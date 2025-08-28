הכנסות שופרסל ירדו ברבעון, אך מהלכי הייעול הקפיצו את הרווח

הכנסות רשת הסופרמרקטים הגדולה בישראל שופרסל , שבשליטת ובניהול האחים יוסי ושלומי אמיר, הסתכמו בכ־3.7 מיליארד שקל, ירידה חדה יחסית של 8% ביחס לרבעון המקביל. אך החברה שיפרה שולי הרווח הגולמי, כך שהרווח התפעולי שלה טיפס מעלה, כתוצאה ממהלכי התייעלות לשיפור הרווחיות שלה. בשורה התחתונה הרווח הנקי זינק ב-16% והסתכם ב-191 מיליון שקל ברבעון השני.

שופרסל מציינת כי במחצית הראשונה של השנה נפתחו סניפים חדשים, ובתוצאות הכספיות באו לידי ביטוי "חלק מצעדי ההתייעלות ושיפור תהליכים במערכי הסחר, התפעול והלוגיסטיקה, בסניפים ובמטה, שבוצעו בשנה החולפת על ידי ההנהלה החדשה בהובלת המנכ"לים המשותפים".

שולי הרווח הגולמי של החברה השתפרו ברבעון השני ועמדו על 30% מהכנסותיה. זאת עליה ביחס לשיעור רווח גולמי של 28.5% שנרשמה ברבעון השני של השנה. עם סיכום המחצית הושג שיפור גם כן עם עליה מ-27.8% במחצית המקבילה אשתקד ל-30% השנה. ההנהלה מציינת כי הגידול בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השני נבע בעיקרו "ממיקוד הפעילות המסחרית והשיווקית במגזר הקמעונאות והשפעת עיתוי חג הפסח". כל זאת לצד צעדי ההתייעלות שבהם נקטה והוזכרו מקודם.

ננקטו צעדי התייעלות יזומים לשיפור הרווחיות והנזילות

עוד מוסיפים בשופרסל כי בהתאם לאסטרטגיית הקבוצה למיקוד הקמעונאות כליבת העסקים שלה, לחיזוק יסודות ולפיתוח מנועי צמיחה, ננקטו צעדי התייעלות יזומים לשיפור הרווחיות והנזילות, שלחלקם השפעה על ההכנסות. בין השאר הקבוצה המשיכה לקדם: טיפול וסגירה של סניפים מפסידים, הסבת סניפים לפורמט "יוניברס" החדש, לצד פעולות שדרוג ומיתוג מחדש של סניפים, סגירת חלק מהסניפים במוצאי שבת, מיקוד הפעילות השיווקית והמסחרית, טרנספורמציה של המותג הפרטי".

ההנהלה הצליחה לרסן את ההוצאות התפעוליות, אך למרות העלייה בשיעור הרווח הגולמי, הקיטון הכללי בהכנסות הוביל לכך שהרווח התפעולי לפני הכנסות אחרות הסתכם ב-266 מיליון שקל, עלייה מתונה של 1.5%. לאחר ההכנסות האחרות, וכתוצאה מעלייה בשווי נדל"ן משופרת ברבעון השני, עלה הרווח התפעולי (לאחר הכנסות) ל-293 מיליון שקל, עלייה של 2.1%. קיטון בהוצאות המימון לצד ירידה בתשלומי המסים הובילו לזינוק של 16% בשורת הרווח הנקי כאמור לסכום של 191 מיליון שקל.

שופרסל פועלת ב-431 סניפים בפריסה ארצית ומעסיקה למעלה מ-14 אלף עובדים ולחברה 557 אלף מ"ר בשטחי מסחר. הבוקר עומד שווי השוק של המניה על 11 מיליארד שקל, לאחר שהמניה עלתה ב-32% בשנה החולפת. נזכיר כי האחים אמיר רכשו רבע מהחברה תמורת 1.5 מיליארד שקל, בעסקה שגילמה לשופרסל עצמה שווי שוק של 6 מיליארד שקל.