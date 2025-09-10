ספטמבר בוול סטריט נחשב אמנם לחודש הכי גרוע בשנה, אבל בינתיים נרשמת "הפתעה" כאשר האופטימיות של המשקיעים לגבי הורדות ריבית גוברת על החששות מהאטה בשוק העבודה. רק אתמול שוב שברו כל המדדים המדדים את שיאי כל הזמנים, מה שקרה כבר יותר מ-20 פעמים השנה.

אתמול אף הסתבר שההאטה בשוק העבודה אף חמורה ממה שסברו והציפיות להורדת הריבית התגברו - פרסום תיקון ראשוני לצמיחה בתעסוקה בארה"ב חשף שהייתה שזו חלשה מכפי שדווח תחילה. מספר מקבלי השכר בשנה שהסתיימה במרץ תוקן כלפי מטה ב-911 אלף עובדים.

עידוד נוסף לשוק המנות הגיע אתמול בלילה כשמניית אורקל זינקה במעל ל-25% במסחר המאוחר לאחר שהחברה פרסמה תחזית נועזת במיוחד לעסקי הענן שלה, מה שהפתיע את וול סטריט והדגישה את הצורך של מפתחי הבינה המלאכותית להמשיך ולהאיץ השקעות בתשתיות. הבשורה של אורקל מהדהדת למסחר המוקדם בוול סטריט, שם המדדים צפויים גם היום לרשום שיאים חדשים, כשסוחרים מעריכים ששני דוחות האינפלציה קרובים לא יטרפו את הציפיות לכך שהפדרל ריזרב יחזור להוריד ריבית.

אבל יש כאלה שרואים את העננים הכבדים מעל שמי וול סטריט.

1 "טראמפ יעלה לנו ביוקר"

אחד שמודאג הוא מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם, קן גריפין, והוא מותח ביקורת על התקפות טראמפ על הפדרל ריזרב. גריפין מצטרף לריי דליו שאמר דברים דומים בשבוע שעבר ואף טען ש"כולם שותקים".

גריפין, המיליארדר ומנכ"ל קרן הגידול סיטאדל, יחד עם אניל קאשיאפ, פרופסור באוניברסיטת שיקגו, הזהירו כי טראמפ משחק "משחק מסוכן" כשהוא מנסה להכריח את הבנק המרכזי להוריד ריבית, לפטר מושל ולהדיח את ראש הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה לאחר נתוני תעסוקה מאכזבים.

"פעולות אלו נושאות 'מחירים גבוהים'", כתבו גריפין וקאשיאפ במאמר דעה בוול סטריט ג'ורנל, "ההתפתחויות הללו מדגישות סיכונים המזכירים חוויות בשווקים מתעוררים, שבהם השפעה פוליטית החלישה את האמינות המוסדית. בעוד שארה"ב נהנית ממאגר גדול של אמינות שנצבר במשך עשורים, הוא אינו בלתי מוגבל, אם ייחלש, השווקים ידרשו ריביות גבוהות יותר עבור חוב לטווח ארוך".

השניים מזהירים כי ערעור עצמאות הפד "תגביר גם את האינפלציה וגם את הריביות לטווח הארוך". זה עלול ליצור רוח נגד נוספת לרווחי החברות.

זו הייתה אחת הביקורות הממשיות ביותר של גריפין כלפי טראמפ עד כה, שלמרות שדיווח כי הצביע עבורו בשנה שעברה. האם מנכ"לים נוספים יביעו עמדות כעת? למרות שרבים התלוננו בפרטיות על התקפות טראמפ על הפד (וכן על מדיניותו האחרת), הם היו זהירים בפומבי, ושמרו את תלונותיהם להערות על מדיניות סחר והגירה. עם זאת, וול סטריט בשיא מה שמעיד שהמשקיעים אינם מבוהלים, ולא ברור אם עוד מנהיגי תאגידים יצטרפו לגריפין בביקורת פומבית.

2 "אני חושב שהכלכלה נחלשת"

דוח התעסוקה החלש מן הצפוי שפורסם בסוף השבו שעבר העלה באופן דרמטי את הסיכוי להורדת ריבית מצד הבנק המרכזי כבר בשבוע הבא. עם זאת, אם הנתונים יצביעו על קפיצה מפתיעה באינפלציה, הפד עשוי שלא לעשות כן.

אתמול, צמיחת המשרות בארה"ב, תוקנה כלפי מטה ב־911 אלף עד חודש מרץ, מה שמאותת כי מצבה של הכלכלה רעוע יותר מששוער בתחילה.

מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג’יימי דיימון, אמר בעקבות העדכון שדוח משרד העבודה שפורסם אתמול מאשר שהכלכלה האמריקאית נחלשת. "אני חושב שהכלכלה נחלשת", אמר דיימון. "האם זה בדרך למיתון או רק נחלשת - אני לא יודע". לדברי דיימון, כבנק הגדול ביותר בארה"ב לפי נכסים, לג'יי.פי מורגן יש גישה לנתונים רחבים על צרכנים, חברות וסחר עולמי. הוא ציין כי רוב הצרכנים עדיין עובדים ומוציאים כסף בהתאם לרמות ההכנסה שלהם, אך ייתכן שהביטחון שלהם ספג מכה. "יש הרבה גורמים שונים בכלכלה כרגע", אמר דיימון, כשהוא מצביע על חולשת הצרכנים מצד אחד ועל רווחי חברות שנותרים חזקים מצד שני. "אנחנו פשוט צריכים לחכות ולראות".

3 Sell The News

בג'יי.פי מורגן מעריכים שאירוע הורדת הריבית בשבוע הבא מהווה סיכון לשוק המניות בניו יורק. "אמנם השוק עלה באופן מרשים עם יותר מ‑20 שיאי שיא כל הזמנים השנה, אך הצעד הבא של הפדרל ריזרב עלול לעכב את ההתלהבות של המשקיעים", הם מזהירים.

"אין שום סימן לעצור את שוק השוורים הנוכחי, עם יצירת תמיכה חדשה ככל שהעמודים הקודמים נחלשים", אמר אנדרו טיילר, אנליסט השוק הגלובלי של הבנק. אם הפד ימשיך ויבצע את הורדת הריבית הצפויה ב‑17 בספטמבר, "זה עלול להפוך לאירוע 'Sell the News', כאשר המשקיעים ימשכו את השקעותיהם".

דסק המסחר של הבנק שמר שלשום על תחזית מתונה תוך שהוא מצביע על מספר גורמי סיכון, כולל אינפלציה, תעסוקה ומלחמת הסחר. הם גם ציינו כי משקיעים פרטיים בדרך כלל מצמצמים את ההשקעות שלהם בספטמבר, בעוד שחברות ציבוריות פחות מבצעות רכישות חוזרות של מניותיהן.

מדד S&P 500 עלה ביותר מ‑30% מאז השפל של אפריל, שנרשם כאשר הנשיא טראמפ פתח במהלכי מלחמת הסחר הגלובלית. שוק המניות עד כה הפגין חוסן אך עם ההשפעה של המכסים שרק מתחילה להיראות ועם נתוני תעסוקה חלשים לאחרונה, "המשקיעים במתח לקראת הורדת הריבית הצפויה בחודש שהוא בדרך כלל הגרוע ביותר בשנה לשוק המניות האמריקאי".

מאז סוף אוגוסט, מדד S&P 500 נסחר בשינויים קטנים, עם תנודות של פחות מ‑0.9% בכל כיוון, כאשר הוא מטפס בהדרגה לשיאים חדשים. מצב דומה התרחש ביולי, כאשר המדד לא רשם שינוי יומי של 1% במשך חודש שלם - תקופה השקט הארוכה ביותר בשנים האחרונות.

הדאגה של טיילר לקראת ישיבת הפד הקרובה מצביעה כי למרות שמדד המחירים הצרכן מחר לא צפוי למנוע מהפד להוריד ריבית, ההערות מחברות ציבוריות ופרטיות על האינפלציה מצביעות על "העברת עלויות כתוצאה ממכסים" נוספת בעתיד ולתרום לאינפלציה, שמהירותה ומידתה אינם ידועים. בנוסף, הורדות ריבית עלולות להמריץ את הביקוש לעבודה ולהוביל לאינפלציה בשכר, שהיא בדרך כלל "עקשנית".

בינתיים, בבנק אומרים שבספטמבר בדרך כלל קיימים שילוב של גורמים שמחלישים את הביצועים. קרנות פנסיה וקרנות נאמנות מאזנות מחדש את התיקים בסוף הרבעון, בעוד שהקנייה הקמעונאית נוטה לרדת בספטמבר וחברות בארה"ב מפסיקות רכישות חוזרות - שהיא תמיכה חשובה לשוק - לקראת דוחות הרבעון השלישי.

עם זאת, החודש חרג מהחולשה העונתית הרגילה כאשר הפד ביצע הורדות ריבית שלא בעקבות מיתון. מדד S&P 500 ירד בממוצע ב‑1% בספטמבר מאז 1971, אך עלה ב‑1.2% בחודש שבו הבנק המרכזי הוריד את עלויות ההלוואה והכלכלה לא הייתה במיתון, לפי נתונים שניתחו בבלומברג. לאור הסיכונים המוגברים, "אנו ממליצים למשקיעי מניות לשקול הגדלת החשיפה שלהם לזהב, שכן ציפיות להורדת ריבית מחלישות את הדולר האמריקאי".