דוחות מיטרוניקס: הרווח הנקי נחתך ב-72%, המנכ״ל יתפטר בקרוב

חברת הרובוטים לניקוי בריכות מיטרוניקס מציגה עוד רבעון חלש וחושפת בדוחות כי מנכ"ל החברה שרון גולדנברג צפוי להתפטר מתפקידו בקרוב, כשהיא מציינת כי זה יתרחש "במהלך שנת כהונתו החמישית". התאריך הסופי לא ברור אך הוא נכנס לתפקידו בנובמבר 2021 כך שהכוונה היא לפחות בעוד חודשיים.

בדוחותיה לרבעון השני של שנת 2025 ממשיכה מיטרוניקס להציג חולשה כאשר דיווחה על ירידה של יותר מ-15% בהכנסותיה לעומת הרבעון המקביל לסכום של 514.8 מיליון שקל, מתחת לטווח התחזית שנתנה ברבעון הקודם, אז צפתה שתרשום הכנסות של 530-600 מיליון שקל.

התחזקות השקל פגעה משמעותית בהכנסות

בחברה מציינים כי חלק מהסיבה לירידה בהכנסות נובעת מכך שהיא עוברת למודל של שיווק ישיר לצרכן הסופי (במקום דרך מפיצים) ולכן היא צופה שחלק מההכנסות בטריטוריה צפון אמריקה (שמהווה כ-64% מהכנוסתיה בתקופה) יעברו לרבעון השלישי של השנה. מדובר בשינוי משמעותי מבחינת החברה שכן עד היום המחצית הראשונה של השנה נחשבה לזמן החזק ביותר בפעילותה. במיטרוניקס מעריכים שכ-14 מיליון דולר בהכנסות יעברו לרבעון השלישי. בתחזית לרבעון השלישי של השנה מיטרוניקס צופה הכנסות בטווח של 320-350 מיליון שקל.

עוד מציינת החברה כי התחזקות השקל מול הדולר ברבעון השני של השנה פגעו בהכנסותיה ב-18 מיליון שקל. פגיעה שהובילה להפחתה של 8 מיליון שקל ברווח הגולמי ו-3.7 מיליון שקל ברווח התפעולי.

הרווח הנקי נחתך ב-72%

במקביל צבר ההזמנות של החברה עלה ב-34 לסכום של 102 מיליון שקל, בעקבות "הזמנות שיועדו לאספקה ברבעון השני לא סופקו בשל אתגרים תפעוליים בצפון אמריקה". הרווח התפעולי של החברה המשיך להיחתך בחדות וצלל ב-57% לסכום של 31.2 מיליון שקל בלבד, והרווח הנקי צלל ב-72% לסכום של 12.5 מיליון שקל בלבד.

לצד זאת, חברת זריחה תעשיות חלאבין, "הנמנה על ספקי הזרקות הפלסטיק של החברה" תובעת ממיטרוניקס פיצוי של 90 מיליון שקל על נזקים בשל הפרת התחייבויות להזמנת יצור הזרקות פלסטיקה.

בצד החיובי, מיטרוניקס מציינת שבשנת 2024 היא הוסיפה עלויות בשיעור של 7% ומקווה להשיג השנה חיסכון בעלויות של 5%-6% נוספים. לדבריה, "צעדי ההתייעלות כוללים אופטימיזציה ואיחוד הדרגתי של פעילות הרכבת הרובוטים וייצור מכלולים בדלתון וביזרעאל... קונסולידציה של קווי מוצר" או במילים אחרות צמצום מוצרים "של 30% עד 50% בטווח של עד שלוש שנים", לצד פיתוח רובוטים חדשים שיחליפו דורות ישנים יותר.

נזכיר כי מיטרוניקס כבר נסחרה במדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, לפי שווי של 9.1 מיליארד שקל. מאז היא איבדה 94% משוויה ונסחרת כעת לפי שווי של 515 מיליון שקל בלבד.