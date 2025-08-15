חברת טכנולוגיית התחבורה הישראלית ויה (Via Transportation) חשפה את ביצועיה כחודש לאחר שהגישה תשקיף חסוי לקראת הנפקה. על פי הדיווח שהגישה הלילה (ו') לרשות ניירות הערך בארה"ב, עולה כי החברה מפסידה כ-100 מיליון דולר בשנה, אם כי הפסדיה מצטצמים מדי רבעון.

הכנסות ויה עלו מ-248.8 מיליון דולר ב-2023 ל-337.6 מיליון דולר בסוף 2024. ההפסד השנתי בסוף 2024 עדיין משמעותי ועומד על כ-90 מיליון דולר, ירידה של 23% מ-116 מיליון דולר ב-2023. סך המזומנים נכון לסוף יוני 2025 עומד על 78.2 מיליון דולר. בעוד הוצאות המחקר ופיתוח של החברה ירדו בין 2023 ל-2024 מ-95.8 ל-88.9 מיליון דולר, הוצאות השיווק והמכירות והמנהלה דווקא עלו.

על פי התשקיף, הישראלים ארנון דינור מקרן 83North וחמי פרס מקרן פיטנגו מחזיקים במספר המניות הגבוה ביותר בקרב הדירקטורים (6.2 ו-5.5 מיליון מניות רגילות מסוג A, בהתאמה). קרן Exor היא בעלת המניות הגדולה ביותר, עם 14.1 מיליון מניות רגילות, לאחריה 83North עם 6.2 מיליון מניות, פיטנגו עם 5.5 מיליון מניות וקרן קלווין עם 3.8 מיליון מניות.

ניסיון שני לצאת להנפקה

ויה הוקמה על ידי היזמים דניאל רמות ואורן שובל, שהחלו את דרכם המשותפת במסלול תלפיות היוקרתי בצה"ל ופיתחו מערכת לניהול שירותי נסיעות באמצעות מערכת חכמה שמחשבת את מסלולי האיסוף, הנסיעה וההורדה של נוסעים. היא החלה כחברה המפעילה שירותי נסיעות בערים גדולות כמו ניו יורק, שיקגו ואף הגיעה באמצעות שותפים מקומיים גם לתל אביב ולחיפה. בסופו של דבר שינתה החברה את המיקוד העסקי שלה והפכה לספקית של מערכות לניהול שירותי נסיעות עבור רשויות מוניציפליות, בתי ספר, אוניברסיטאות וחברות הסעה.

זהו הנסיון השני של ויה לצאת להנפקה בוול סטריט מאז ימי השיא של ההנפקות בנאסד"ק ב-2021. אז פספסה החברה את חלון ההזדמנויות כאשר פרסמה תשקיף חסוי רק בסוף 2021, כאשר חלון ההנפקות החל להיסגר. בגיוס ההון הפרטי האחרון של החברה, בפברואר 2023, עמד שווי החברה על 3.5 מיליארד דולר. על פי מאגר PitchBook גייסה החברה עד כה קרוב ל-900 מיליון דולר מאז הקמתה ב-2012. החברה מעסיקה 973 עובדים, מתוכם 250 בישראל.