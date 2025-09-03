האם אחרי השנה האחרונה עם תשואה של 50% במדדים הגדולים בישראל, העליות בשוק ההון הישראלי מיצו את עצמן, או שיש עוד לאן לעלות? "זו השאלה שמעסיקה את רוב המשקיעים בישראל", מסכים אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית ההשקעות וחברת הקרנות קסם, בכנס ההשקעות של גלובס בשיתוף קבוצת הפניקס.

לדבריו, "בטווח הארוך המדדים המקומיים מנצחים. אם מסתכלים שנה, שנתיים ושלוש - התשובה היא ברורה ודי נתמכת בהיסטוריה. השקעה בישראל הוכיחה עצמה בעבר ובהווה, ואני מאמין שגם בעתיד. גם בחודשים הקרובים ובשנה-שנתיים הקרובות אני חושב שהסיכויים הם לטובת ישראל. הדברים היציבים יותר וסיכוי ההתממשות שלהם הם שכספים ימשיכו להיכנס לשוק המקומי, ירידת הריבית באופק - לא יודע אם בספטמבר, באוקטובר או בנובמבר, ואנחנו גם נכנסים לשנת בחירות ויש לזה הרבה השלכות חיוביות. בראייה כוללת - הכף נוטה יותר למעלה בחודשים, שנה, שנה וחצי הקרובות - מאשר למטה, למרות שגם בלמטה יש סיכונים".

"ישראל מנצחת בכל פרמטר"

חדד הפתיע את משתתפי הכנס כשהציג שקף והסביר ש"אם רוצים להשוות תשואה ארוכת טווח בין מדד ת"א 35 שלנו למדד ה-S&P 500 כולל כל תשואות הדיבידנדים וכל ההשקעות - מ-1992 ועד להיום, אלה המספרים ובדקנו את זה 500 פעם - התשואה של המדד היא 2,886% בת"א לעומת 2,370% ב- S&P 500 . התשואה השנתית הממוצעת בת"א היא 10.1% לעומת 9.9% בוול סטריט. ישראל מנצחת בכל פרמטר".

עוד הציג חדד כיצד בית ההשקעות האמין בישראל גם לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל: "פרסמנו בגלובס מודעה ב-7 בנובמבר 2023. בית ההשקעות קרא במודעה להשקיע בישראל. זו הייתה גם אמירה מוסרית, גם אמירה ציונית, גם אמירה לאומית וגם פיננסית", אמר חדד. "מי שהקשיב לקריאה הזאת מאז ועד אמצע אוגוסט - מאז ה-7 באוקטובר - ראה עלייה של 73%, ומאז המלחמה עם איראן השוק עלה ב-11%".

לדבריו, העליות הללו נובעות מארבע סיבות עיקריות: "הראשונה היא הדרך שבה השווקים מתנהגים אחרי מלחמה. מלחמה היא דבר נורא, אבל האפטר שלה נתפס כדבר חיובי - כי ברגע שסיכון מתממש, המצב אחרי המלחמה הוא סיכון אחד פחות".

הסיבה השנייה, לדבריו, "היא התרחבות שוק הפנסיה והגמל, עוד מסלולים של השקעה בישראל שהתפתחו בשנה-שנתיים האחרונות, והכי משמעותי זו העובדה שהיום קרנות פנסיה, במקום להנפיק אג"ח מיועדות, משקיעות את הכספים בהרכב של קרן הפנסיה. 6 מיליארד שקל נכנסים מדי חודש - וזה הרבה מאוד כסף".

הסיבה השלישית היא האמון הציבורי בחברות ישראליות: "כשמשקיעים בבורסה המקומית, משקיעים בחברה ספציפית ובהנהלות, ומאמינים בהן ומעלים את השווי שלהן. בשנתיים האחרונות התגלו פה חברות מדהימות והציבור הביע בהן אמון".

והרביעית, אולי החשובה ביותר: "מאז ה-7 באוקטובר התגלו פה יכולות אנושיות, טכנולוגיות, חברתיות וכלכליות מדהימות - שלמעשה גורמות לכולם להבין, גם בארץ וגם בחו"ל, שיש פה כלכלה פלאית, שזה נכון מאוד להצטרף ולהיות חלק ממנה".

"להשקיע בישראל רק לפי החלק שלה בעולם? חסר היגיון פיננסי"

חדד מותח ביקורת על גישת ההשקעה לפי מדדים עולמיים: "כשאני מדבר עם אנשים הם אומרים 'אני לא משקיע בישראל אלא לפי החלק שלה במדד העולמי MSCI' - כלומר 0.25% בלבד. זה משפט שאני לא מבין את ההיגיון שלו. אנחנו נמצאים פה וחוטפים פה טילים וכל הסיכונים בישראל, אבל בתיק הפיננסי רק רבע אחוז? זה הזוי לגמרי וחסר היגיון פיננסי. מי שעשה את זה - פשוט מפספס".

גם מבחינת תנודתיות, טוען חדד, ישראל מציגה יציבות יחסית: "ספרנו את מספר הימים שהשוק בארה"ב, S&P 500, ירד משמעותית. בישראל - בכל פרמטר - יש פחות ימים רעים של ירידות. פחות ימים של ירידות של אחוז, שניים, שלושה וארבעה אחוזים. כל מי שכל כך מוטרד מהסיכונים - כדאי שיראה גם את הנתון הזה".

ובכל זאת, גם באשר לשוק האמריקאי חדד אופטימי. לדבריו, "בארה"ב, מ-1980 עד אוגוסט 2025, הצבע הירוק שולט באופן משמעותי. התשואה הממוצעת רב-שנתית של S&P 500 קצת יותר מ-12.5% - זו תשואה פנומנלית".

עוד הוא הוסיף והסביר שגם המצב כעת בארה"ב חיובי. לדבריו יש לשוק שתי הגנות. "הגנה ראשונה - הגנת הריבית, שהיא לא נמוכה שם, ואם יקרה תרחיש אסוני - הריבית היא כלי שאפשר להשתמש בו ולהוריד את הריבית. דבר שני - לא מצאתי את המילים הנכונות להגדיר את זה, אבל יש משהו בתפיסה של ממשל טראמפ שבא לידי ביטוי בעסקה של אינטל . יש משהו בתפיסה שלא נותן לעסק הזה ליפול ונעשה כל מה שצריך שהעסק הזה יישאר פה".

"אחרי עליות חדות מגיעות עוד עליות ולא ירידות"

חדד ציין בנוסף ש"אם לוקחים את 15 הימים הכי חזקים של מדד S&P 500 באחוזים - אחד מהם היה באפריל 2025, ממש לפני כמה חודשים, בזמן דחיית המכסים והאמירה של טראמפ לקנות מניות. אף אחד מאיתנו לא יודע מתי יגיעו הימים האלה, אבל אחרי שהם מגיעים - מה קרה שנה, שלוש וחמש. רואים שבכל פרמטר ב-15 השנים האחרונות, אחרי העלייה הגדולה ביותר - השוק המשיך לעלות".

חדד גם ציין שכדאי להיזהר מבחירת מניות ספציפיות, כי החברות הגדולות במדדים מתחלפות כל כמה שנים. "אם כבר קיבלתם החלטה להשקיע במניות ספציפיות ולא במדדים - כדאי שתעשו את זה באמצעות אנליזה מאוד חזקה. לאורך שנים המדדים מתחלפים - 70-80% מתחלפים. מדד S&P 500 - כל 20 שנה - 80% ממנו מתחלף. בישראל יש תופעה דומה. גם בישראל - הוותיקים פה זוכרים את הרשימה של הרבה מאוד חברות. איפה הן היום? מתוך הרשימה הארוכה נעלמו שני שליש".

חדד חוזר לשוק המקומי ומציג את רצף העליות הנוכחי: "אנו נמצאים ברצף עליות של 68%, ואני מנסה לראות למה הוא הכי דומה. הוא לא דומה ל-2021, לא ל-2019 ולא ל-2015. הוא דומה רק בשני מקומות - למה שקרה ב-2003 ל-2007 ובין 1995 ל-2000. כך שאם אנו רוצים לקבל התייחסות במרחב הזמן - אז מה שקורה פה מזכיר שנים של עליות מאוד רצופות וחזקות".

