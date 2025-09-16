עליות באסיה; הניקיי היפני הגיע לשיא חדש של כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:50

אסיה

באסיה, נרשמת הבוקר מגמה חיובית, שמשקפת את העליות בוול סטריט אתמול: הניקיי מטפס בכ-0.5%, לאחר שהגיע במהלך יום המסחר לשיא חדש של כל הזמנים וחצה לזמן מסוים את רף 45,000 הנקודות; הקוספי הדרום־קוריאני קופץ בכ-1.2%, גם הוא נסחר בשיא של כל הזמנים; ההנג סנג נסחר ביציבות ובורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.1%.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, נרשמו בעיקר עליות, לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר כי המגעים לחתימה על הסכם סחר בין ארה"ב וסין מתנהלים בצורה טובה. מדד הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.1%, בעוד מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו בכ-0.9% ובכ-0.5%, בהתאמה, והגיעו לשיאים חדשים של כל הזמנים.

כאמור, טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי הפגישה בין נציגי הממשל האמריקאי לממשל הסיני הייתה חיובית, וכי "עסקה הושגה לגבי חברה מסוימת שאנשים צעירים במדינה שלנו מאוד רצו להציל" - כאשר התכוון לטיקטוק.

ברויטרס דווח כי ארה"ב תוציא לפועל את האיסור שלה על טיקטוק, ככל שסין לא תוותר על דרישותיה למכסים מופחתים ולהגבלות בתחום הטכנולוגיה - כך לפי בכיר אמריקאי בממשל המעורה בפרטי המשא־ומתן. בהמשך היום, דווח כי שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי ארה"ב וסין הגיעו להסכמה על קווים כלליים לעסקה לגבי הפלטפורמה.

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, מרבית המניות הגדולות סיימו את יום המסחר בעליות שערים של בין 1% ל-4%. יוצאת הדופן שנעלה את היום בטריטוריה שלילית הייתה אנבידיה , שירדה קלות, לאחר שהממונה על השוק בסין הודיע היום כי החברה הפרה את חוק ההגבלים העסקיים של המדינה, על פי בדיקה ראשונית, והוסיף כי בייג'ינג תמשיך את החקירה בענקית השבבים האמריקאית.

אלפאבית (גוגל) קפצה במהלך יום המסחר במעל 4%, מה שהביא אותה מעבר לרף שווי השוק של 3 טריליון דולר. כך, היא הפכה לחברה הרביעית בהיסטוריה שמגיעה להישג זה, יחד עם אנבידיה , מיקרוסופט ואפל . המניה זכתה לרוח גבית מוקדם יותר החודש, כאשר בית משפט פדרלי פסק לטובת החברה בתביעה הנוגעת לדיני תחרות, וקבע כי תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום.

מניה נוספת שריכזה עניין אתמול היא טסלה , שקפצה בכ-3.5%, לאחר דיווח לפיו המנכ"ל אילון מאסק ירכוש מחדש מניות של החברה בשווי של מיליארד דולר. מדובר ברכישת מניות טסלה הראשונה של מאסק מאז פברואר 2020, והמומנטום החיובי של המניה, שהחל כבר בשבוע שעבר, החזיר אותה לתשואה חיובית, לאחר שהתשואה שלה מתחילת השנה הייתה שלילית מאז ינואר. ג'ד דורסהיימר, אנליסט בחברת הפיננסים וויליאם בלייר, ציין כי "הרכישה של מאסק, בשילוב עם המומנטום החיובי בשל ציפיות למשלוחי רכב ולמשלוחי רכבי רובוטקסי, אנחנו הופכים לשוריים יותר".

מניית ענקית התוכנה אורקל זינקה בשבוע שעבר ב־36% ביום אחד, העלייה היומית החדה ביותר מאז ימי בועת הדוט־קום, בעקבות תחזית חזקה בתחום הכנסות הענן שהדהימה את המשקיעים. למרות העליות ולנוכח התחזיות החזקות, יש מי שמעריכים שלמנייה יש עדיין מקום להמשיך ולעלות.

בסקירה שפרסמו בתחילת השבוע בבנק ההשקעות קנטור, הם בחרו להעלות את מחיר היעד של המנייה לכ־400 דולר - אפסייד של כ־37% על שער הבסיס של המניה היום. בבנק מעריכים כי המיצוב של חברת התוכנה יסייע לה להמשיך וליהנות ממגמות הצמיחה המשמעותית בשימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית. בנוסף, הם מציינים כי בתרחיש אופטימי, מחיר המניה אף עשוי להכפיל את עצמו בשנים הקרובות ולהגיע לרמה של 800 דולר למניה - גידול של 170%.

עוד בתחום הטכנולוגיה, יצרנית כונני האחסון ווסטרן דיגיטל קפצה אתמול בכ-5% לשיא כל הזמנים. ב-CNBC דווח כי העלייה מגיעה על רקע החלטת החברה להעלות את מחירי כל מוצרי האחסון שלה, בשל מה שהיא תיארה כ"ביקוש חסר־תקדים".

בסקטור שירותי התקשורת, חברת הפיננסים Rothschild Co. Redburn העלתה אתמול את מחיר היעד של מניית דיסני מ-147 דולר ל-160 דולר - מה שמשקף למניה אפסייד של מעל 30% ביחס למחירה הנוכחי. ברקע להעלאת מחיר היעד, המיזוג הצפוי בין שירותי הסטרימינג דיסני פלוס והולו, שלדברי האנליסטים "צפויים להביא למעורבות צרכנית גבוהה יותר ולעזיבת רשומים נמוכה יותר". ב-CNBC ציינו כי אחרי המיזוג, מספר המשתמשים בדיסני פלוס ובהולו יחדיו עשוי להגיע לכ-80% מהכמות בנטפליקס, כך לפי תחזית האנליסטים.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בעליות קלות.

מאקרו

מחר (ד') בערב תפורסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב, כאשר הקונצנזוס בשווקים הוא שהבנק המרכזי יודיע על הורדת ריבית של 25 נ"ב. השווקים מתמחרים סיכוי של כ-96% להורדת ריבית של 25 נ"ב, וסיכוי קלוש של 4% להורדה גדולה של מחצית האחוז.

למרות נתוני התעסוקה החלשים בארה"ב, בבית ההשקעות פסגות מצביעים על כך שבמקום להאט ל־1.2%, הפריון במגזר העסקי גדל ב־1.7% ב־12 החודשים שהסתיימו ברבעון הראשון. לדבריהם, הגידול בפריון לצד חולשת התעסוקה עשויים להיות מושפעים מהבינה המלאכותית.

על־פי בית ההשקעות, ה-AI היא "ג'וקר" שהיישום שלה עשוי למלא את החסר במקומות מסוימים ולתרום להגברת הפריון. "בעיני הפד זהו התרחיש המושלם. ככל שהבינה המלאכותית תאומץ ביותר חלקים של הכלכלה כך גם הלחץ לעליית שכר יפחת מצד אחד והפעילות הכלכלית תוותר גבוהה מצד שני. הפד יוכל להפחית את הריבית גם לרמה נמוכה יותר מ־3% ב־2026 ולא לחשוש מהתפרצות אינפלציונית שתגיע משוק העבודה".

שוקי החוב הגלובליים

בשוק החוב האמריקאי, נרשמו אתמול ירידות קלות בתשואות האג"ח הממשלתיות. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.03%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בשיעור דומה, לרמה של 3.53%. הבוקר, התשואות נסחרות ביציבות.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, הזהב קפץ אתמול לשיא כל הזמנים, ונסחר סביב מחיר של 3,720 דולר. ברויטרס דווח כי העליות במחירי הזהב נתמכות על־ידי החולשה של הדולר והירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, לקראת החלטת הריבית החשובה של הפדרל ריזרב ביום רביעי הקרוב. הבוקר, הזהב נסחר ביציבות.

עוד בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו עליות של עד 1% אתמול, בעוד המשקיעים מעריכים את ההשפעה של מתקפת הכטב"מים האוקראינית על מזקקות נפט ברוסיה, וכן על רקע הצהרתו של הנשיא טראמפ על כך שהוא יהיה מוכן להטיל סנקציות על רוסיה, אם מדינות נאט"ו יפסיקו לרכוש נפט רוסי. הבוקר, המחירים רושמים עליות קלות: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-63.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 67.6 דולר.