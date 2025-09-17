ינקי קווינט נגד משרד האוצר: "רוב היום אני מתעסק בחסמים"

1 ינקי קווינט נגד משרד האוצר

שאלה אחת במהלך כנס של רשות החברות הממשלתיות על הפרטת נמל חיפה, הצליחה להוציא את ינקי קווינט, מנהל רשות החברות לשעבר והיום מנהל רמ"י, משלוותו. במהלך פאנל של בכירי הרגולטורים שהובילו את מהלך ההפרטה, נשאלו הנוכחים על הסיבות להצלחת מהלך ההפרטה והרפורמה בנמלים.

קווינט ציין כי את ההצלחה יש לייחס, בין היתר, "לעצם זה שאתה לא צריך את אגף תקציבים וחשב כללי באופן שוטף. חברות ממשלתיות הוקמו כדי לייצר גמישות בהתנהלות בעולם עסקי, אבל רוב היום אני מתעסק בחסמים בתוך הממשלה. רוב הזמן אלה חסמים של משרד האוצר, שמערימים עלינו קשיים ולא בצדק".

קוינט הסביר שבחשב הכללי החלו לנהל פרויקטים, ומדובר ב"טעות ושיבוש של התהליך. אם היו תקלות, זה אומר שצריך פיקוח אולי הדוק יותר. אבל אסור לטעות ואסור לשפוך את התינוק עם המים, ולהחזיר את הפרויקטים חזרה לתוך הממשלה עם כל הביורוקרטיה שיש בה. היום הגורמים האלו בממשלה פוגעים בעצמאות ובגמישות שלהן".

מי שהצטרף לדברים הוא רמי בלינקוב, לשעבר מנכ"ל האוצר ומנהל רשות החברות. "אני הייתי ב-2008 הממונה על התקציבים, וחזרתי אחר כך לאוצר ב-2021 כמנכ"ל", סיפר. "גיליתי שהקימו גוף בהשתתפות החשב הכללי, אגף תקציבים ומשרד התחבורה לפקח על הפרויקטים של נת"ע. לכל אחד מהם יש זכות וטו. זה דבר מזעזע.

"פתאום החשב הכללי נהיה גם הממונה על התקציבים. מה פתאום נותנים לו בכלל זכות וטו בנושאי תקציבים? אז אני מקבל לחלוטין שאם רוצים להקים חברה ממשלתית, שיבקרו אותה כפי שעושה רשות החברות, אבל שיעיפו את החבר'ה האלה מהיומיום".

ברקע הדברים, בין קווינט לבין משרד האוצר נרשמה בעת האחרונה שורה של עימותים. כך, בכנס, שנערך באילת בתחילת החודש האשים קוינט את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על כך שהוא "מעכב דיור מוזל למילואימניקים ומתנה זאת בדרישות סקטוריאליות", הטיח. קודם לכן ניסה האוצר להפסיק את תוכנית מחיר מטרה, וקווינט תקף שביטול מבלי ליצור תחליף הוא טעות, וניהל מאבק מול החשכ"ל על נוהלי אישור מכרזים.

2 הייטק

בכירי ענף ההייטק הגיעו לפתיחת המשרדים החדשים של קרן ההון סיכון פיטנגו בבניין לנדמרק, בשרונה תל אביב. הנוכחים עסקו בטכנולוגיה, מגמות גלובליות והשקעות, וביניהם בלט יוצר התוכן המצליח נאס דיילי (נוסיר יאסין), המסקר את תעשיית ההייטק ברשתות החברתיות. באירוע חולקו לאורחים מתנות שהוכנו על ידי עמותת עטופים באהבה (ICF), התומכת בילדים שאיבדו הורה ב-7 לאוקטובר.

רמי קליש ודרור בין / צילום: רוני הרמן

חמי פרס, רון חולדאי ונוריאל רוביני / צילום: רוני הרמן

הילה קורח ונייס דיילי / צילום: רוני הרמן

3 מנהיגות

פורום המנהיגות הנשית של ישראל, הכולל עשרות מנכ"ליות ומנהלות בכירות, ציין השבוע 5 שנים להקמתו במפגש שנערך במשרדי חברת לינקדאין ישראל, שבראשה עומדת עינב מס (בתמונה עם מייסדת הפורום, ורד רמון ריבלין). הפורום הוקם בשנת 2020 כדי לחבר בין הנשים שעומדות בראש המערכות הגדולות בארץ, ולחזק את שדרת המנהיגות הנשית סביב שולחן מקבלי ההחלטות.

באירוע לקחו חלק כ־60 מנהיגות מהמערכות הגדולות במשק, שדנו באתגרים והזדמנויות העומדים בפני נשים בעמדות מפתח. בין הנוכחות היו ד"ר חדוה בר משנה למנכ"ל איטורו והמפקחת לשעבר על הבנקים, רינת אפרימה מנכ"לית קימברלי קלארק, ענת אנגל מנכ"לית ביה"ח וולפסון, נעה גפן מנכ"לית סאנופי, טל אלכסנדרוביץ' מנכ"לית בן חורין אלכסנדרוביץ, ד"ר שלומית וגמן מראפיד, מירב ספקטורובסקי, מנכ"לית בנק הדואר היוצאת, טוני כהן מנכ"לית מכבי דנט, דנה יגרמן מנכ"לית כלמוביל מימון, מירית רבינוביץ, מנכ"לית דנטסו ישראל ועוד.

עינב מס וורד רמון ריבלין / צילום: דוד סקורי

4 בנקאות

ראשי בנק הפועלים אירחו כ-400 מבכירי הקהילה העסקית במלון הילטון תל אביב לרגל ראש השנה, באירוע שעמד בסימן "פותחים שנה של יוזמות חדשות". "התקופה האחרונה היא עדות לכך שחוסנה של כלכלת ישראל מבוססת על המגזר העסקי ואיתנותו" ציין המנכ"ל ידין ענתבי.

ידין ענתבי עם היו''ר נעם הנגבי ותא''ל במיל' דניאל הגרי / צילום: אביב גוטליב