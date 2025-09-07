"לכולנו יש נקודות עיוורון": איך בונים עסקים משפחתיים בני-קיימא?

עסק משפחתי משלב את החוסן המשפחתי וקשרים ארוכים, ועל אף שיש יתרונות רבים הנלווים לניהול, הוא לא חף מאתגרים, בעיות וקשיים. מיקה מזור, יועצת ומובילת הפעילות של פירמת LGA בישראל, הציגה בהרצאה מיוחדת בכנס החברות המשפחתיות של גלובס כלים לאבחון עצמי של סגנון הניהול בעסקים משפחתיים.

בדבריה, מזור התייחסה לתוצאות של שאלון שעליו השיבו משתתפי הכנס. מהנתונים עלה כי רוב המשתתפים נוטים לצד שרואה יותר את האנשים בעסק מאשר את המשימה. הנשים הטו את הכף לכיוון התשובה הראשונה.

לאור זאת, אמרה מזור בהרצאתה כי "נשים מנהלות מביאות ערכים חשובים לעסקים שבהובלתן. אנחנו פוגשות יותר מדי אנשים בעסקים משפחתיים שאומרים 'הנשים לא התעניינו אז הן לא באו'. גם אם אחת מבנות המשפחה רוצה להיות מדעניות חלל, תשתמשו בה. היא יכולה לתרום ולהביא ערך. העולם הוא לא שחור-לבן; או שאתה בעסק או שאתה לא".

עוד עלה מהשאלון כי כמעט כל המשתתפים אוחזים בחשיבה ארוכת-טווח, "מה שתואם את המחקרים שאנחנו עושים על עסקים משפחתיים", אמרה מזור. "אתם חושבים במושגי 'דורות' ולא ברבעונים".

"נקודות עיוורון" שכולנו מפספסים

ולמה מנהלים צריך לשים לב? לדברי מזור, "אנחנו לא רק בשיתופיות או רק בחשיבת ארוכת-טווח; לפעמים יש הזדמנויות שנפספס כי אנחנו חושבים נינים ולא כאן ועכשיו. יש לזה משמעות בעולם העסקי". בתוך כך, מזור הציגה מספר עקרונות שונים שיכולים לסייע בבניית עסקים משפחתיים בני-קיימא.

ראשית, תקשורת בריאה. לפי מזור, "כולנו יודעים שאמון נבנה לאורך זמן, אבל הוא יכול להיסדק ברגע. אנחנו רואים כמה המשפחות מפחדות לפגוע אחד בשני, ופשוט לא מדברות כדי לא להעליב. אפשר לבנות טכניקות לבניית תקשורת". שנית, הרמוניה משפחתית. "מהי הרמוניה משפחתית? מדובר על יחסים שמאפשרים לעסק להתנהל בצורה טובה וישמרו על המשפחה".

עוד היא דיברה על החשיבות בכך שמובילי החברה יקיפו את עצמם באנשים טובים. "לכולנו יש 'נקודות עיוורון' שאנחנו מפספסים", היא אמרה. "אני למשל, כמו רבים אחרים, אוהבת להקיף את עצמי באנשים טובים ממני".

לסיום, מזור ציינה בהרצאתה את החשיבות של קיומו של ממשל תאגידי בעסק: "בסופו של דבר, אין מבנה אחד שמתאים לכך. צריך לבנות את זה לפי ה-DNA של המשפחות ואז יש ציפיות מתואמות".

3 תובנות למנהלים עסקים משפחתיים בין מצוינות למחיר אישי מנהיגות אובססיבית לעסק עלולה להוביל להרס. חשוב לפתח סטנדרטים גבוהים אך לא בלתי אפשריים. חשיבה ארוכת-טווח עסקים חושבים על הדורות הבאים, אבל לפעמים צריך לפעול "כאן ועכשיו" ולא רק לחשוב רק על העתיד. תקשורת כנה משפחות עסקיות נוטות להימנע משיחות קשות, ולעתים זה מזיק. הגדרת מנגנוני תקשורת חיונית לעסק.

הסיפור הטרגי של עסקי משפחת ולנברג

בהמשך הרצאתה, מזור התייחסה לסיפורה של משפחת ולנברג השבדית - אימפריית השקעות בת 170 שנה שמקורותיה בעולם הבנקאות - ומה ניתן ללמוד ממנו על מנהיגות שנהנית מאיזונים נכונים. "הסיפור של משפחת ולנברג", אמרה מזור, "ממחיש את כל האלמנטים של עסקים משפחתיים, דילמות בין עבר לעתיד, בין מסורת לחדשנות, ויש דילמות בין משפחה לעסק".

רוחב הפעילות של עסקי משפחת ולנברג מרשים ביותר: היא מפעילה כיום כ-400 חברות עם למעלה ממיליון עובדים ושוויה לפחות 250 מיליארד אירו. המשפחה אף מצויה בתהליכי הכשרה אינטנסיביים של הדור השישי.

"זוהי משפחה עם פרופיל תקשורתי מאוד נמוך. המוטו הוא 'להיות ולא להראות'", אמרה מזור. "המוניטין והשם שלהם מאוד חשובים להם; מדווחים עליהם שאפשר לעשות איתם עסקים ללא הסכם. בנוסף, הם תורמים מדי שנה מאות מיליוני אירו לחיזוק מחקר ופיתוח כלכלת שבדיה".

בהמשך הרצאתה, מזור הציגה דילמה שהובילה לסיפור טרגי שהחל לפני 80 שנה, כאשר בן הדור השני, מרקוס ולנברג עמד בפני דילמה מורכבת: בחירה בין שני בנים מוכשרים לניהול החברה. "הבן הבכור, ג'ייקוב, היה 'המנהל הבטוח'. הוא היה שמרן, מזוהה עם מורשת העסקים, מעורב מגיל צעיר, אחראי, מתודי, 'הילד הטוב' של המערכת".

לעומתו, מרקוס הצעיר, אמרה מזור, "היה אדם מוכשר וחכם כל הסגנון וההוויה שלו היו עתידניים. הוא היה חדשן, מכור לטכנולוגיה ואפילו השקיע ב-AI עוד לפני שידעו מה זה וקראו לזה כך. הוא היה יוצא דופן". האב בחר בבן הצעיר, מרקוס, להוביל את העסק. "מרקוס, כמה שהיה מוכשר, חד כתער ומשכמו ומעלה, היה איש קשה ולבסוף הוא החל גם כן להכשיר את בנו מארק להיות היורש הפוטנציאלי".

מרקוס ולנברג / צילום: Reuters, Nikos Frazier / Journal & Courier / USA TODAY NETWORK

האימפריה העסקית התפתחה היטב, אך הסיפור הגיע לסוף טרגי. "מארק התראיין לתקשורת גרמנית סביב פרויקט ענק שהם יזמו וכששאלו אותו על הפרה של חוקי הסביבה, הוא השיב: 'עדיף להיתבע על פגיעה באיכות הסביבה מאשר לשלם קנסות על הפרת חוזה'. כמשפחה ששמרה על דיסקטריות, המשפט עורר עניין ציבורי רב.

"בישיבת מנהלים באותו יום, מרקוס לא חסך בביקורת נוקבת. בבוקר למחרת קיבל טלפון שבו התבשר שמארק לא הגיע לעבודה". בהמשך התברר כי מארק התאבד.

"בעסקים משפחתיים - הכול אישי"

מהו הלקח שאפשר ללמוד מסיפור כואב וטרגי זה? "זו דוגמה טרגית לאדם שהיה אובססיבי לגמרי לעסק, ראה רק את העסק, פיתח אותו בצורה מדהימה, דרש מעצמו סטנדרטים בלתי אפשריים וגם מהסובבים אותו", אמרה מזור, והדגישה כי אפשר ללמוד ממנו כי הנטיות הטבעיות שלנו כמנהלים אינן ברירת מחדל.

"גם אם הבן אדם גאון ויודע לנהל עסקים בצורה מדהימה, אפשר לעשות דברים אחרת". מרקוס למד את השיעור: הוא אימץ לחיקו את נכדו, בנו של של מארק - בן הדור החמישי - וב-12 השנים האחרונות לחייו הוא השקיע בטיפוח היורש, הנכד שלו".

בעסקים משפחתיים", חידדה מזור, "הכל אישי". לדבריה, "כשאני עובדת בארגון ברור לי מי הבוס שלי, אני לא נפגשת איתו לארוחת ערב, אבל כשאני עובדת עם משפחה וקיבלתי פידבק מאוד קשה מההורים שלי שישבו בחדר, יכול להיות שאני אאלץ להסביר לילדים שלי למה אני לא רוצה להגיע לארוחת שישי".

