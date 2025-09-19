נכון להיום מתחרים על ליבם ועל כיסם של לקוחות הרכב בישראל 44 דגמים עם הנעה חשמלית, היברידית ופלאג-אין בטווח מחירים של 130-200 אלף שקל פלוס מינוס. כמעט כולם בתצורת קרוס-אובר משפחתית, ורובם מיוצרים על ידי מותגים סיניים, שנכנסו לשוק הישראלי רק בשנה-שנתיים האחרונות. זוהי כמות מידע צרכני שיכולה לאתגר אפילו אפליקציות AI, כל שכן לקוחות ישראלים תמימים, שבסך הכול רוצים לרכוש רכב חדש למשפחה.

אבל הזרם רק מתגבר, וכמעט בכל רבעון מצטרפים לרשימה הזו עוד מותגים ושלל דגמים עם מפרטים די דומים. בספטמבר הצטרף לרשימה גם המותג AION של קבוצת GAC - נא לא להתבלבל בינו ובין JAC , SAIC ו-BAIC - שחוזר לישראל לאחר סיבוב קצר בתחילת העשור.

GAC היא אחת מחמש יצרניות הרכב הגדולות בסין, ובשנה שעברה היא ייצרה קרוב ל-2 מיליון כלי רכב עבור עצמה ועבור שותפות ייצור אסטרטגיות, בעיקר יפניות. הצעדים הראשונים שלה באירופה ובישראל הם בינתיים זהירים, וכוללים שלושה דגמים, שמתוכם רק לדגם אחד, הקרוס-אובר החשמלי AION V, יש תקינה אירופית מלאה.

עיצוב חיצוני

במבט ראשון ה-V מפגין דמיון רב לקורולה קרוס הפופולרית, ואולי זה לא מפתיע אם מביאים בחשבון של-GAC יש בסין שיתוף פעולה הדוק במו"פ ובייצור עם טויוטה. כמו לקרובת המשפחה היפנית, לאיון V יש פרופורציות של מכונית סטיישן, שתפחה בכל הכיוונים. הממדים דומים יותר לאלה של סקודה קודיאק, והם מודגשים באמצעות משטחי מרכב אנכיים וזוויתיים.

החרטום מתהדר במכסה מנוע אופקי כמעט, שצונח לעבר גריל חסום עם פנסי חזית גדולים יחסית למקובל כיום. בפינות יש חישוקי 19 אינץ' מהודרים, אם כי קצת רגישים לשריטות, ופרופיל הצד מחצין עמוד גג אחורי כמעט אנכי, וגג אופקי מקצה לקצה שעליו צמד מסילות גג מסיביות.

גם הזנב נאמן למוטיב "הסטיישן הגדולה", עם דלת אחורית ענקית שתחומה בין פנסים אנכיים וקטנים יחסית למקובל כיום. בסך הכול זהו עיצוב עדכני תכליתי, שמצליח להתבלט בתוך המון רכבי הקרוס-אובר העגלגלים מסין, שנראים כאילו נוצקו מאותה תבנית.

פנים הרכב

פתיחת הדלתות הקדמיות הענקיות מתבצעת באמצעות ידיות מתקפלות חשמלית, וחושפת סף כניסה בגובה נוח, שמוביל למושבים רחבים, נוחים ונאים, שתומכים בחוליות הגב גם בנסיעות ארוכות.

כפי שהתרגלנו כבר לצפות מרכבי קרוס-אובר סיניים, החלל הפנימי גדול במידה אחת לפחות מהמקובל בדגמים מערביים ששייכים לאותו פלח מחיר. על המושב האחורי של ה-V יכולים להתמקם שלושה מבוגרים ללא דוחק, ולרשותם עומד מרחב רציני למתיחת רגליים.

מרחב הראש מלפנים ומאחור סביר, והיושבים מאחור ייהנו מתצפית מצוינת מבעד לחלונות צד עצומים בגודלם. אפשר גם לשטח את כל המושבים לטובת יצירת חלל זוגי מרווח לצורך תנומה מזדמנת בדרכים, תחביב מקובל אצל הסינים, מתברר.

תא המטען רחב ועמוק, אבל הוא די קצר, מה שמגביל את נפחו ל-427 ליטר, פחות ממובילי הקבוצה. מנגד, קיפול המסעד האחורי מאפשר לנצל את מלוא העומק של תא הנוסעים הגדול, ולהעמיס מטען בנפח חריג של כ-1,600 ליטר.

מערך הפיקוד תואם את הקו המינימליסטי נוסח טסלה, שרווח בשוק, ו"מנקה" את המתגים הפיזיים מסביבת הנהג ומהקונסול המרכזי, לטובת מסך מגע מלבני ושטוח במרכז הקונסול, שלצידו לוח מחוונים מלבני בגודל נדיב.

שני המסכים הם באיכות גבוהה ומגיבים במהירות, הודות לצ'יפ מהדור האחרון, אבל הנהג עדיין נדרש לנבור בלא מעט תפריטים כדי לבצע פעולות שכיחות בנסיעה, כמו שליטה במערכת הקול, המיזוג, כוונון המראות ועוד. לפחות המהנדסים הותירו לנו פתחי אוורור שמתכווננים ידנית, וידית תפעול מקובלת לאורות ולמגבים.

יש גם מערכת פיקוד קולי, אבל היא מתקשה לפרש את רוב הפקודות שנאמרות באנגלית במבטא ישראלי. "באג" משמעותי יותר הוא היעדר תמיכה בעברית בתפריטים (יש בערבית וברוסית) מה שעשוי לאתגר לא מעט לקוחות. הובטח לנו שהנושא ייפתר בעדכון תוכנה קרוב. נתאזר בסבלנות.

איכות הייצור והגימור מותירה רושם מוקפד ומושקע מעל הממוצע, בזכות דיפונים רכים ונאים, שבהם עטויים רוב המשטחים בסביבת הנהג והנוסעים, בידוד רעשים יעיל מאוד עד סביבות 130 קמ"ש וטקסטורות נעימות גם למשטחי הפלסטיק החשופים בתא. היינו אפילו מעיזים להגיד, שההשפעה של איכות הייצור של טויוטה חלחלה למערך הייצור של שותפתה הסינית.

האבזור התקני נדיב, כמקובל בקרב הסיניות בפלח הזה, וכולל בין השאר גג זכוכית פנורמי ענק עם כיסוי חשמלי נגלל, ריפוד דמוי עור, דלת אחורית חשמלית, מערכת קול באיכות גבוהה ועוד. מנגד גם יש חוסרים תמוהים במפרט, כמו היעדר כוונון לגובה במושב הנוסע הקדמי. גם אין תמיכה מובנית במפות ניווט וקישוריות ישירה לאנדרואיד, אבל החוסרים האלה אמורים להיפתר בעדכון תוכנה עתידי.

מנוע וטווח חשמלי

המנוע הבודד הוא בהספק 204 כ"ס, ויש חזקים ממנו בפלח. הוא מזרים את הכוח בצורה מעודנת ומאיץ את הרכב מאפס ל-100 קמ"ש ב-7.9 שניות, ולמהירות מרבית שמוגבלת ל-160 קמ"ש. אלה ביצועים די מתונים אבל הם יענו על הדרישות של רוב הלקוחות המשפחתיים. מצב התכנות הספורטיבי מחדד את תגובת הדוושה, לעיתים אפילו יותר מדי.

אחד היתרונות התחרותיים המרכזיים של הרכב הוא שימוש בסוללה בקיבולת נדיבה יחסית של 75 קילוואט, שמאפשרת טווח של עד 510 ק"מ ב-WLTP. במבחן שנערך לאחר שיא החום של אוגוסט, אך עדיין עם מזגן פועל בעוצמה גבוהה, התקבל הרושם שלרכב יש יעילות אנרגטית גבוהה, ואפשר להשיג בסביבות 420-450 ק"מ בנהיגה מתונה. הסוללה תומכת בטעינה מהירה יחסית של עד 175 קילוואט, וגם זו אינדיקציה לכך שמישהו השקיע משאבים הנדסיים משמעותיים בפיתוח מערכת ההנעה, ולא הסתפק ב"גזור והדבק". חבל רק שמחזור אנרגיית הבלימה מתון מאוד.

על הכביש

על הכביש הרשמים מעורבים. מצד אחד תחושת ההיגוי הדוקה ומדויקת באופן מפתיע, לאחר ניתוק מערכת הסיוע לשמירה על הנתיב, והנהג מקבל היזון חוזר טוב בפניות הדוקות. מצד שני המתלים רכים מאוד, ומשחררים לא מעט נטיית גוף בפניות. גם בולמי הזעזועים רכים מאוד, ונוטים לטלטל את המרכב ואת הנוסעים בעת מעבר על מהמורות גדולות, בעיר ומחוץ לה, ולקפץ על רמפות האטה. זו תופעה שפגשנו בלא מעט סיניות בפלח הזה, אבל יש גם יצרנים שכבר השכילו להתגבר עליה.

מחיר

ה-AION V נכנס לאחד הפלחים התחרותיים ביותר כיום בשוק הרכב הישראלי, שמתנהלת בו מלחמת מחירים קשה. התשובה שלו היא מחיר חדירה תחרותי של 167 אלף שקל, שאליו יתווספו, יש להניח, הטבות כאלה ואחרות.

במחיר הזה הרכב מציע את יחס הטווח-לשקל הטוב ביותר בפלח, נוכחות כביש, מרחב-פנים רציני ואבזור מכובד. עבור לקוחות רבים זה מספיק. מנגד, מי שיתפשר על טווח קצר יותר ימצא בשוק, בהפרש מחיר לא גדול, למעלה ולמטה, כלים עם יכולת דינמית טובה יותר.

חלק מהמתחרות

ג'ילי EX5

162 עד 168 אלף שקל עולה הקרוס-אובר החשמלי החדש, שנחת לאחרונה. יש לו ממדים מכובדים ותא נוסעים איכותי ומרווח. המנוע הוא בהספק 214 כ"ס והטווח 430 ק"מ

ג'ילי EX5 / צילום: יח''צ

קיה EV3

165-187 אלף שקל עולה הנציג הקוריאני החדש בפלח. הממדים החיצוניים קומפקטיים אבל התא שימושי למשפחות. המנוע בהספק 204 כ"ס והטווח 432-589 ק"מ