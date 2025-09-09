סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

12:20

מניית חברת הטכנולוגיה ההולנדית נביוס טסה ב-45% במסחר המוקדם בוול סטריט, בעקבות עסקת הענק בגובה 20 מיליארד דולר שחתמה מול מיקרוסופט. ההסכם זה מהווה הישג נוסף עבור החברה הצעירה שהוקמה מתוך הריסות יאנדקס הרוסית, שפוצלה לפני כשנתיים, לאחר שעל מנהליה הוטלו סנקציות מצד האיחוד האירופי.

בשנה האחרונה, מיצבה את עצמה נביוס (Nebius), חברה הולנדית שחלק ניכר ממנהליה הבכירים מתגוררים בישראל, כאחת משתי החברות המובילות את תחום ה"ניאו-ענן" (Neocloud), לצד קורוויב האמריקאית (CoreWeave). חברות "ניאו-ענן" בונות חוות שרתים גדולות, מציידות אותן בשרתי AI המבוססים לרוב על המעבדים הגרפיים של אנבידיה, בונות מעליהן שכבות של תוכנה ומשכירות אותן לחברות אחרות, דוגמת מיקרוסופט.

12:00

בורסות אירופה מתקררות מעט, ומוחקות את מרבית העליות שנרשמו בתחילת יום המסחר: מדד הדאקס יורד בכ-0.6%, הפוטסי מתקדם בכ-0.1% והקאק נסחר ביציבות.

מחירי הנפט ממשיכים במגמת העלייה שלהם מאתמול, ומטפסים כעת במעל 1%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.8 דולר.

הביטקוין עולה כעת במעל 1% ומתקרב לרף ה-113 אלף דולר.

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות כעת עליות קלות: התשואה לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.06%; התשואה לשנתיים מתקדמת בשיעור דומה, לרמה של 3.51%.

11:00

בשעה זו, המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת: מדד הדאקס יורד בכ-0.2%, הפוטסי מתקדם בכ-0.2% והקאק מוסיף לערכו כ-0.5%.

ב-CNBC מדווחים על מיזוג ענק בתחום הכרייה באירופה. ענקית הכרייה אנגלו אמריקן , אשר נסחרת בבורסת לונדון, קופצת במעל 7%, לאחר שהודיעה שהסכימה להתמזג עם חברת Teck Resources הקנדית, וכך ליצור את אחת מחמש יצרניות הנחושת הגדולות בעולם. מניית Teck Resources, שנסחרת בבורסת פרנקפורט, מזנקת במעל 20%. החברה החדשה, שתיקרא Anglo Teck, תתבסס בקנדה, וצפויה להיות רשומה במסחר בבורסות ניו יורק, טורונדו, לונדון ויוהנסבורג.

10:20

עליות קלות באירופה: הדאקס נסחר ביציבות, בעוד הפוטסי והקאק מתקדמים בכ-0.2% ובכ-0.4%, בהתאמה. הבורסה הפריזאית עולה כעת, על אף הצבעת אי־האמון בצרפת אתמול, שהסתיימה בהדחתו של ראש הממשלה פרנסואה ביירו, וכך הביאה לאי־ודאות פוליטית נוספת במדינה.

9:25

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: הניקיי היפני יורד בכ-0.4%, ההנג סנג מטפס בכ-0.6%, שנגחאי מאבד מערכו כ-0.6% והקוספי קופץ בכ-1.2%. מוקדם יותר, הניקיי היפני קפץ בכ-0.9% לשיא חדש, בהמשך למומנטום החיובי שצבר בעקבות הודעת ההתפטרות של ראש הממשלה שיגרו אישיבה; אך כאמור, לפי שעה, העליות נמחקו.

וול סטריט

אמש, המסחר בוול סטריט ננעל בעליות: דאו ג'ונס הוסיף 0.3%, S&P 500 התקדם ב-0.2%, והנאסד"ק טיפס 0.5% - וננעל בשיא כל הזמנים. מניית יצרנית השבבים ברודקום , המשיכה במומנטום החיובי שלה וקפצה במעל 3%; זאת, לאחר שזינקה ביום שישי האחרון בכ-10%, על רקע הודעתה על הזמנה של 10 מיליארד דולר לשבב AI מלקוח חדש, שהקפיצה את כל הסקטור.

המשקיעים ממתינים בציפייה לשני נתוני אינפלציה מרכזיים שיפורסמו בהמשך השבוע בארה"ב - מדד המחירים ליצרן, שיפורסם מחר (יום ד'), ומדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום חמישי שלמחרת. בסוף השבוע שעבר, דוח התעסוקה החלש מן הצפוי שפורסם העלה באופן דרמטי את הסיכוי להורדת ריבית מצד הפדרל ריזרב כבר בשבוע הבא. עם זאת, אם הנתונים יצביעו על קפיצה מפתיעה באינפלציה, הדבר יכול לשבש את האפשרות הזו.

"כששוק העבודה נחלש, הפד אמור לחתוך את רמות הריבית. הבעיה היא שהקונצנזוס לגבי הנתון של מדד המחירים לצרכן צופה עלייה מ-2.7% ל-2.9%", אמר ל-CNBC טורסטן סלוק, כלכלן בכיר ב- Apollo Global Management. "הדבר מלכלך את התמונה קדימה, מכיוון שכשהאינפלציה עולה, הפד צריך להעלות ריבית".

המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט מתנהל בעליות של עד 0.2%.

שוקי החוב הגלובליים

סנדיפ ראו, אנליסט ב־Leverage Shares, אומר כי ירידת התשואות הקצרות בארה"ב, לאחר דוח התעסוקה החלש שפורסם ביום שישי האחרון, חיזקה את ההסתברות לקיצוץ ריבית, אך התמיכה בתשואות הארוכות בשל חוב ריבוני גדל מותירה עלויות מימון גבוהות. במקביל, בצל החשש מהצבעת אי־אמון בצרפת ביום שני, תשואות האג"ח הצרפתיות עלו בימים האחרונים. בפעילים ניהול תיקי השקעות התייחסו בסקירתם השבועית למצב האג"ח באירופה. לדבריהם, "על רקע גירעונות תקציביים ושיעורי חוב־תוצר גבוהים יחסית, עלייה ניכרת בהנפקות אג"ח באירופה הגבירה את תפיסת המשקיעים לגבי הסיכונים הפיסקאליים, והדבר בא לידי ביטוי בעלייה בתשואות לפדיון (בעיקר באמצע השבוע)". עם זאת, הם הוסיפו כי פרסום דוח התעסוקה בארה"ב וירידת התשואות שם, הובילו לירידות גם בתשואות האג"ח באירופה ולחזרה מסוימת לרגיעה בשווקים. הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות ביציבות: התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.05%, כאשר התשואה לשנתיים עומדת על כ-3.5%.

שוקי הסחורות והמטבעות

מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו למול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, יורד הבוקר בכ-0.1%, לרמה של 97.34 נקודות.

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של כ-0.7%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-62.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.5 דולר.

הביטקוין מתחזק הבוקר ונסחר סביב מחיר של 112 אלף דולר. עם זאת, הוא עוד לא שיחזר את השיא אליו הגיע במהלך חודש אוגוסט, של מעל 123 אלף דולר.

הזהב נסחר בשיא כל הזמנים ומחירו מתקרב כעת ל-3,700 דולר. לכך התייחס ראו מ־Leverage Shares, כשציין כי השנה הזהב חזר למעמד של "עוגן", עם עלייה של כ־35% במחיר הספוט מתחילת השנה, בעוד שביטקוין עלה בכ־16% בלבד ונשאר תחת לחץ, בין היתר, בשל שימושיות מוגבלת. ראו קושר בין מלחמת המכסים של טראמפ לגל של "דה־דולריזציה" שמחליש את הביקוש לאג"ח ולדולר, ומנגד מחזק לדבריו את ההגנות המסורתיות.