת בינה מלאכותית של Cognigy, שהן המובילות בתעשייה, מה שיאפשר לנו לספק חוויית לקוח אנושית על הפלטפורמה שלנו, CXone Mpower. המובילות שלנו בחדשנות בתחום הבינה המלאכותית נשענת על בסיס פיננסי איתן, רווחיות גבוהה ומאזן חזק, לצד שורה הולכת וגדלה של שותפויות אסטרטגיות".

נייס נסחרת בנאסד"ק ובת"א בשווי של 9.4 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 11% במחיר המניה בשנה האחרונה.