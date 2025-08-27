התחרות גוברת: הצעד התקדימי של לאומי לנוטלי ההלוואות

התחרות בין הבנקים עולה מדרגה: לאומי הודיע על הטבה חדשה ללקוחותיו - הורדת ריבית הפריים ב-0.25%, כך שתעמוד על 5.75%. הנהנים יהיו לקוחות הבנק בעלי משכנתא או הלוואה צרכנים במסלול הפריים. ההטבה תיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר ותינתן באופן אוטומטי, לרבות ללקוחות שייקחו משכנתא או הלוואה צמודה גם אחרי תאריך זה.

ייתכן כי בכך הבנק מקדים את מהלכי הפחתת הריבית בארה"ב ובישראל, שעל פי הערכות מתקרבים בצעדי ענק. הנגיד האמריקני ג'רום פאוול שלח רמז עבה על כך בוועידת הנגידים שנערכה בסוף השבוע שעבר בג'קסון הול. בשוק מעריכים כי הסבירות למהלך דומה מצד בנק ישראל בסטפמבר גוברת אף היא. על כך פנים, מדובר במהלך חריג שלא נהוג במערכת הבנקאית.

"אנו ערים לנטל הכלכלי המשמעותי שרובץ על אזרחי ישראל"

מנכ"ל לאומי חנן פרידמן הדגיש כי המטרה היא להקל נוטלי ההלוואות והמשכנתאות שסובלים מהריבית הגבוהה במשק: "אנו ערים לנטל הכלכלי המשמעותי שרובץ על אזרחי ישראל בעקבות סביבת הריבית הגבוהה וחוסר הוודאות במשק לאור המלחמה".

המהלך הוא חלק מההטבות שמעניק לאומי במסגרת המתווה שהציג בנק ישראל בחודש מרץ האחרון. במסגרת המתווה, הונחו הבנקים השונים לגבש תוכניות להקלה על לקוחותיהן בהיקף כולל של שלושה מיליארד שקל למשך שנתיים. זאת, ככל הנראה כדי להימנע מצעדי חקיקה שיטילו על הבנקים מגבלות על רקע הרווחיות הגבוהה שלהם.

בלאומי למשל מציעים גם ריבית של 2% על יתרת זכות בעו"ש, עד לרמה של 10 אלף שקל והוזלה של 1% בשיעור הריבית הנגבית על האוברדראפט.

לפני כשבועיים פרסם הבנק את דוחותיו לרבעון השני והציג רווח נקי של 2.6 מיליארד שקל. מחציתו חולק כדיבידנד, בהתאם למדיניות בנק ישראל שאפשר להעלות את השיעור מ-40% ל-50%. התשואה על ההון עמדה על 16.2%. מניית הבנק בשיא כל הזמנים עם תשואה של מעל 50% מתחילת השנה, ושווי השוק שלו עומד מעל 97 מיליארד שקל - הגבוה במערכת הבנקאית.

הצעד הנוכחי של לאומי מצטרף לשניים אחרים שבוצעו השבוע על ידי בנקים נוספים: הפועלים הודיע כי יחלק לכל אחד מלקוחותיו שתי מניות של בשווי של כ-126 שקל, והבינלאומי חתך את עמלות המסחר ללקוחות צעירים. בשוק מעריכים כי המטרה של שניהם הייתה קריצה לסגמנט הצומח של לקוחות הפותחים תיקי מסחר בבתי ההשקעות.