חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

שבוע המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח בעליות שערים. מניות השבבים הדואליות נובה , נייס , טאואר וקמטק חוזרות כולן עם פערי ארביטראז' חיוביים מוול סטריט בסוף השבוע האחרון. המסחר השבוע יתנהל בצל עליית המדרגה המשמעותית בפעילות הצבאית ברצועת העזה וההיערכות לתמרון קרקעי.

הסנטימנט החיובי בסקטור השבבים בא על רקע חדשות טובות מצד חברת השבבים ברודקום , שקפצה ביום שישי האחרון בכ-10%, לאחר שחשפה כי קיבלה הזמנה שוברת קופות של 10 מיליארד דולר לשבב בינה מלאכותית מלקוח חדש. הדיווח מעורר אופטימיות באשר למאמציהן של חברות הטכנולוגיה הגדולות לגוון את פעילותן מעבר למעבדי הבינה המלאכותית היקרים והמוגבלים בהיצע של אנבידיה .

שבוע המסחר החולף התנהל במגמה מעורבת בבורסה בתל אביב: בשלושת ימי המסחר הראשונים, המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125 נסחרו בירידות, ואילו בשני ימי המסחר האחרונים הם עלו. שני המדדים סיימו את השבוע עם ירידות שערים ביחס לסוף השבוע שעבר, כאשר מדד ת"א 35 ירד בכ-0.8% ומדד ת"א 90 נחלש בכ-0.2%. מדד ת"א תקשורת, שירד בכל אחד מימי המסחר האחרונים, בלט ביום חמישי בעליות והוביל את המגמה החיובית בבורסה עם עליות של כ־2%. מדד הביטוח נסחר בעלייה מתונה ביום חמישי, אחרי תנודתיות חדה בימים האחרונים, עם עליות וירידות של 3.5%.

בוול סטריט, נרשמה מגמה מעורבת בשבוע החולף, אך המדדים עדיין נסחרים סביב רמות שיא כל הזמנים. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.3%, הנאסד"ק התחזק ב-1.1%, ואילו מדד הדאו ג'ונס נחלש ב-0.3%.

את עניין המשקיעים ריכזו נתוני התעסוקה בארה"ב לחודש אוגוסט, שפורסמו ביום שישי האחרון. כך, במשק האמריקאי נוספו 22 אלף משרות חדשות, נמוך משמעותית מההערכות המוקדמות שצפו כי באוגוסט נוספו כ־75 אלף משרות (ביולי, נוספו 73 אלף משרות). שיעור האבטלה עומד לפי הדוח על 4.3% בהתאם לציפיות, מעט גבוה יותר מהנתון של החודש הקודם שעמד על 4.2%, וקצב עליית השכר השנתי עמד על 3.7%. ההאטה בשוק העבודה הקפיצה את הציפיות להפחתת ריבית כבר החודש, כאשר ההסתברות להורדה של 25 נ"ב עומדת על 89%, כך לפי נתוני CME Group (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, התייחס להשפעה הצפויה של הורדת ריבית על שוקי המניות: "למי שתוהה כיצד שוק המניות צפוי להגיב להפחתות הריבית - ההיסטוריה מלמדת כי התגובה תלויה בעיקר בשאלה האם הכלכלה תמשיך לצמוח או תגלוש למיתון. מצד אחד, ככל ששוק העבודה לא יצליח לייצר משרות חדשות, הצריכה הפרטית צפויה להיפגע (פחות מקורות הכנסה זמינים), ובהמשך רווחי החברות יישחקו, שיעור האבטלה יעלה, והסיכון למיתון יגבר. מצד שני, נכון לכתיבת שורות אלה, הכלכלה האמריקאית ממשיכה לצמוח (מודל ה-GDPNow מצביע על קצב צמיחה של 3.0% ברבעון השלישי), כשהפחתות הריבית הצפויות עשויות להקל על עלויות האשראי ולתמרץ את הפעילות".

שטרית הוסיף: "רמות התמחור הנוכחיות של שוקי המניות, הקרובות לשיא כל הזמנים, הופכות את השוק לרגיש במיוחד לכל שינוי בציפיות המאקרו. מכאן, השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא האם הכלכלה תגלוש בסופו של דבר להאטה עד כדי מיתון, או שמא אפקט הפחתות הריבית יספיק כדי להמשיך ולתמוך בצמיחה עוד לפני שזה יקרה".

ענקיות הטכנולוגיה סיכמו שבוע חזק, כאשר צברו שווי שוק כולל של 420 מיליארד דולר, והעלו את ערכן הכולל ל-21 טריליון דולר. כעת, שבע המופלאות של וול סטריט מהוות כ-36% ממדד S&P 500.

מניית אלפאבית (גוגל) קיבלה רוח גבית משמעותית בשבוע שעבר, בעקבות פסיקת בית משפט לפיה החברה תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום, מה שהוביל לעלייה שבועית של כ-11%. בבית ההשקעות וודבוש ציינו כי הפסיקה "הסירה נטל עצום" ממניית גוגל ו"דאגה שחורה" שריחפה מעל אפל . בנוסף, הם אמרו שהיא סוללת את הדרך לחברות לחתור לעסקה גדולה יותר של בינה מלאכותית הכוללת את ג'מיני, מודלי הבינה המלאכותית של גוגל.

בתוך כך, בנק אוף אמריקה ובית ההשקעות אופנהיימר העלו את מחיר היעד של גוגל. בבנק אוף אמריקה ציינו כי "אנו מאמינים כי הסרת עננה זו תומכת בהרחבת המכפיל של המניה. בהתאם, אנו מעלים את מחיר היעד שלנו ל-252 דולר (מחיר המהווה אפסייד של כ-7% ממחיר הסגירה ביום שישי האחרון). באופנהיימר הוסיפו כי לצד החדשות הטובות שמגיעות מכיוון הפסיקה החדשה, להערכתם גוגל צפויה להוביל את מרוץ ה-AI מבין ענקיות הטכנולוגיה: "אנו ממשיכים לראות בחברה כנהנית העיקרית מהמגמה ומעלים את מחיר היעד ל-270 דולר למניה, על בסיס מכפיל רווח של 26 לתחזית שנת 2026 - מה שמשקף פוטנציאל עלייה דו־ספרתית (15%), גם לאחר העלייה האחרונה".

השבוע, צפויים להתפרסם מספר דוחות של חברות גדולות, ביניהן ענקית התוכנה אורקל בראשות המנכ"לית צפרא כץ, שתדווח ביום שלישי לאחר סיום המסחר. עוד חברות שידווחו כוללות את מניית המם גיים סטופ , מועדון הכדורגל מנצ'סטר יונייטד וחברת התוכנה אדובי . גם חברת התוכנה הביטחונית מישראל קוגנייט תפרסם דוחות.

2. שוקי האג"ח

תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב עמדו ביום חמישי על 3.67% באג"ח לחמש שנים ועל 4.19% באג"ח לעשר שנים. בבריטניה, האג"ח הממשלתיות (gilt) ל־30 שנה הגיעו לתשואה ברמה הגבוהה ביותר מאז שנת 1998 - 5.55%.

ביום שישי, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו ירידות, בעקבות דוח התעסוקה החלש, שהגביר את הציפיות להפחתת ריבית בפגישה החודשית של הפדרל ריזרב. תשואת האג"ח לעשר שנים ירדה בכ-9 נקודות בסיס, לרמה של 4.08%; התשואה ל-30 שנה ירדה בכ-10 נקודות בסיס, לרמה של 4.77%; והתשואה לשנתיים ירדה בכ-9 נקודות בסיס, לרמה של 3.5%.

בבנק ההשקעות לומברד אודייר ציינו בשבוע שעבר כי חוסר היציבות התקציבית בצרפת, בבריטניה ובארה"ב תורם לעלייה בפרמיית הסיכון של אג"ח ממשלתיות ולציפיות להמשך תנודתיות בשווקים. להערכתם, "חוסר היעילות התקציבית" בצרפת צפוי להימשך. כזכור, נקבעה בצרפת הצבעת אי־אמון למחר (יום ב'), והחשש בשוק הוא להליכה לבחירות שתייצר תקופת אי־ודאות ארוכה, עד להעברת תקציב שיתחיל לטפל בבעיית החוב התופח של הרפובליקה.

במסחר בשוק החוב בת"א, רוב מדדי האג"ח נסחרו ביום חמישי בעליות קלות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בעוד שהדולר רשם מגמת התחזקות בתחילת השבוע החולף, ביום שישי האחרון, הוא נפל בעקבות דוח התעסוקה החלש שפורסם בארה"ב. מדד ה-DXY, האומד את כוחו של הדולר מול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, ירד ביום שישי בכ-0.6%. בסיכום שבועי, השקל התחזק קלות ב-0.1% מול הדולר לרמה של 3.34 שקלים לדולר.

מחירי הנפט נפלו ביום שישי האחרון במעל 2%, וכך סגרו את יום שלישי ברציפות של ירידות: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-61.8 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-65.5 דולר. ב-CNBC דווח כי הירידות באות על רקע ציפיות להיצע גדול יותר בשוק, כמו גם עלייה מפתיעה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב, שהוסיפו לחששות מפני האטה בביקוש. כמו כן, ברויטרס פורסם כי אופ"ק+ הסכים באופן עקרוני להגביר את הפקת הנפט שלו בחודש הבא, וכבר העלה את מכסת ההפקה שלו בכ-2.5 מיליון חביות ביום.

מחירי הזהב והכסף חזרו שוב לעלות וחצו את שיא כל הזמנים בשבוע החולף. ביוליוס בר הסבירו שהציפייה לירידת ריבית בארה"ב, שצפויה להחליש את הדולר, שלחה את המשקיעים לזהב ולכסף. ביוליוס בר חיוביים בנוגע לזהב, אך נייטרליים על הכסף, בשל מה שהם מגדירים כיחס סיכון־סיכוי פחות משכנע.

4. מאקרו

כאמור, ביום שישי האחרון, פורסם דוח תעסוקה חלש מן הצפוי, כאשר נוספו 22 אלף משרות חדשות באוגוסט - נמוך משמעותית מההערכות שעמדו על 75 אלף משרות.

בבנק אוף אמריקה התייחסו לנתוני הדוח וציינו כי הם משנים את תחזיתם למדיניות הפדרל ריזרב ומעריכים כי הבנק יחל במחזור של הורדות ריבית זהירות: "שינוי זה נובע ישירות מדוח התעסוקה המאכזב לחודש אוגוסט, אשר לדעתנו יגרום לפד להעביר את מוקד הדאגה שלו מהאינפלציה לחולשה הגוברת בשוק העבודה. הדוח הצביע על צמיחה אנמית במשרות, עלייה בשיעור האבטלה ל-4.3% והאטה בצמיחת ההכנסות, המעידים על הידרדרות בביקוש לעובדים.

"בהתאם, אנו צופים כעת שתי הורדות ריבית בנות 25 נ"ב כל אחת עוד השנה, בחודשים ספטמבר ודצמבר. תרחיש הבסיס שלנו אינו כולל הורדה באוקטובר, שכן אנו סבורים שאינפלציית הליבה (Core PCE), הצפויה להישאר מעל 3%, תמנע מהלך כה מהיר ותשמור על זהירות הבנק. היסטורית, נדיר שהפד מדלג על ישיבות במהלך סבב הורדות, אך נסיבות האינפלציה הנוכחיות מצדיקות זאת להערכתנו.

"במבט קדימה, אנו צופים שלוש הורדות ריבית נוספות (בסך 75 נ"ב) במהלך 2026, בהובלת יושב הראש הבא של הפד, אשר להערכתנו ינהיג קו יוני יותר. מהלך זה יביא את הריבית בארה"ב לטווח של 3.00-3.25%. תחזית זו נתונה לסיכונים, לרבות האפשרות למחזור הורדות עמוק יותר אם שוק העבודה ימשיך להיחלש באופן משמעותי, או לחלופין, עצירה לאחר הורדה בודדת אם הנתונים יפתיעו לטובה", ציינו כלכלני הבנק.

נתוני מאקרו שיפורסמו בישראל השבוע כוללים את פדיון רשתות השיווק בחודשים מאי־יולי ואת מדד אמון הצרכנים לחודש אוגוסט.

ביום רביעי, יפורסם בארה"ב מדד המחירים ליצרן בארה"ב; ביום חמישי, יפורסם מדד המחירים לצרכן, כמו גם התביעות הראשוניות לדמי אבטלה. באירופה, הבנק המרכזי יפרסם ביום חמישי את החלטת הריבית שלו. ביום שישי שלמחרת, יפורסם מדד המחירים לצרכן בגרמניה, כמו גם נתוני הצמיחה בבריטניה.

5. תחזית

מדד S&P 500 נע, עד כה השנה, בין שפל של 4,983 נקודות באפריל (לאחר הכרזת המכסים של ממשל טראמפ) ועד שיא של מעל 6,500 נקודות ממש לפני מספר ימים, ממנו המדד נחלש מעט. כעת, יש מי שצופה שהמדד יגיע ל־7,750 עד סוף 2026, ובתרחיש שורי חיובי במיוחד - יכול אפילו להגיע ל־9,000.

האסטרטג ג'וליאן עמנואל מבנק ההשקעות האמריקאי Evercore ISI, שפרסם את התחזית, מבסס אותה בעיקר על השינוי הטכנולוגי המשמעותי לכיוון ה־AI. בראיון ל־CNBC הוא הסביר: "חלפו פחות משלוש שנים מאז השקת ChatGPT, והכל מראה של־AI יש את כל הפוטנציאל להיות משמעותי כמו, ואפילו יותר, ממהפכת האינטרנט. ה־AI משפיע על כל התעשיות ועל החברה כולה".

הוא השווה בראיון את הירידות בשוק באפריל לירידות ב־1998, התקופה של עליית האינטרנט, וציין שבניגוד ל־1999 אז הפד התחיל להעלות ריבית, הפעם המגמה שונה.

התחזית של עמנואל כוללת אפשרות לירידות של 7%־15% בשוק בטווח הקצר, שתפתח אפשרות של buy the dip (כלומר להגדיל החזקות לאחר שהמחיר יורד). התרחיש הבסיסי משקף עלייה של 20.2% עד סוף 2026, והתרחיש השורי משקף עלייה של כמעט 40%.