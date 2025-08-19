יציבות באסיה; מניית סופטבנק נופלת בטוקיו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

רוב השווקים באסיה נעים בטווח צר הבוקר, לאחר עליות חדות ביום המסחר הקודם, כאשר המשקיעים הפכו זהירים יותר לנוכח שיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה והסימנים הצפויים מהפדרל ריזרב. טוקיו יורדת ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.3%, הנג סנג ללא שינוי, בורסת הודו עולה ב-1% ודרום קוריאה יורדת ב-0.3%.

בניו יורק החוזים העתידיים נסחרים ביציבות לקראת שבוע חשוב הכולל נאומים מרכזיים של בכירי הפדרל ריזרב ודוחות רווחים מענף הקמעונאות. המשקיעים ממתינים לרמזים מיושב ראש הפד, ג'רום פאוול, בנוגע למה שצפוי בהחלטות המדיניות שנותרו השנה. בכירי בנקים מרכזיים מרחבי העולם יתכנסו השבוע בג’קסון הול, ויומינג, לסימפוזיון הכלכלי השנתי של הפד.

אתמול מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 ננעלו ביציבות, בעוד מדד הדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.1%. הגיאופוליטיקה הייתה במוקד אתמול, כאשר וולודימיר זלנסקי ובעלי בריתו האירופים נפגשו עם הנשיא טראמפ בוושינגטון, בעוד נשיא אוקראינה ניצב מול לחץ אמריקאי לקבל הסכם שלום המיטיב עם רוסיה. הפגישה התקיימה בהמשך למפגש של טראמפ עם מקבילו הרוסי, ולדימיר פוטין, בפסגה שהתקיימה באלסקה.

טלטלה בפאלו אלטו : החברה הודיעה אתמול בלילה כי ניר צוק, מייסד החברה וה-CTO, פורש מתפקידו לאחר יותר מ-20 שנה. את מקומו של צוק יתפוס לי קלאריץ’, ששימש עד כה כסמנכ"ל מוצר ונמנה עם צוות ההקמה של החברה. מניית החברה זינקה אתמול במסחר המאוחר לאחר שעקפה את הציפיות בדוח הרבעוני.

סופטבנק הודיעה כי תבצע השקעת ענק של 2 מיליארד דולר במניות אינטל. מניית סופטבנק נופלת בכ-6% במסחר בטוקיו. סופטבנק תשלם 23 דולר למניה עבור מניית אינטל הרגילה, שנסגרה אמש (ב') במחיר של 23.66 דולר. אינטל עלתה בכ-6% במסחר המאוחר ל-25 דולר. ההשקעה תקנה לסופטבנק כ-2% ממניות אינטל. אינטל נמצאת לאחרונה באור הזרקורים עם דיווחים על חבל הצלה אפשרי מכיוון אחר - הממשל האמריקאי. אמש דווח בבלומברג כי בוושינגטון רוצים נתח של 10% בחברה, ולכן שוקלים לערוך מול אינטל עסקה במסגרתה חלק או כל המענקים שהגיעו לחברה מכוח חוק השבבים בארה"ב, יומרו לניירות ערך.

בין הדוחות שיפורסמו השבוע מסקרנים במיוחד אלה של כמה קמעונאיות גדולות. מה שעשוי לספק הצצה ראשונה לאופן שבו מכסי היבוא שהטיל הנשיא טראמפ השפיעו על רווחיהן. ברשימה נמצאות ווולמארט , טרגט , הום דיפו , לואו'ס , חברת TJX (בעלת הרשת TJ Maxx) ורוס סטורס. במהלך שיחת הדוחות לרבעון הראשון של וולמארט, מנכ"ל החברה דאגלס מקמילון אמר שהמכסים יובילו לעליית מחירים. ימים ספורים לאחר מכן כתב טראמפ ברשת Truth Social כי על החברה "לספוג את המכסים" ולא להאשים אותם בעליית המחירים. הדוחות הרווחים השבוע צפויים להראות עד כמה הקמעונאיות הצליחו להתמודד עם המצב.

בשלישי הבא יפורסם הדוח החשוב ביותר של עונת הדוחות - זה של להיט הבינה המלאכותית והחברה הגדולה ביותר בוול סטריט בשווי שוק, אנבידיה . לקראת הדוח נפתח בימים האחרונים וויכוח לוהט - האם הבינה המלאכותית היא בועה.

לפי דיווח של The Verge, סאם אלטמן, מנכ"ל OpenAi חושב שכן. "האם אנחנו בשלב שבו המשקיעים ככלל מתלהבים מדי מ-AI? לדעת שלי - כן. האם AI הוא הדבר החשוב ביותר שקרה במשך זמן רב מאוד? - כן," צוטט כאומר. אלטמן השווה את הדינמיקה הזו לבועת הדוט-קום הידועה, קריסת שוק מניות שהתמקדה בחברות מבוססות אינטרנט, שהובילה להתרגשות עצומה של משקיעים בסוף שנות ה-90. בין מרץ 2000 לאוקטובר 2002, מדד נאסד"ק איבד כמעט 80%.

הערותיו מוסיפות לדאגות הגוברות בקרב מומחים ואנליסטים שהשקעות ב-AI מתקיימות בקצב מהיר מדי. מייסד עליבאבא ג'ו צאי, ריי דליו, היו"ר היוצא של ברידג'ווטר וכלכלן ראשי של Apollo Global Management, טורסטן סלוק, כולם העלו אזהרות דומות. בחודש שעבר, דווח שסלוק סבר שהבועה של AI כיום אף גדולה יותר מבועת האינטרנט.

במייל שנשלח ביום שני ל-CNBC, ריי וואנג, מנהל מחקר חטיבת השבבים ב-Futurum Group, ציין שהוא סבור שהערותיו של אלטמן תקפות, אך שהסיכונים משתנים לפי החברה. "מההיבט של השקעות רחבות יותר ב-AI ובשבבים… אני לא רואה את זה כבועה. היסודות הכלכליים לאורך כל שרשרת האספקה נשארים חזקים, והמסלול הארוך טווח של מגמת ה-AI תומך בהמשך ההשקעות," אמר. עם זאת, הוא הוסיף שיש כמות הולכת וגדלה של הון ספקולטיבי שרודף אחרי חברות עם יסודות כלכליים חלשים ופוטנציאל קלוש ונתפס בלבד, מה שעלול ליצור אזורים של הערכה גבוהה מדי.

דן אייבס מ־Wedbush אמר אתמול לCNBC נשמע אופטימי יותר כשאמר שהביקוש לתשתיות בינה מלאכותית גדל ב־30% עד 40% בחודשים האחרונים, ותיאר את הזינוק בהשקעות ההון (CapEx) כרגע מאמת עבור התחום. אייבס הודה כי יש "קצת בועתיות" בחלקים מסוימים של השוק, אך ציין שמהפכת הבינה המלאכותית עם מערכות אוטונומיות רק מתחילה להתגלגל, ואנחנו נמצאים ב"אינינג השני מתוך משחק של תשעה אינינגים". "בעצם, ההשפעה לטווח הבינוני והארוך מוערכת בחסר," אמר.

רוב רואו, אנליסט מסיטיבנק, אמר ל-CNBC, שהוא דוחה את ההשוואות בין פריחת הבינה המלאכותית כיום לבין בועת הדוט-קום. "באותה תקופה היו הרבה מצבים ממונפים יתר על המידה. לא היו הרבה חברות עם רווחים," אמר רואו. "כאן מדובר בחברות עם רווחים יציבים מאוד, תזרים מזומנים חזק, והן מממנות חלק גדול מהצמיחה הזו מתוך אותו תזרים מזומנים. כך שבמובנים רבים, מדובר במצב שונה." הוא הוסיף כי גל ההשקעות הנוכחי בבינה מלאכותית מונע על ידי שינויים מבניים בכלכלה העולמית, במיוחד הצמיחה המהירה של שירותים דיגיטליים, שכיום מהווים חלק גדול מהיצוא העולמי. שלא כמו במחזור הדוט-קום של סוף שנות ה־90, החברות כיום מממנות את הוצאות התשתית שלהן באמצעות תזרים מזומנים חזק ולא בהסתמכות על חוב.

בשוק החוב האמריקאי נרשמה יציבות באגרות החוב הממשלתיות. זאת, לאחר שבסוף השבוע הן רשמו עליות לאורך כל העקום, בעקבות פרסום נתוני מאקרו טובים, אשר עשויים להקשות על הבנק הפדרלי להוריד את הריבית. התשואה על האג"ח הממשלתי ל־10 שנים נותרה יציבה ברמה של 4.29% בזמן שהתשואה על האג"ח לשנתיים עמדה על רמה של 3.74%.

בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי הפער בין תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות הארוכות־טווח לקצרות־טווח מתרחב, מה שמשקף את הערכת המשקיעים לפיה הפדרל ריזרב יחתוך ריביות בקרוב, על אף החשש מפני עלייה באינפלציה. למעשה, נכון לנעילה ביום שישי האחרון, הפער בין תשואת האג"ח הממשלתית ל־30 שנה לתשואת האג"ח לחמש שנים הינו הגדול ביותר מאז אוקטובר 2021.

שער הביטקוין המשיך לרדת ב־3% והוא עומד על כ־115 אלף דולר למטבע. הירידה האחרונה במחיר הביטקוין מגיעה לאחר שלקראת סוף השבוע רשם המטבע הדיגיטלי רמות שיא של 124 אלף דולר למטבע. אחת הסיבות לראלי האחרון בנכסי הקריפטו, הוא הצפי להורדת ריבית בארה"ב. הדבר לרוב הופך נכסים מסוכנים כמו מניות ונכסים דיגיטליים לאטרקטיביים יותר בהשוואה להשקעות סולידיות. אלא שכאמור פרסום נתוני המאקרו בסוף השבוע, העמידו את הורדת הריבית בסימן שאלה והעיבו מעט על הסנטימנט בשוק.

בבית ההשקעות מיטב מעריכים כי מוקדם להתרשם מעליית המחירים המתונה בארה"ב, שכן "סביר שעליית המחירים שקשורה למכסים עוד לפנינו". זאת היות ושיעור היבוא קפץ בתחילת השנה עוד לפני שהמכסים עלו. כך שככל שיעבור זמן, המחירים לצרכן יושפעו יותר מהיבוא "היקר" שייספוג מלוא השפעת המכסים.

לכך מצרפים במיטב את היחס בין סך מכסי היבוא שנגבו לבין המכירות הקמעונאיות הרלוונטיות (ללא שירותי אוכל ודלק) שעלה מכ־1.3% לפני עליית המכסים ל־4.8% ביולי. "מישהו צריך לשלם את העלייה של כ־3.5%", כותב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי בבית ההשקעות.

לדבריו, "בהנחה שרוב העלייה במכסים מושתת על האמריקאים, כפי שמעידה העלייה במחירי היבוא, ובפרט על הצרכן האמריקאי - עלייה במחירי המוצרים צפויה להיות משמעותית" לבסוף הוא מציין כי "להערכתנו העלייה תהיה חד פעמית. על רקע חולשה בביקושים".

דוח אינפלציה לחודש יולי, שיצא מתון מהצפוי, שיפר את מצב הרוח בקרב המשקיעים והחיה מחדש את התקוות להפחתת ריבית. מעבר לחוסר הוודאות המאקרו-כלכלית וללחצי המכסים, תמיד כדאי למשקיעים לחפש מניות עם פוטנציאל צמיחה ארוך טווח שיכולות לשפר את תשואות התיק שלהם. לשם כך, ההמלצות של אנליסטים בכירים בוול סטריט יכולות לסייע בבחירת מניות אטרקטיביות, הנה שלוש מניות המועדפות על מיטב המומחים בוול סטריט, לפי TipRanks - פלטפורמה שמדרגת אנליסטים על בסיס ביצועיהם בעבר.

המניה הראשונה היא פינטרסט . החברה פרסמה לאחרונה תוצאות מעורבות לרבעון השני של 2025: ההכנסות עלו על הציפיות, אך הרווחים היו מתחת לאומדן הקונצנזוס של וול סטריט. עם זאת, תחזית ההכנסות לרבעון השלישי עלתה על ציפיות האנליסטים.

בתגובה לדוח הרבעוני, האנליסט בריאן פיץ' מבית ההשקעות BMO Capital העלה את תחזית מחיר היעד של מניית Pinterest מ-40 ל-41 דולר, כ-12% מעל מחירה כעת, וחזר על המלצת "קנייה".

פיץ' ציין כי החברה הציגה הכנסות חזקות ו-EBITDA מתואם (רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות) חיובי ברבעון, הודות לביצוע מוצלח של החברה ולעוצמה במגזרי הקמעונאות והשירותים הפיננסיים. עם זאת, הוא הדגיש כי התוצאות נפגעו מירידה של 25% במחירי הפרסום, שנבעה מהתרחבות נתח השוק של החברה בשווקים חדשים ברחבי העולם, שעד כה לא הופקו מהם הכנסות.

פיץ' רואה בחברה "זוכה ברורה מעולם ה-AI" . משתמשים נהנים מפונקציות חיפוש מבוססות בינה מלאכותית ומשדרוגי אלגוריתמים, "ככל שה-AI ממשיך להניע שיפורים, אנו רואים בכך רוח גבית ברורה עבור PINS - הן לשיפור חוויית המשתמש והן להגברת היעילות," אמר פיץ'.

המניה השנייה היא חברת מחשוב הענן מבוסס קורוויב שדיווחה על הכנסות לרבעון השני שעקפו את תחזיות השוק, והנפיקה תחזית הכנסות לרבעון השלישי שהייתה אף היא טובה מהצפוי. עם זאת, החברה לתשתיות AI רשמה הפסד גדול מהתחזית ברבעון השני.

בעקבות הדוחות, האנליסט ברנט ת'יל מבית ההשקעות גפרי'ס חזר על המלצת "קנייה" למנייה עם מחיר יעד של 180 דולר, 85% מעל מחירה כעת. ת'יל, הדגיש את העלייה של 86% משנה לשנה בהתחייבויות הביצוע הנותרות של החברה. עם זאת, הוא ציין אכזבה מהעדר צמיחה משמעותית ברצף בנתון זה ביחס לציפיות הגבוהות שהיו בשוק, במיוחד לאחר העסקה שהורחבה במאי עם OpenAI בהיקף של 4 מיליארד דולר.

ובכל זאת, ת'יל נשאר אופטימי, בהתבסס על כך שהחברה חתמה על הסכמי הרחבה עם שני ספקי ענן גדולים (Hyperscalers), מה שלדבריו משקף את "הביקוש הבלתי פוסק למחשוב עתיר ביצועים וליכולות המובילות של CRWV". הגישה החיובית של ת'יל נתמכת גם בהתרחבות כושר הייצור של החברה. CoreWeave הוסיפה לאחרונה 600 מגוואט של חשמל בחוזים, והביאה את סך הקיבולת ל-2.2 ג'יגה-ואט. בסך הכול, האנליסט בטוח בהאצה עתידית של הייצור, לאור העובדה שהביקוש ל-AI ממשיך לעלות על ההיצע.

השלישית היא רשת בתי הקפה הידועה סטארבקס . האנליסט ברנט ת'יל מבית ההשקעות Jefferies שדרג את המלצתו למניית סטארבקס מ"החזק" ל"קנייה" והעלה את מחיר היעד מ-100 ל-115 דולר או ב-25% מעל מחירה כעת. ת'יל ציין כי יש לו "ביטחון גבוה שהאסטרטגיות לשינוי כיוון תחת ההנהגה החדשה יהיו יעילות בהפיכת סטארבקס לחברה טובה יותר".

בהתחשב בביצועים החלשים של מניית סטארבקס בחצי השנה האחרונה - ירידה של 16% - סבור ת'יל שכעת למניה יש פרופיל משופר מבחינת סיכון/סיכוי. הוא מעריך כי יוזמות השינוי שמוביל היו"ר והמנכ"ל בריאן ניקול יובילו לשיפור במכירות החנויות הזהות בארה"ב בשנת הכספים 2026. יוזמות השינוי של החברה מתמקדות בהבטחת רמת אירוח גבוהה יותר ובשיפור מהירות השירות בסניפים.

יתרה מזו, ת'יל מעריך שבמהלך הרבעונים הקרובים תתקבל שקיפות גדולה יותר לגבי תחזיות הרווח של החברה, ככל שהשפעת צעדי השינוי תתחיל להתבהר. בפרט, הוא מצפה לקבל פרטים נוספים על יוזמות החיסכון בעלויות ועל השקעות בכוח אדם ברמת החנות, מה שיספק תובנות לגבי יעדה ארוך הטווח של סטארבקס להחזיר את שולי הרווח התפעולי לרמה של 17% שנרשמה בשנת הכספים 2019 - בהשוואה ל-10.3% בשנת הכספים 2025. בסיכומו של דבר, ת'יל מעריך שמכפיל הרווח של סטארבאקס יתרחב כאשר יופיעו סימנים לשיפור בביצועים הפיננסיים, בהובלת מאמצי השינוי של החברה.