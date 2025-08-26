בעקבות המלחמה מול איראן: ישראייר בהפסד של 10 מיליון דולר

חברת התעופה ישראייר רושמת רבעון שני ברציפות בו היא מדווחת על הפסד בשורה התחתונה. על אף העלייה בהכנסות, בעקבות הגדלת הפעילות, המערכה מול איראן הביאה את חברת התעופה להציג הפסד רבעוני של 10.4 מיליון דולר.

ישראייר, שבשליטת איש העסקים רמי לוי (40%) ובניהולו של אורי סירקיס, סיימה את הרבעון עם צמיחה של 54% בהכנסות שעמדו על כ-137 מיליון דולר. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מעלייה של כ-72% בכמות הנוסעים שהטיסה ישראייר במהלך הרבעון, אשר עמדה על כ-824 אלף והיוותה כ-11% מהפעילות בנתב"ג. זאת בין היתר הודות לעובדה שצי המטוסים שהיא מפעילה גדל לכ-12 ביחס לכ-7 מטוסים אשתקד.

בסיכום המחצית רשמה החברה קפיצה של כ-77% בהכנסות, לכ-273 מיליון דולר. מלבד הגדלת הפעילות. במהלך המחצית נהנתה חברת התעופה גם מאיחוד התוצאות של חברת התחזוקה הקפריסאית בירד, אותה רכשה ישראייר בשנה שעברה, אשר תרמה כ-15 מיליון דולר להכנסות.

עם זאת, על אף השיפור המתמשך בהכנסות כאמור, בשורה התחתונה נרשם ברבעון השני הפסד של כ-10.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-7 מיליון דולר בתקופה המקבילה. לכך הובילה בעיקר השפעת מלחמת "עם כלביא" שהביאה לפגיעה של 7.5 מיליון דולר בתוצאות, שאליה התווספו הוצאות בהיקף 3 מיליון דולר לצורך הרחבת פעילות החברה.

בסיכום המחצית הראשונה העמיק ההפסד לכ-17.2 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-6 מיליון דולר אשתקד, לאחר שגם ברבעון הקודם רשמה החברה הפסד משמעותי. אז הוא יוחס ל"אתגרי צמיחה" - בהם כחלק מהיערכות לחג הפסח, עונת הקיץ והחגים, הואץ קצב ההכשרה של צוותי אוויר, לצד מגבלות הפעלה בשל "גבולות פעילות רגולטוריות".

ההכנסות החבויות ממכירת מזוודות

דוחות ישראייר חושפים את הכנסותיה ממוצרים נלווים, המחירים אותם היא גובה על שירותים כמו כבודה (מזוודות ), הושבה (בחירת מקומות) וביטוחים. במהלך הרבעון השני מכרה ישראייר מוצרים נלווים בהיקף של 13.3 מיליון דולר (בממוצע 57 דולר לנוסע), המשקפים קפיצה של כ-91% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. במחצית עמדו ההכנסות מסעיף זה על 22 מיליון דולר (53 דולר לנוסע). ישראייר מציינת כי בתחילת חודש יוני היא העלתה את מחירי המוצרים הנלווים בכ-14%.

למרות השחיקה ברווח, בישראייר הביעו אופטימיות ביחס לעתיד. לדבריהם, במהלך החודשים יולי-ואוגוסט, חלה התאוששות מהירה אשר הביאה לביקושים מוגברים לטיסותיה. על כן, להערכתה, ביקושים אלו, הגדלת מספר המטוסים שמפעילה החברה בהשוואה לשנה שעברה, ואי חזרתן לפעילות של מרבית חברות התעופה הזרות, עשויים לקזז חלק מנזקי "עם כלביא".

נקודה נוספת לאופטימיות מצדה של ישראייר מגיעה מכיוונו של צבר ההזמנות לשיא של כ-427 מיליון דולר, גבוה בכ-182 מיליון דולר מהתקופה המקבילה אשתקד, ובכ-54 מיליון דולר בשנת 2024 כולה. בנוסף, עדכנה החברה כי היא עומדת ביעד שהציבה להטסת כ-750 אלף נוסעים ברבעון השלישי של שנת 2025.