על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1דיווח: בריטניה תכריז בימים הקרובים על הכרה במדינה פלסטינית

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מתכוון להכריז בימים הקרובים, לכל המאוחר ביום ראשון הקרוב, על הכרה של הממלכה המאוחדת במדינה פלסטינית; כך מדווח העיתון הבריטי טיימס.

לפי העיתון, סטארמר יבצע את ההכרזה אחרי שיסתיים הביקור של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבריטניה, כדי לנסות ולהימנע מהפגנה פומבית של העימות בין המדינות בנושא. טראמפ וארה"ב מתנגדים להכרזה, ונשיא ארה"ב עצמו הפעיל לחץ אישי בנושא מול יפן, שככל הנראה לא תצטרף לגל ההכרזות המתוכנן בשבוע הבא על רקע הוועידה השנתית של האו"ם בניו יורק. סטארמר הכריז לפני כחודשיים כי בריטניה תכיר במדינה פלסטינית אם לא יתמלאו תנאים שונים, ביניהם הפסקת אש ומחויבות ישראלית לפתרון שתי המדינות. בריטניה פועלת בתיאום עם צרפת בנושא, וסיעת הלייבור שאותה מוביל סטארמר נחשבת לתומכת במהלך.

מאת סטיבן סווינפורד. מתוך הטיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2קרע במפלגת השלטון של גרמניה סביב המשך התמיכה בישראל

מפלגת השלטון בגרמניה - האיחוד הנוצרי דמוקרטי (CDU) ביחד עם המפלגה הנוצרית-סוציאלית הבווארית (CSU) - "נקרעת" על רקע המחלוקת בנושא המשך התמיכה בישראל; כך מדווח המגזין שפיגל.

המפלגה הבווארית נחשבת לפרו-ישראלית יותר, ובכירים בה גינו את החלטתו של הקנצלר מרץ באוגוסט להטיל אמברגו על נשק המיועד לשימוש ברצועת עזה. גם בעבר, בכירים במפלגה המכהנים כשרים יצאו נגד הלחץ שניסו מרץ ושר החוץ שלו וואדפול (שניהם מה-CDU) להפעיל על ישראל בעזרת איומים בצעדים שונים. מנהיג ה-CSU במדינת המחוז בוואריה הודה למרץ על כך שהוא "נשאר לצדה של ישראל" ו"לא נגרר לצדן של מדינות אחרות באירופה", אך מאחורי הקלעים ישנם ויכוחים רבים בעניין.

התמיכה הגרמנית היא קריטית כדי למנוע הטלת סנקציות על ישראל, והמאמר מבקר את "השתיקה" של מרץ בנושא. הוא מעלה אפשרות, שהועלתה גם בדיווחים אחרים, לפיה גרמניה ובעלות ברית אחרות של ישראל באיחוד (אוסטריה, הונגריה ואיטליה) יסכימו לסנקציות אישיות על שרים קיצוניים בתמורה להסרה זמנית של האפשרות להשעות את הסכם הסחר עם ישראל, צעד בעל השלכות דרמטיות יותר.

מתוך השפיגל. לקריאת הכתבה המלאה.

3בלוקסמבורג מבקשים לברר מדוע המדינה מסייעת להנפיק אג"ח ישראליות

החשב הכללי של מדינת ישראל החליט לפני כשבועיים להעביר את פרסום התשקיפים לגיוס אג"ח ממשלתיות מסוג בונדס מאירלנד ללוקסמבורג, בשל הביקורת החריפה שנשמעה מדבלין והצהרות אנטי-ישראליות רבות של עמיתים והציבור הרחב. כעת, לפי דיווח ברשת הטלוויזיה האירית הממלכתית, גם בלוקסמבורג יש מי שמבקש להפוך את הסוגיה לפוליטית.

פוליטיקאים בנסיכות, החברה באיחוד האירופי, הודיעו כי יזמינו לפרלמנט את נציגי הבנק המרכזי כדי להסביר מדוע הם אלו שקיבלו על עצמם את המשימה. לוקסמבורג היא גם מדינה החברה בציר המדינות הפרו-פלסטיניות, כמו אירלנד, ספרד וסלובניה. היא צפויה להכיר בשבוע הבא במדינה פלסטינית.

מאת דיוויד מרפי. מתוך RTE. לקריאת הכתבה המלאה.

4במדריד החליטו להסיר דגלי פלסטין מבתי ספר, והעיתון המרכזי מוחה

העיתון הספרדי המוביל אל פאיס מדווח באופן ביקורתי מאוד על החלטה של ראשת העיר מדריד לאסור על הצגת דגלי פלסטין בבתי ספר ברחבי העיר, אחרי מקרים רבים שבהם הדבר נעשה. העיתון השווה בין רוסיה לישראל, ואמר כי מדובר במדיניות אנטי-פלסטינית, מכיוון שאחרי הפלישה לאוקראינה תלמידים הורשו לתלות דגלי אוקראינה. העיתון לא הזכיר בדיווח את הסיבה למלחמה הישראלית בעזה, התקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר.

אל פאיס מאשים את ראשת העיר איזבל איוסו בכך שהיא "עוינת את ההפגנות הפרו-פלסטיניות" בעירה על רקע התנגשויות עם המשטרה. ספרד היא סמן קיצוני של מדיניות אנטי-ישראלית ביבשת. ראש הממשלה פדרו סנצ'ז אמר השבוע כי הוא "גאה" במי שפוצצו את טקס הסיום של תחרות אופניים שבה השתתפה משלחת פרטית ישראלית וכי ספרד "מצילה את כבודה של אירופה".

מאת שרה קסטרו ופרננדו פיינדו. מתוך אל פאיס. לקריאת הכתבה המלאה.