ביל אקמן: "אני כאן כי חייבים לשפר את יחסי הציבור של ישראל"

בעלי קרן הגידור פרשינג סקוור, ביל אקמן, מבכירי המשקיעים בוול סטריט שמבקר בימים אלה בישראל הוא גם פרו ישראלי נלהב שמציג ברשת אקס (טוויטר לשעבר) עמדות נחרצות העומדות לצד ישראל במלחמת התודעה שהוכרזה עליה מאז ה- 7.10. "יש לישראל סיפור מעולה לספר כל יום, אבל אם מסתובב עליה מידע שלילי, אתה חייב להגיב עליו באופן מיידי ולא יכול לתת לאויבים שלך להגביר את העצימות שלו באופן הרסני", אמר היום (ג') אחר הצהריים אקמן בכנס הג'רני של פירמת הייעוץ וראיית החשבון ey, מול אלפי יזמי הייטק ומשקיעים בהייטק הישראלי.

"ה- 7.10 היה גרוע מאוד לישראל אבל ה- 8.10 היה יום גרוע לעולם, בגלל באופן שבו הגיב למתקפה. לעיתים לא ברור מה יותר מסוכן: אדם חמוש בסכין, או איש תקשורת עם עט. לטעמי, הדרך הטובה ביותר כדי להתמודד עם המידע השגוי הוא להפגיש בין אנשים - למשל, כשחיילים משוחררים מסתובבים בעולם ונפגשים עם סטודנטים - שם קורית ההסברה, וגם מרוויחים אנשים חדשים שאולי מגיעים לישראל. אם יש משהו טוב שיצא מהיום הגרוע הזה - הוא שהקהילה היהודית התאחדה ועובדת יחד כדי ללבן בעיות".

כאשר נשאל על הסיכון שטומנת בחובה ההשקעה שלו בבורסת תל אביב, בה רכש נתח של 5%, אמר: "מסוכן להשקיע בכל מקום בימים אלה, אפילו בארה"ב. כמה משקיעים ציפו שהדולר יפול בכזו חדות אל מול האירו? הפתעות הן חלק מעולם ההשקעות. אבל מעולם לא הערכתי את ישראל כמקום בסיכון גבוה - להפך, זה המקום שבו קיים הריכוז הגבוה ביותר בעולם של טכנולוגיה ואנשים חרוצים ומלומדים, זה כאילו שלקחו את עמק הסיליקון או את טבורו ברחוב סנד היל רואד, ופרשו אותו על פני מדינה שלמה. זה המקום שאליו רוצים לעלות וזה המקום שבו המשקיעים רוצים לפתוח משרדים. נכון, יזמים ישראלים נטו למכור את חברות הסטארט-אפ שלהם מוקדם מדי, אבל זה קרה כיוון שהם התגוררו אצל ההורים - אז כשמישהו הציע להם 20 מיליון דולר הם לקחו את ההצעה".

"ישראל הוכיחה שהיא מעצמה"

"יש כאן שכבה עבה של יזמים מנוסים שכבר מכרו חברות ויש להם תמריצים אחרים, הוסיף אקמן, "ה- 7.10 הראה את ישראל בנקודת חולשה, אבל מה שהיא עשתה מאז -הדרך שבה היא התאוששה והעוצמה הטכנולוגית שהיא הדגימה במתקפת הביפרים או במבצע באיראן הוכיחה שהיא מעצמה. כשמישהו יורה אליך 100 טילים שבקושי פוגעים - אתה כנראה משהו מיוחד, ובארה"ב רק עכשיו מתחילים לפתח מערכת כזו".

אקמן הזכיר את השירות בצה"ל כאחד מאבני הבניין של הצלחת הכלכלה הישראלית: "בארה"ב איבדנו את תחושת הפטריוטיות ובארץ זה מגיע מתוך השירות הצבאי, זה המקום שבו אנשים מכירים אחרים מכל שכבות האוכלוסייה מרקעים כלכליים שונים וקבוצות אתניות שונות. אתה לומד בגילאי 18-10 דברים קריטיים בנוגע למנהיגות ועבודת צוות".

אקמן סיפר על אביו כמי שהשפיע עליו להילחם באנטישמיות: "הוא היה איש קשוח וקפדן אבל גם לימד אותי הרבה על החיים, על עסקים, הוא היה ברוקר משכנתאות,וכשנפטר הוא השאיר לי שני מכתבים: באחד הוא ביקש ממני לטפל בעסקיו והפציר בי להתקשר לאמי כל יום. במכתב השני הוא ביקש ממני להילחם באנטישמיות. תחילה, לא הבנתי מדוע נשלחתי למשימה הזו, אבל ב- 7.10 שאירע יותר משנה מאז שהוא נפטר זה התחוור לי שזה מה שעלי לעשות".