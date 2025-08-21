ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אלוני חץ

פרנקל בדרך להפוך לבעל המניות הגדול באלוני חץ – שואף להגיע להחזקה של מעל ל-18% מהחברה

לפי ההערכות פרנקל אינו מעוניין להזיז את נתן חץ מתפקידו, מטרת ההשקעה שלו היא להתרחב בתחום הנדל"ן המניב • רכש מבנק זר אופציה שמאפשרת לו לקנות עוד 2% מהמניות

חזי שטרנליכט 08:04
אהרון פרנקל / צילום: אלי אטקין

אהרון פרנקל בדרך להשתלט על חברת הנדל"ן המניב והאנרגיה הירוקה אלוני חץ. אתמול (ד') רכש פרנקל אופציה מבנק זר שמקנה לו אפשרות לרכוש עוד כ-2% ממניות החברה במחיר שקרוב למחיר המניה בבורסה. בנוסף יש ברשות פרנקל אופציה שהוא יוכל לממש ובאמצעותה לרכוש עוד 2.4% ממניות אלוני חץ מידי חברת הביטוח הפניקס, אופציה זו תקפה עד לחורף הנוכחי.

ילין לפידות מסכם את החודש הגרוע מזה שנים בגיוסים, והגוף שהופך ללהיט שהמשקיעים נוהרים אליו
רשות התחרות אישרה את העסקה למכירת השליטה במיזם הסיבים IBC

בידי פרנקל יש כבר כיום ב-12.95% ממניות אלוני חץ, השווי של כמיליארד שקל. לאחר מימוש האופציות, הוא צפוי להחזיק כ-18% ממניות החברה ולהפוך לבעל המניות הגדול בה. כיום, ערב מימוש האופציות, פרנקל שותף בגודל האחזקות באלוני חץ. מנכ"ל החברה, נתן חץ, מחזיק בשיעור דומה של המניות - כ-12.49% מהמניות.

ככל הידוע פרנקל אינו רוצה להזיז את חץ מתפקידו, ולמעשה משדר בחודשים האחרונים שביעות רצון רבה מדרך הובלתו של חץ את החברה. המטרה מבחינתו היא להרחיב את השקעותיו בתחום הנדל"ן המניב, שהוא סבור שנמצא בדרך להתאוששות בשנים הקרובות. בידי פרנקל נותרו גם "עודפי מזומנים" רבים לאחר מימוש חלק מהחזקותיו במאגר תמר, לצד אקזיטים אחרים. כמו כן, הדוחות הכספיים האחרונים של אלוני חץ לימדו על התאוששות מחודשת בתחום הנדל"ן המניב, מה שמחזקת את תזת ההשקעה שלו.

אלוני חץ מחזיקה בנדל"ן מניב בארץ באמצעות שליטה באמות, ובחו"ל - בעיקר בארה"ב ובבריטניה. כמו כן היא בעלת השליטה בחברת האנרגיה הירוקה אנרג'יקס. בחברה ציינו כי בעבר דיווח לחברה פרנקל שברשותו אופציה (מהפניקס) לרכישת 2.4% ממניות החברה. עוד הוסיפו כי כאשר יתקבל ממנו דיווח חדש, החברה תעדכן את הציבור.