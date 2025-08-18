גשם של ריבית: יזם הנדל"ן ששילם מעל 10% בגיוס אג"ח

חברת הבנייה הקטנה גשם למשתכן, שבבעלות שמגר וקנין ויוסי מזרחי, דיווחה היום (ב') על השלמת גיוס סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ-75 מיליון שקל. לכאורה מדובר בעוד אירוע בשולי שוק החוב התוסס של ת"א, שנראה שהביקושים בו אינם יודעים גבול.

עם זאת, מפרטי הנפקת האג"ח עולה כי היא התבצעה בריבית אפקטיבית גבוהה במיוחד. גשם גייסה את החוב בריבית שנתית (שקלית) של 9.53%, כאשר יחד עם העמלות שתשלם מדובר בפועל בריבית של 10%. בניגוד לסדרה קודמת שגייסה יזמית המגורים, הנוכחית אינה מובטחת בשעבודים.

בשנה האחרונה עלו מדדי האג"ח הקונצרניות של הבורסה בשיעור חד-ספרתי גבוה. כך מדד תל בונד 20 עם עשרים אגרות החוב הגדולות בשוק, זינק ב-8.2% בתוך שנה, והתשואה לפדיון הגלומה בו ירדה מרמה של מעל ל-3% אשתקד ל-2.76% כיום. הביקוש לאג"ח כל כך גדול, שבשבעת החודשים הראשונים של השנה גויס סכום של 97 מיליארד שקל באג"ח קונצרניות, יותר מכל השנה שקדמה לה.

ועדיין הסיפור של גשם למשתכן מראה שלצד הרעב הגבוה לחוב איכותי, השוק יודע לדרוש ריבית דו-ספרתית בהנפקות של אג"ח לא מדורגות של חברות ייזום קטנות.

מתמקדים בממשלתיות המסובסדות

כאמור, בסדרת האג"ח הראשונה (א') שגייסה גשם לפני שנה, בהיקף של 80 מיליון שקל, ניתן שיעבוד על עודפים בחלק מהפרויקטים שבונה החברה. האג"ח הונפקה בתשואה של קרוב ל-10% אך כיום היא נסחרת בתשואה של 5.93% בלבד, לאחר שבשנה האחרונה עלה מחירה בכ-12%.

גשם למשתכן פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בארץ, היא מקימה בדרך כלל פרוייקטי מגורים במתכונת של תוכניות ממשלתיות בסגנון "מחיר למשתכן". נכון לסוף הרבעון הראשון השנה פעלה החברה בכ-34 פרויקטים יזמיים בשלבי תכנון והקמה שונים. בנוסף יש לה ארבע קרקעות בפריפריה: במצפה רמון, דימונה ונוף הגליל. החברה הקימה מעל 1,000 דירות ברחבי הארץ אשר מתוכן כבר מכרה 930 דירות. הכנסותיה הסתכמו ברבעון הראשון בכ-200 מיליון שקל, עליה של 20% בתוך שנה ובשורה התחתונה הציגה רווח רבעוני של 3.6 מיליון שקל, עליה של 30%.

ביולי אשתקד סיפר יו"ר החברה וקנין לגלובס כי החברה החליטה מיומה הראשון (בשנת 2016) להתמקד בתוכניות המסובסדות על ידי הממשלה לבניית דירות מוזלות. וקנין אמר אז: "אמרנו לעצמנו שלא משנה מה שם התוכנית הממשלתית - היום זה מחיר למשתכן, מחר זה יהיה מחיר מטרה, או דירה בהנחה, כל שר משנה את השם של התוכנית - המהות לא משתנה, וזה לבוא לבנות במאסות דירות בשכונות חדשות, תוך מתן מחיר קרקע מאוד נמוך. כשהריביות התחילו לעלות, הבנו שלא טעינו. מי שקנה קרקעות ביוקר מצא את עצמו 'בחוץ'".