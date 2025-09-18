חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

אף שיום המסחר נפתח בעליות, נדמה כי "נאום ספרטה" של נתניהו, לצד פתיחת התמרון הקרקעי לתוך העיר עזה, ממשיכים לטלטל את הבורסה המקומית, אשר רשמה אתמול ירידות חדות. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 נפלו ב-1.9% וב-2.4%, בהתאמה. המדדים המקומיים, אלה שמשקפים את הכלכלה בישראל, מדד הבנקים ומדד הביטוח השילו 3% ו-4.3% בהתאמה.

מדובר היה ביום השישי ברציפות שהסתכם בירידות שערים, וברצף הירידות הארוך ביותר מזה 18 חודשים - זאת, על רקע דאגות גוברות של משקיעים מההשפעה הכלכלית של המלחמה בעזה. האיחוד האירופי הציע להשעות את ההטבות המסחריות המיוחדות שמהן נהנתה ישראל, מה שיחייב אותה בתעריפי מכס זהים לאלו של מדינות שאין להן הסכם סחר עם הגוש, כך נמסר בהודעת הנציבות ביום רביעי.

כתוצאה מכך, השוק המקומי החמיץ את הראלי האחרון במניות העולמיות שנבע מציפיות להורדות ריבית מצד הפדרל ריזרב. הירידה הרצופה במדד תל אביב במשך שישה ימים מדורגת כחדה ביותר מבין המדדים הגלובליים שבמעקב בלומברג.

ירידות השערים המתונות בעקבות דברי נתניהו מגיעות אחרי שבועות ארוכים שהראלי בתל אביב מאט. מתחילת השנה מדד ת"א 125 עלה ב־25% - מהתשואות הגבוהות בבורסות המערב. אבל רוב העליות הללו, קרו בחודשים הראשונים של השנה, והאטו מאז חודש יולי. אם מתחילת השנה ועד סוף יוני עלה מדד הדגל המקומי ב־25%, בשלושת החודשים שעברו מאז הוא עלה רק בכ־1%. מדד S&P 500, לשם השוואה, עלה מאז סוף יוני בשיעור כפול מכך - 6.6%.

מבחינת הבורסה המקומית, נראה שהמתקפה על בכירי חמאס בקטאר חידדה אצל המשקיעים את התחושה שהמלחמה בעזה לא קרובה לסיום, ומדד ת"א 125 ירד ב־3.8% מתחילת השבוע, בעוד שמדד ת"א 90, הנחשב לאינדיקטור מייצג יותר של הכלכלה הישראלית, ירד בכ־5.9%. מדד הביטוח, שהתבלט כנהנה העיקרי מהראלי בתל אביב, איבד 8.5% בארבעת ימי המסחר הראשונים של השבוע.

בתגובה לירידות, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי רפי גוזלן מעריך כי אכן מדובר באווירה שלילית בקרב המשקיעים שנובעת מהחשש להתגברות הצעדים נגד ישראל בעולם, זאת בשל המלחמה הארוכה נגד חמאס בעזה.

"הירידות שהלכו והתגברו במהלך יום המסחר ברביעי הסביר, נובעות יותר מההבנה שהצעדים מהעולם, הם אולי לא ברמה של סנקציות, אבל כן מוציאים לנו כרטיס צהוב ואפילו קצת יותר מזה. אלה צעדים שמגיעים על רקע הרחבת המלחמה בעזה".

גוזלן סבור כי "ישנה כאן התרעה די ברורה שהמחיר הכלכלי עלול להיות גדול ממה ששילמנו עד עכשיו. כרגע תיתכן פגיעה בביקוש מהצד הישראלי. זה לא בהכרח סנקציות אבל כן יכול להקשות על הייצוא. זה אומר שאנחנו עלולים להיות בצמיחה יותר נמוכה, אבל אם לא נשנה את דרכנו, זה יחריף ולא יהיה יותר טוב. בהתחלה זו רטוריקה שהצעדים יכולים להיות חריפים. לכן עדיף שהממשלה תקשיב לדברים האלה ולא תפתור אותם כאילו זה כלום. ברור שהכיוון שהולכים אליו הוא לא טוב והבורסה מראה את זה. צמיחת המשק, נרצה או לא, מגיעה בסוף גם לבורסה".

במהלך המסחר אתמול, המניות הביטחוניות הגדולות, שזועזעו במיוחד מדברי נתניהו מוקדם יותר השבוע, נסחרו במגמה מעורבת. אלביט מערכות ונקסט ויז'ן רשמו ירידות של מעל 4% ו־3% בהתאמה, כאשר מנגד, ארית תעשיות התחזקה בכ-2%.

מניית חברת התוכנה הדואלית נייס , שאיבדה כחמישית מערכה בשנה האחרונה, בלטה לחיוב במהלך יום המסחר, עם עלייה של כ-3%. ייתכן כי הסיבה לעלייה נעוצה בכך שהחברה עלתה השבוע על הרדאר של המשקיעים ברשת החברתית רדיט.

באתר "יאהו פייננס" פורסמה ביום ג' כתבה על מניית נייס, המבוססת על פוסט שעלה בנושא המניה בפורום של השקעות ערך ברדיט, שבו זכתה להמלצה. בכתבה נכתב כי נייס מתגלה כהזדמנות שהשוק לא שם אליה מספיק לב; אך בשורה התחתונה, בעוד הם מכירים בפוטנציאל שלה, יש מניות אחרות בתחום ה-AI שמציעות פוטנציאל רב יותר, בסיכון דאונסייד נמוך יותר.

אמש בארה"ב, התרחש האירוע שכל המשקיעים ציפו לו כבר זמן מה, והפדרל ריזרב החליט על הורדת ריבית של 25 נ"ב, לרמה של 4.25%, תוך שהוא צופה שתי הורדות ריבית נוספות עד סוף השנה. יו"ר הפד, ג'רום פאוול, הדגיש במסיבת העיתואנים שלאחר ההחלטה את המתח בין שני יעדי הבנק - לחצים אינפלציוניים מתמשכים מול סימני היחלשות בשוק העבודה - וציין כי "אין מסלול נטול סיכונים" (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

בוול סטריט, בתום יום מסחר תנודתי, בעקבות הורדת הריבית וההערות של יו"ר הפד מאוחר יותר, ננעל המסחר במגמה מעורבת - הנאסד"ק ירד בכ-0.4% ה-S&P 500 ירד בכ-0.2% והדאו ג'ונס עלה ב-0.5%.

סוחרי וול סטריט דחפו את המניות מטה ואת תשואות האג"ח מעלה לאחר החלטת הפדרל ריזרב להוריד את הריבית והאיתות לשתי הורדות נוספות השנה - מהלך שכבר תומחר במידה רבה בשוק.

מניות הטכנולוגיה המובילות שסחפו את השוק בתקופה האחרונה רשמו ירידות, בהן פלנטיר , אורקל ואנבידיה ויתכן שהמשקיעים מימשו רווחים. מנגד, מניות שנהנות מסביבת ריבית נמוכה יותר, כמו וולמארט ואמריקן אקספרס , רשמו עליות ותמכו בשוק הרחב.

הבוקר, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בעליות שערים. מדד הדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.3%, ה-S&P 500 עולה בכ-0.5% והנאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.7%.

באסיה, המסחר מתנהל בעיקר בעליות, לאחר הורדת הריבית בארה"ב: הניקיי קופץ בכ-1.5% לשיא חדש של כל הזמנים, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.4%, הקוספי מתחזק בכ-1.2% וההנג סנג נחלש בכ-0.1%.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרו בירידות של כ-0.1% בצוהרי יום ד', בעוד שמדד תל גוב־שקלי 10+ איבד מערכו כ-0.2%.

לאחר שתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו עליות אמש, בעקבות הורדת הריבית של הפדרל ריזרב, הבוקר הן נסחרות בירידות קלות. התשואה לעשר שנים עומדת על 4.07%, כאשר התשואה לשנתיים עומדת על 3.54%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הבוקר, השקל נחלש בכ-0.2% מול הדולר, ושערו עומד כעת על 3.34 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו בצוהרי יום ד' ירידות של עד 1%, לאחר שבעיקר רשמו עליות מאז סוף השבוע שעבר, בעיקר על רקע המתחים הגיאופוליטיים וההתפתחויות במלחמת רוסיה־אוקראינה. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עמד על כ-64 דולר, בעוד שמחיר חבית נפט מסוג ברנט עמד על כ-68 דולר. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות.

בשוק הקריפטו, הביטקוין קיבל דחיפה כלפי מעלה מהורדת הריבית של הפדרל ריזרב אתמול, והבוקר הוא נסחר סביב מחיר של 117 אלף דולר.

4. מאקרו

בתום ישיבה בת יומיים בוושינגטון, החליטו חברי ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב, כצפוי, להוריד את הריבית בארה"ב ל-4.25%. החלטת הפד באה לאחר תשעה חודשים וחמש פעמים ברציפות בהן הותיר את הריבית ללא שינוי. זאת לאחר שמספטמבר 2024 ועד דצמבר, הוריד הפד את הריבית ב-1% שלם, מ-5.5% ל-4.5%.

בהודעה שפרסם הפד לאחר הישיבה, נכתב שוב כי הפעילות הכלכלית "התמתנה", אך נוספה התייחסות לכך ש"קצב הגידול בתעסוקה נחלש", ולכך שהאינפלציה "עלתה ונותרה ברמה מעט גבוהה". שילוב של ירידה בצמיחה התעסוקתית עם עלייה באינפלציה מציב את שני היעדים המרכזיים של הפד - יציבות מחירים ותעסוקה מלאה - במתח ישיר. עוד נכתב בהצהרה, כי "רמת אי־הוודאות לגבי התחזית הכלכלית נותרה גבוהה", וכי הוועדה מודעת לסיכונים משני צדי המנדט הכפול שלה ומעריכה ש הסיכונים כלפי שוק העבודה עלו.

בנוסף להחלטת הריבית, חברי הפד הציגו את תרשים ה־"dot plot", שבו כל משתתף מסמן באופן אנונימי את תחזיותיו לריבית בשנים הקרובות. מהתרשים עולה כי הפד צופה עוד שתי הורדות ריבית עד סוף השנה, אם כי קיימת שונות רבה בין המשתתפים: אחד מהם - ככל הנראה המושל סטיבן מירן - סימן הורדות נוספות של עד 1.25%. מתוך 19 המשתתפים, תשעה צפו הורדה אחת בלבד השנה, ועשרה צפו שתיים (באוקטובר ובדצמבר). משתתף אחד לא תמך כלל בהורדות - אפילו לא בזו של השבוע.

במבט קדימה, ה־dot plot מצביע על הורדה אחת בלבד ב־2026 , הרבה יותר מתון מהתמחור הנוכחי בשוק של שלוש הורדות, ועל הורדה נוספת ב־2027, כשהפד מתקרב לריבית הנייטרלית לטווח הארוך של 3%. כשישה מבין המשתתפים ציינו ריבית נייטרלית ארוכת טווח הנמוכה מהרמה החציונית שהוצגה.

יו"ר הפדרל ריזרב ציין במסיבת העיתונאים כי הצמיחה הכלכלית התמתנה במחצית הראשונה של השנה, בעוד שהאינפלציה עלתה ו"נותרה גבוהה". הוא הדגיש כי גם הסיכונים לירידה בתעסוקה גברו, ותיאר את שוק העבודה כ"פחות דינמי ורך יותר".

פאוול אמר כי הבנק המרכזי מתמודד עם מציאות קשה ויוצאת דופן - שוק עבודה נחלש לצד אינפלציה שנותרה גבוהה. בדרך כלל, שוק עבודה חלש מצדיק הורדת ריבית, בעוד אינפלציה גבוהה דורשת מדיניות מצמצמת יותר.

"מדובר במצב שבו יש סיכון דו־צדדי, אין מסלול נטול סיכונים," אמר פאוול לעיתונאים, והוסיף כי הדבר בא לידי ביטוי במגוון הדעות שנחשפו בתחזיות הרבעוניות של הפד. בדבריו, הדגיש פאוול כי הפד נוטה כעת לתת עדיפות לחלק של "תעסוקה מרבית" במנדט הכפול שלו, לאחר תקופה ארוכה שבה הדגש היה על מאבק באינפלציה - וזאת לאור הסימנים הברורים להתקררות בשוק העבודה.

בנוסף, ייתכן שדבריו של פאוול אכזבו חלק מהסוחרים: הוא תיאר את המהלך כ־ "Risk-management cut" - כלומר, הורדת ריבית שנועדה לניהול סיכונים. מדבריו משתמע כי מדובר יותר ב״ביטוח מוניטרי״ למקרה שהכלכלה תיכנס להאטה חדה, ולא בצעד שנובע מהתדרדרות מיידית במצב הכלכלי, ולכן לא יצדיק הורדה חדה בעתיד.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס להורדת הריבית של הפדרל ריזרב וסיכם את עמדתו כך: "בשורה התחתונה, הודעת ריבית צפויה לחלוטין, שינויי תמלול לצורך שימת דגש על שוק העבודה, אך המשך מדיניות זהירה, תלוית נתונים ושינויים קלים בלבד שהיו בתחזית (במבט ל-2026). שלא כמו הבנק המרכזי של אירופה, אין לפד כוונה לאמץ אג'נדה של הורדות ריבית ולמען האמת - נראה כי אין גם מקום לכך".

הורדת הריבית בארה"ב צפויה להשפיע גם על ישראל. בעקבות הורדת הריבית, לראשונה, לאחר יותר מ־10 שנים, הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב נמוכה יותר מזו של בנק ישראל. הפד צופה עוד שתי הורדות עד סוף השנה, כך שהריבית צפויה לרדת בלפחות 0.5% ואף יותר.

לעומת זאת, בארץ הכלכלנים מביעים ספק בנוגע להתממשות מהלך דומה בהחלטה הקרובה. בישראל לא צפוי להירשם שינוי בהחלטה הקרובה (29 בספטמבר), אך גם אם הוועדה המוניטרית בראשות הנגיד פרופ' אמיר ירון תחליט על הפחתה, הפער כנראה יישמר, מאחר ולא צפויה הורדה של 0.5%. מהשקל, דרך נוטלי המשכנתאות ועד לבורסה ולמשקיעים הזרים: אלו הדברים שצפויים לקרות כשהריבית בישראל תהיה גבוהה מאשר בארה"ב.

5. תחזית

השוק רודף אחרי שיאים חדשים בזמן שחדשות מדאיגות על אבטלה נערמות, אך הפוליטיזציה חסרת התקדים של טראמפ כלפי הבנק המרכזי - הכוללת חמישה חודשים של עלבונות מתמשכים ללא הפסקה כלפי יו"ר הפד, וכעת גם ניסיון להדיח מושל בבנק - עשויה לשנות את התמונה.

דייוויד קלי, האסטרטג הגלובלי מג'יי.פי.מורגן, מזהיר כי הפחתת הריבית עלולה דווקא להגדיל את הסיכונים למניות, לאג"ח ולדולר, אם תיתפס כמהלך שנובע מלחץ פוליטי ואינו תואם את תחזיות הבנק לגבי הכלכלה. משקיעי אג"ח ומניות בוול סטריט, שחגגו את חידוש ההפחתות הצפוי, צריכים לנקוט גישה זהירה יותר ולשקול פיזור לאחר הראלי האחרון, כתב קלי. "במידה שהחלטת הפד השבוע תיתפס ככניעה ללחץ פוליטי, מתווסף רובד חדש של סיכון לשווקים הפיננסיים בארה"ב ולדולר", אמר.

לא כולם מסכימים איתו. "עם מומנטום חזק ברווחי חברות הטכנולוגיה וקיצוצי ריבית קרבים מצד הפד, איננו רואים בשוויים הגבוהים סיבה להתרחק מחשיפה מגוונת למגזר", אמרה אולריקה הופמן־בורצ'ארדי, ראש תחום המניות העולמי ב-UBS.