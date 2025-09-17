הדיון באיחוד האירופי על סנקציות, והאם בישראל "נזכרו" מאוחר מדי?

היום אחר-הצהריים (ד') יתכנס קולג' הנציבות האירופית כדי לגבות את הצהרתה של הנשיאה אורסולה פון דר ליין מהשבוע שעבר, שהצעד הדרמטי ביותר בה הוא ההמלצה הרשמית להשעות את הסכם הסחר החופשי עם ישראל.

מתוך הסחר הכולל עם האיחוד האירופי (43 מיליארד אירו), הסכם הסחר החופשי תקף ל-37%. משמעות השעייתו "תעלה לישראל כסף רב לישראל", כפי שאמרה אתמול בראיון קאיה קאלאס, האחראית על יחסי החוץ של האיחוד האירופי. היא גם העריכה כי ההצעה תזכה לאישור מצד הנציבים. מדובר בעוד צעד המגביר את הלחץ על ישראל.

אין שום הפתעה בצעד הזה. פון דר ליין הכריזה עליו קבל עם ועדה ביום רביעי האחרון. היא גם פרסמה שקף מפורט היטב, שבו נכתב כי תמליץ על השעיית יחסי הסחר החופשי.

הפגישה של קולג' הנציבים צפויה לגבות את הצעד, מכיוון שניתן להניח שהנשיאה לא היתה מכריזה עליו אחרת. יחד אתו היא גם תמליץ להטיל סנקציות על שרים בכירים בישראל ולהקים קרן תרומה לפלסטינים. היא גם תחליט למנוע מיליוני אירו בכספים בילטרליים מישראל. צעד זה, בניגוד לאחרים, לא יהיה המלצה אלא החלטה. כל זה פורט ביום רביעי האחרון.

הצד הישראלי אולי מנסה לשדר איזו "הפתעה" או "חוסר הוגנות" בהחלטה הצפויה של הנציבות האירופית, אבל היא לחלוטין ידועה מראש, כבר שבוע לפחות. חשוב מכך - היא לא תבטל באופן מיידי את הסכם הסחר החופשי. היא רק תעביר את ההכרעה למועצת האיחוד האירופי או לשרי החוץ שלו.

מדינות אירופה יצטרכו להחליט אם לאמץ את ההמלצה, ברוב המיוחס הנדרש. לפני שבועיים בקופנהגן הם לא הסכימו על כך. גרמניה ואיטליה התנגדו למהלך ובלמו אותו. השאלה אם הדברים השתנו בינתיים, מרחפת כאיום מעל ישראל.

הכתובת הייתה על הקיר

ההחלטה מהווה הגברה משמעותית של הלחץ על ישראל, אבל הניסיון של ירושלים להציג כאילו מדובר ב"החלטה שהתקבלה בחופזה... ללא כל הודעה מוקדמת... במהירות הבזק מבלי להיוועץ עמנו" (לשון הודעת שר החוץ סער), לא מחזיקה.

כבר חודשים שהאיחוד האירופי מאיים בוקר וערב - בלחץ דעת הקהל - בשורת סנקציות נגד ישראל, אם זו לא תוכיח שהיא מקשיבה לטענות האיחוד. שר החוץ גדעון סער הבטיח גדולות ונצורות, והצד הישראלי לא מילא את ההתחייבויות. הממשלה מתעלמת מבקשות האיחוד האירופי. מבטיחים לישראלים שאירופה "תלויה" בנשק ישראלי, שבריסל מפחדת לפעול נגד ישראל, שהיא תסתפק בגינויים.

אבל ברגע שהאיחוד הגביר את הניסיון להפעיל לחץ, ירושלים טוענת כי מדובר בצעד לא צפוי. למעשה, מאחורי הקלעים לא השתנה הרבה בחודש האחרון, מלבד התעלמות ישראלית משורת החלטות אירופיות, עד למצב שבו האיחוד האירופי מאיים לשבור את הכלים. ממשלת ישראל הביאה את המהלך הנוכחי על עצמה, בהתעלמות הגורפת מהאיחוד האירופי.

היא מוצאת את עצמה תלויה כעת בשתי מדינות - גרמניה ואיטליה. ברלין הבהירה כי אינה רואה בסנקציות אזרחיות מהלך הולם, אבל מי יודע אם תשנה את דעתה. איטליה כבר הפגינה במשך חודשיים סימנים שהיא "מתנדנדת". הפצצת הכנסייה הקתולית היחידה בעזה גרמה לראשת הממשלה ג'ורג'ה מלוני לשבור שתיקה ולגנות באופן חריף את הפעולות הישראליות בעזה. "בלתי מתקבלות על הדעת", אמרה. הטון מרומא השתנה בשבועות האחרונים, מאשרים גם במשרד החוץ.

בולטת במיוחד שתיקתה של ארה"ב, שככל הנראה אינה מנסה להפעיל לחץ כדי לבלום את המהלך האירופי. השתיקה מוושינגטון כמוה כהסכמה. מלבד כמה הערות של השגריר בישראל, הבית הלבן לא נראה כשש להתערב בחזית בין בריסל לישראל.

אם ראש הממשלה בנימין נתניהו גילה פתאום את האיום מבריסל - האיום משותפת הסחר הגדולה ביותר של ישראל - הרי שהמצב של הממשלה חמור הרבה יותר ממה שאפשר לחשוב. אם הדבר הוביל את נתניהו ל"נאום ספרטה", הרי ששיקול-הדעת שלו לקוי. הכתובת הרי נכתבה באותיות ברורות על הקיר בידיים משותפות, אירופיות וישראליות, כבר מאז מאי האחרון.

מי שטוען להפתעה, חושף רק את חוסר הרצינות שבה הדברים מתנהלים כעת בצד הישראלי, או את הציניות שבה מפרסמים הודעות לתקשורת ללא ביסוס.