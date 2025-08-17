עיריית רמת גן: חברת נדל"ן בבעלות מתי מגן חייבת 125 מיליון שקל

עיריית רמת גן מבקשת היום (א') מבית המשפט המחוזי בתל אביב לפתוח הליכי חדלות פירעון נגד חברת הנדל"ן מ.מגן אינטרנשיונל יזמות והשקעות שבשליטת היזם מתי מגן, בעליה של חברת דיור לעולה. העירייה טוענת כי חברת מ.מגן חייבת לה 125 מיליון שקל על-פי פסק דין חלוט, וכי מגן רוקן את החברה מנכסיה.

● שלושה פסקי דין בשבוע | המשביר חידשה אוטומטית חברות במועדון. בכמה תפצה את הלקוחות?

● "גם שומרי הסף כשלו": כך נפלו כמאה ישראלים בתרמית מניות והפסידו 20 מיליון שקל

בבקשה נכתב כי מגן עוסק בפעילות ענפה בנדל"ן, לרבות באמצעות חברת דיור לעולה המחזיקה נכסים באלפי מ"ר בהרצליה, בצפת ובבאר טוביה. לדברי העירייה, חברת מ.מגן ניהלה לפני מספר שנים פרויקטים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, ובהם מאות יחידות דיור.

"פעל לרוקן את החברה מנכסיה"

בשנת 1997 רכשה החברה מהעירייה נכס מקרקעין במזרח רמת גן תמורת 25 מיליון שקל, ונקבע כי אם תאושר תוכנית שתשביח אותו - התשלום יגדל. לדברי העירייה, תנאי זה התקיים, מ.מגן לא שילמה, ובשנת 2014 היא חויבה לשלם 32 מיליון שקל בתוספת ריבית והצמדה. העירייה מציינת כי הסכום נכון להיום הוא 125 מיליון שקל. בשנת 2015 דחה בית המשפט העליון את ערעורה של החברה.

העירייה טוענת כי בסמוך למתן פסק הדין "פעלו החברה, מנהליה ובעלי מניותיה לרוקן את החברה מכל נכסיה ופעילויותיה, אשר שווים נאמד בעשרות מיליוני שקלים, והעבירו את כל פעילות הנדל"ן שלהם לבעלת המניות של החברה, מגן בניין" - וכך התחמקו מחובותיה כלפי העירייה.

במרץ השנה, ממשיכה העירייה, הודיע לה מגן כי לחברה אין נכסים ופעילות, וכי אין הוא מעוניין בפגישה כדי לברר את טענותיו. לאור זאת מבקשת העירייה לפתוח בהליך לפירוקה של מ.מגן ולניהול חקירות בנוגע להתנהלותם של בעליה ומנהליה.

הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד מאיר לפלר, וטרם הוגשה תגובת החברה.

"שני ניסיונות התנקשות"

במכתב התשובה של מגן, המצורף לבקשה, נכתב כי גורמים בעירייה גרמו לו ולחברה עוול גדול ביותר ואף הובילו לפגיעה אישית בו - כלכלית, עסקית, גופנית ונפשית. בשל הליכים אלה, טוען מגן, "עברתי שני ניסיונות התנקשות בחיי, שלמזלי הרב צלחו למתנקשים רק חלקית ובאופן בו נפצעתי ביריות ובמטען חבלה שהונח מתחת למכוניתי ברגלי".

מגן מציין כי ניסיונות אלה נעשו בשנים 2008 ו-2010, ומעלה את החשד שלפחות הניסיון השני נבע ממידע כוזב שהעביר גורם כלשהו בעיריית רמת גן "לגורמים שונים", ולפיו בכוונתו להשתלט על מגרש הכדורגל שבמתחם ולבנות עליו שני מגדלים.

עוד אומר מגן כי החברה מכרה את זכויותיה בשנת 2010 בהפסד כבד לקבוצת רכישה, לאחר שנקלעה למצב קשה בשל תביעתה של העירייה. הוא ממשיך וטוען כי משפחתו והוא מצויים עד היום בטראומה בשל ניסיונות ההתנקשות, וכי פנייתה של העירייה כעת שבה ומעמידה אותם בסיכון.