מגמה מעורבת באסיה; הניקיי יורד קלות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:02

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.6%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.6%, ההנג סנג משיל מערכו 0.1% ומדד הקוספי עולה ב-0.5%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר במגמה מעורבת.

וול סטריט רשמה אמש (ד') ירידות זה היום הרביעי ברציפות, ומניות הטכנולוגיה הובילו את הירידות בעקבות חששות לגבי תמחורים מנופחים בחברות הטכנולוגיה הגדולות, בתקופה בה לא ברור אם הפד יבצע את היקף ההקלות המוניטריות שציפו להן בתחילת השנה. המסחר התנהל גם על רקע דו"חות רבעוניים מעורבים במגזר הקמעוני.

● מוורן באפט ועד מייקל ברי: המשקיעים המשפיעים בעולם מהמרים על מניה שצנחה ב־40%

נאסד"ק נסוג ב-0.6%, ומוסיף לירדה של אתמול ב-1.5% אתמול. מדד דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי מהפתיחה ומדד S&P 500 ירד ב-0.2% וסופר יום רביעי ברציפות של ירידות ובמהלכם איבד כ־1 טריליון דולר.

מאט מיילי מ־Miller Tabak ציין לפי בלומברג כי יעקב אחר סימנים אם הירידה היא רק תיקון רגעי או משהו מדאיג יותר. "נצטרך לראות המשך ירידה לפני שנוציא דגלי אזהרה צהובים," אמר. "המשקיעים עלולים להיכנס לחרדה במהירות אם מגזר הטכנולוגיה - ומכאן השוק - יתחיל לראות ירידה משמעותית." המשקיעים בארה"ב נמצאים "בימים הראשונים" של בועה, אף על פי שנקודת הקריטית לתיקון טרם הגיעה, הזהיר הווארד מארקס, מייסד משותף של Oaktree Capital Management. "בוודאי שאני לא מצלצל בפעמוני האזהרה. הנקודה היא שהדברים יקרים," אמר לבלומברג.

מניית פלנטיר נפלה ב-6%, ירידה חמישית ברציפות, והמשיכה את ההתמתנות אחרי שיאי כל הזמנים. מניית ספקית תוכנות הבינה המלאכותית ירדה ביותר מ־15% בחמשת ימי המסחר האחרונים, לאחר שהדוח הרבעוני המרשים בתחילת החודש דחף את המנייה לשיאי כל הזמנים. הדוח סימן את הרבעון הראשון בהיסטוריה שבו החברה עברה הכנסות של מיליארד דולר.

פלנטיר היא עדיין המניית המובילה ביותר ב־S&P 500 לשנת 2025, עם עלייה של מעל 100% (לפני תחילת המסחר היום). החברה נהנית מהתלהבות מתמשכת מ־AI וזוכה בחוזים ממשלתיים, בעיקר לאור המאמץ של הנשיא טראמפ לשדרג סוכנויות שונות.

עלייתה הציבה את החברה ברשימת עשרת תאגידי הטכנולוגיה הגדולים בארה"ב וב־20 החברות היקרות ביותר בארה"ב, אך גם הפכה את המניות ליקרות מאוד לרכישה. יחס מחיר־רווח צפוי (P/E) שלה, המחשב את הרווח העתידי יחסית למחיר המנייה, זינק מעבר ל־245. להשוואה, ענקי הטכנולוגיה כמו מיקרוסופט ואפל מחזיקים P/E של כמעט 30 ומכניסים הכנסות רבעוניות גבוהות בהרבה. יחס ה־P/E של מטא ואלפאבט נע סביב ה־20.

גם אינטל המשיכה לרכז עניין כאשר המניה נפלה בכ-7% בעוד המשקיעים מעכלים את האפשרות שהממשל האמריקאי ירכוש נתח משמעותי בחברה. על פי דיווח של CNBC החברה מנהלת מגעים עם משקיעים גדולים נוספים לקבלת הזרמת הון באמצעות רכישת מניות בהנחה, ימים ספורים לאחר שקיבלה הזרמת הון של 2 מיליארד דולר מקבוצת סופטבנק שנפלה ב-6%.

בשוק החוב האמריקאי, נראה שמשקיעי האג"ח ממתינים לפסגת הנגידים בג'קסון הול בסוף השבוע כשמדדי החוב הממשלתיים בישראל ובחו"ל נסחרו ביציבות ביום רביעי. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, ציין בסקירתו כי "בסוף השבוע הקרוב יישא פאוול את נאומו האחרון כנגיד הבנק המרכזי, בכנס השנתי בג’קסון הול. בעבר שימש הכנס במה לרמזים על שינוי במדיניות, ואנו מעריכים שגם הפעם הוא יאותת על התגברות הסיכוי להפחתת ריבית בהחלטה הקרובה. כיום השווקים מתמחרים בהסתברות גבוהה ירידה בריבית בספטמבר, וכן ירידה של כ-1% בריבית במהלך השנה הקרובה. תרחיש זה תואם כרגע את הערכתנו".

הבוקר (ה'), התשואה על אג"ח ל-10 שנים נסחרת ביציבות והתשואה לשנתיים עומדת על 3.76%.

בשוק הסחורות, מחירי הזהב הגיעו לרמתם הנמוכה ביותר מזה כמעט שלושה שבועות, ונסחרים הבוקר (ה') סביב 3,382 דולר לאונקיה. התחזקות הדולר שנרשמה בתקופה האחרונה בעולם ותיאבון מוגבר של המשקיעים לנכסי סיכון עקב ההתפתחויות הגיאופוליטיות, הכבידו על מחירי הזהב.

ב-UBS מציינים בסקירתם כי הזהב נסחר בטווח צר בשבועות האחרונים, כאשר מחירו של מטיל זהב אינו מצליח לחצות את הרף של 3,450 דולר לאונקיה, לנוכח עליית הביטחון של המשקיעים שהחלק הקשה של אי-הוודאות סביב המכסים בארה"ב ככל הנראה כבר חלף.

"עם זאת, להערכתנו, הזהב עשוי לחדש את העלייה שלו בשנה הבאה, וכעת אנו מצפים שמחירו של מטיל זהב יגיע ל-3,700 דולר לאונקיה (המהווה קפיצה של כ-10% ממחירו הנוכחי) עד יוני 2026 - עלייה מהתחזית הקודמת שלנו ל-3,500 דולר לאונקיה. בין הסיבות התומכות בכך - ירידת התשואות הריאליות וחולשת הדולר האמריקאי, הביקוש החזק להשקעה בזהב, ואי-הוודאות הכלכלית והגיאופוליטית מדגישה את החשיבות של גידור תיק ההשקעות".

בגזרת המאקרו, נציגי הפדרל ריזרב הביעו חשש במפגש יולי שלהם בנוגע למצב שוק העבודה והאינפלציה, אם כי רובם הסכימו כי עדיין מוקדם מדי להוריד את הריבית, כך עולה מפרוטוקול הישיבה שפורסם ביום רביעי. סיכום המפגש הציג חילוקי דעות בין הבנקאים המרכזיים, שהצביעו על שמירת הריבית על רמתה הנוכחית, למרות התנגדותם של שני נגידים שהעדיפו הורדת ריבית.

מקבלי ההחלטות ציינו סיכונים גוברים לכלכלת המדינה שיש לעקוב אחריהם, אך הסכימו ברובם כי המדיניות הנוכחית היא המתאימה. "המשתתפים ציינו באופן כללי סיכונים לשני הצדדים של המנדט הכפול של הוועדה, והדגישו סיכון עליון לאינפלציה וסיכון תעסוקתי יורד," נכתב בפרוטוקול. בעוד שרוב המשתתפים העריכו שהסיכון לאינפלציה הוא המרכזי מבין השניים, חלקם ציינו כי הסיכון התעסוקתי הוא החשוב יותר.

הנגידים כריסטופר וולר ומישל בואמן הצביעו נגד שמירת הריבית על רמתה הנוכחית, והעדיפו שהוועדה הפדרלית לשוק הפתוח (FOMC) תתחיל להוריד את הריבית. שיעור הריבית, שמגדיר את מה שהבנקים גובים זה מזה על הלוואות לילה ומשמש כבסיס לשיעורי ריבית לצרכנים, נשמר בטווח של 4.25%-4.5% מאז דצמבר 2024. זו הפעם הראשונה ביותר מ־30 שנה שבה מספר נגידים הצביעו נגד החלטת ריבית.

בהמשך היום (ה') צפויים להתפרסם בארה"ב מדד מנהלי הרכז של מגזר הייצור והשירותים, ומכירות בתים קיימים לחודש יולי.

בנק אוף אמריקה פרסם סקירה בה הוא ממליץ להתרחק משתי מניות: טרגט ואפלייד מטריאלס .

"אנו מורידים את המלצתנו למניית טארגט ל"תשואת חסר" מ-"נייטרלי" ומפחיתים את מחיר היעד ל-93 דולר", מציינים בבנק. להערכתם, התחזית ארוכת הטווח של החברה מידרדרת. הורדת הדירוג אינה מבוססת על תוצאות הרבעון השני הקרוב, אלא על פיגור מתמשך של TGT אחרי מתחרותיה, במיוחד וולמארט, במכירות, בצמיחה הדיגיטלית ובהשקעות. "אנו מזהים כי טארגט חשופה יותר לסיכוני מכסים, לחצי מחירים ולקשיים תפעוליים, עם פחות מנועי צמיחה פוטנציאליים בטווח הארוך. החברה מפגרת משמעותית בצמיחת משתמשים באפליקציה ובמכירות אונליין, מה שפוגע ביכולתה לפתח מנועי רווח חדשים כמו פרסום דיגיטלי ופלטפורמת מרקטפלייס", ציינו.

בכל הנוגע לאפלייד מטיריאלס, בבנק מציינים כי הם מורידים את המלצתם למניה ל"נייטרלי" מ"קנייה", ומפחיתים את מחיר היעד ל-180 דולר. "ההורדה נובעת מתחזית מאכזבת לרבעון הרביעי, המשקפת חולשה שצפויה להימשך. להערכתנו, החשיפה הגבוהה של החברה לשוק הסיני וללקוחות מסוימים בתחום השבבים המתקדמים (כמו אינטל) מכבידה על צמיחתה בטווח הקרוב. אנו חוששים שהאטה זו היא ספציפית לחברה ומעידה על איבוד נתח שוק למתחרות כמו LRCX, שצומחות בקצב מהיר יותר. בהתאם, אנו חותכים את תחזיות הרווח למניה לשנים 2026/27. למרות שהתמחור נראה סביר, חוסר הוודאות לגבי הצמיחה העתידית מקשה על המניה להציג ביצועי יתר", מציינים בבנק.