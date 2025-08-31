הפיקוח על הבנקים מפרסם טיוטת עדכון הוראות שתחייב את התאגידים הבנקאיים להקים מוקד טלפוני בנושא הונאות פיננסיות, שנועד לפעול 24/7. לפי הדרישה החדשה, בנקים יהיו חייבים להיות זמינים 24/7 ללקוחות והפיקוח קובע חובת מתן מענה אנושי מקצועי ללקוחות - במקרים של חשש להונאות בשירותי תשלום או בשימוש לרעה בהתאם לחוק שירותי תשלום. בהודעה אף כתוב שהמוקד יעבוד "לרבות בשעות המנוחה השבועיות", משמע בשבת.

יתרה מכך, לפי ההוראה, משך ההמתנה לקבלת מענה במוקד לא יעלה על 6 דקות מתחילת השיחה, בדומה להנחיות אחרות שהוגדרו בחוק בשיחות בנושאים אחרים (כמו בירור חשבון, סיום התקשורת וטיפול בתקלה). ההוראות החדשות האלו פתוחות להערות הציבור עד 14.9.

הבשורה במוקד הזה, להבדיל ממוקד כללי של מערך הסייבר הלאומי שגם הוא זמין לפניות הציבור, זה שהמוקד שיוקם על ידי הבנק יוכל לספק מענה מיידי - משמע, לכל הפחות לעצור את ההונאה, לחסום את החשבון או את אמצעי התשלום. יתרה מכך, בפיקוח על הבנקים מדגישים כי העניין הוא הזמינות הרחבה, בשל העובדה שהרבה הונאות קורות בלילה ובשבת, ואז אין עם מי לדבר והלקוח נשאר מול שוקת שבורה. התוקפים ממשיכים למשוך כספים מהחשבון וזה לא נעצר או אפילו מגלים רק באיחור גדול מיד.

הסיבה: עלייה במקרי ההונאות

ההוראה הזו מגיעה ברקע של מקרי הונאות רבות, ובאופן ספציפי בהונאות פיננסיות ברשת. כך למעשה תוקפים רבים מנצלים את הבורות ואת "החולשות האנושיות" כמו תחושת לחץ ובהילות, כדי שאנשים יקליקו על קישורים זדוניים או יספקו את המידע האישי עליהם.

בגלובס סוקר בהרחבה איך לקוחות ישראליים רבים נפלו בתרמית מניית OST, כשהתחזו לדמויות מפתח בציבוריות הישראלית. וכך גם מסר בהודעה לתקשורת דניאל חחיאשוילי, המפקח על הבנקים, כי "הפיקוח על הבנקים שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לקידום צעדים שונים על מנת לסייע למאבק בתופעת ההונאות הפיננסיות, זאת בעקבות ריבוי מקרי הונאה שנעשים בחשבונות בנק ובאמצעי תשלום".

לפי הודעת הפיקוח על הבנקים, הדרישה החדשה לא מונעת מתאגיד בנקאי לאפשר שימוש בערוצים דיגיטליים למסירת הודעות על ידי לקוחות, ואף המפקח ממליץ על כך ללקוחות בעלי אוריינות דיגיטלית. בהודעה אף הזהירו שוב את הלקוחות על הונאות שמתחזות לבנק ישראל, למשטרת ישראל או לתאגידים בנקאיים. הפיקוח קורא לציבור "להגביר את ערנותו ולהימנע ממסירת פרטים אישיים וחסויים".

עוד נכתב כי אם קיים חשש להונאה, ממליצים לפנות למחלקת הביטחון של התאגיד הבנקאי או לנציבות תלונות הציבור - ואם אין מענה לשביעות רצונו של הלקוח, יש אפשרות לפנות אל הפיקוח על הבנקים לתלונה בנושא.