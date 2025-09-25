עוד שנה חלפה, לא מהקלות - המלחמה, החטופים, פצועים בגוף ובנפש, וכל זאת ללא אופק ברור.

ובכל זאת, גם השנה ידעתי שאני לא מוותרת. בכל שבוע המשכתי לנסוע ברחבי הארץ, לחפש את המקומות היפים, הקטנים והגדולים, יזמים ואנשים שלמרות הכול, ואולי דווקא עכשיו, ממשיכים לעשות תיירות ישראלית.

● לנשום מחדש: שישה מלונות ישראליים שמגשימים את טרנד הוולנס

● אוסף של מנות מיוחדות מידי שף וקונדיטורית בחווה צפונית שצופה לנוף מרהיב

בתוככי הכאוס כמעט בכל מושב, קיבוץ, עיר ויישוב ברחבי הארץ מצאתי יופי: עסקים חדשים, מיזמים מדליקים, רעיונות מבריקים, יוזמות עם נשמה וקולינריה מסעירה. זה כנראה הדנ"א הישראלי שלנו, זה שלא יודע לשבת בשקט גם כשקשה.

ואתם, קוראיי הנהדרים, לא נשארתם בבית. קראתם, יצאתם, אכלתם, פגשתם, טעמתם עוגה במאפייה חדשה, קניתם גבינה ממשק קטן, לגמתם יין בוטיק, ישבתם בחוף יפה אל מול שקיעה נוגה, והכי חשוב - תמכתם בעסקים הקטנים. הפגנתם חוסן, אהבה לארץ והרבה אמונה ותקווה.

בדיוק מהסיבה הזאת רצינו בגלובס לתת לכם תזכורת קטנה למה שאתם הכי אהבתם בשנה החולפת. איגדנו כאן את חמשת המדורים שזכו למספר הכניסות הגבוה ביותר באתר ובאפליקציית גלובס, והם מוצגים לכם כאן לפי הסדר, מהנקרא ביותר (הכותרת שתופיע בראש כל מדור כאן היא גם זו שליוותה אותו באתר).

מי ייתן שהשנה הקרובה תביא עמה רווחה ושמחה ושישובו בנים ובנות לבתיהם. ואתם תמשיכו לקרוא, לטייל ולפרגן לעסקים תוצרת הארץ.

מקום 1 - נצרת ונוף הגליל

הסופר הגדול במזרח התיכון נמצא בישראל, ואתם חייבים לבקר בו

התחנה הראשונה שלנו בנוף הגליל היא Merkaza - הסופרמרקט הגדול במזרח התיכון, כזה שמגדיר מחדש את הקטגוריה הקמעונאית בישראל בכלל ואת חוויית הקניות בפרט. הדבר שמספר יותר מכול את סיפורו של המקום הוא השלט הצנוע בכניסה, "ברוכים הבאים", הכתוב בשלוש שפות. בכלל, מרגע שפוסעים במתחם העצום, החמקמק מהגדרה ברורה, התחושה היא של בית. ואולי זה נוכח העובדה שמשפחת חמוד, שהקימה את הסניף בשנת 2014, שני לזה שבירכא, משקיעה בעיקר באירוח ובשירות.

ממתקי הידידות / צילום: חגית אברון

כל פרט במקום - ממחלקת כלי הבית, דרך השירותים שכמותם רואים בחנויות כל-בו ביפן ועד לאחרון הקופאים ואנשי השירות - כולם משרים על המבקר תחושה שהוא בבית. אין הרבה מקומות בישראל שבהם דרוזים, ערבים ויהודים חולקים בכל ימות השנה את החוויה הכי בסיסית של האנושות.

ומעבר לכל אלה, יש פה הכול מכל טוב הגלובוס - גרויר מצרפת לצד לאבנה מטמרה, סטייקים מובחרים, דגים טריים ומחלקת אלכוהול. ועוד לפני הסיבוב, קחו לכם קפה מצוין, מאפה או מעדן לילות ביירות, תפסו פינה המשקיפה על הר תבור ותתמוגגו.

● עוד במדור: מסעדת Arasia שמגישה את הקבב הכי טוב בארץ; שמורת האירוס הנצרתי; וממתקי הידידות שתמצאו בה כנאפה של השמחות.

מקום 2 - בקעת בית הכרם

במרכז מסחרי בגליל מצאנו את אחת ממסעדות הבשר הטובות בארץ

את ההמלצה החמה למסעדת אומניה קיבלנו מאביהו, שסיפר על שיתוף הפעולה המופלא עם היישוב דיר אל־אסד, שסיפק בנדיבות מזון לחיילים. "וללא קשר להיותם אנשים מופלאים מדובר באחת ממסעדות הבשר הטובות בארץ", הוא הבטיח. מסעדת אומניה שוכנת על כביש כרמיאל מערב, בקומה השנייה של קניון מסחרי שוקק.

מסעדת אומניה / צילום: דוד מויאל

המסעדה, בבעלות משפחת דבאח, הידועה באימפריית הבשר שלה, מתחייבת לאספקה שוטפת ומובחרת של נתחים עסיסיים ומשובחים. צמחונים וטבעונים מוזמנים לדלג על השורות הבאות, אבל חובבי בשר, מאמצי תזונה קטגונית ופודיז שאוהבים להתפנק מעת לעת בנתח מובחר, מוזמנים להישאר ולקרוא על אחת מחוויות האירוח וההסעדה הטובות בישראל. וזה מתחיל הרבה לפני הביס.

המסעדה עצמה, יפהפייה ומעוצבת כביסטרו ניו־יורקי, מתהדרת במטבח פתוח, שם מפליא השף אסיל שריף וצוותו ללהטט במנות. עוד לפני שהתיישבנו בהינו בוויטרינה שבה הוצגו נתחים כתכשיטים. ההצגה התחילה עם קבלת הפנים של חמודי עבאס המלצר, שהתברר כשילוב מקסים של אמא פולנייה, שלא מפסיקה להאכיל ולהשקות, ושל סטנדאפיסט משעשע שבכל כמה דקות הפריח בדיחה שנונה לחלל האוויר.

חמודי קלט את היסוסנו אל מול התפריטים, ומאותו הרגע התמסרנו לרכבת הרים של מנות, מרקמים, טעמים וצבעים שלא הפסיקו לבלבל את החך המשתומם. זה התחיל בשעה 19:00 עם מנה בלתי נשכחת של קטאייף במילוי נתחי בשר נמסים, והסתיים ב־22:00 עם נתח עסיסי של סינטה עגלה. באמצע חלפו עוד כשש מנות, אחת טובה מרעותה, מלוות ביין רוזה משובח. בשלב הקינוחים התחננתי על נפשי, חמודי חייך והביא רק שתי מנות לשולחן ורדף אחרינו ביציאה עם שקית ובה לטענתו "עוגת הגבינה הבסקית הטובה בעולם".

● עוד במדור: הסוויטות של דארנא עם השכשוכית והנוף; מעדניית נועלוש שבה תוכלו ללקט חומרי גלם ומאפים לפיקניק מהחלומות; ויקב כישור שמאחוריו סיפור מרגש.

מקום 3 - סובב נתב"ג

היקב עם המיתוג המוזר שמוכר 10 אלף בקבוקים בשנה

בבואנו ליקב דמתי 67 קיבלה את פנינו בליקוקים להקה מכשכשת של כלבים דלמטיים עליזים. עשר דקות לאחר מכן, עת הוגש לשולחננו רוזה צונן מתוצרת היקב וראינו את התווית ועליה הכלב המנוקד, הבנו את הקשר - בעל היקב, גלעד דמתי, דאג שיהיו בו גם משתלה, אורווה ובית גידול לכלבים דלמטיים.

יקב דמתי / צילום: באדיבות משק דמתי

למעשה, הכול התחיל לפני שלוש שנים, כאשר דמתי הקים יקב לארוסתו מירי, חובבת יין מושבעת. התוצאה: "דלמטי על אופניים" - בלנד לבן, פרחוני ומרענן שמיוצרים ממנו 10 אלף בקבוקים בשנה.

ישבנו לצד המשתלה, על השולחן חריצי גבינות, ממרחים, ירקות ולחמים. טעמנו ולגמנו ושמענו את בעל היקב מספר בהתרגשות על אביו, הבעלים של הנחלה, על אהבתו לאדמה, ליזמות ולכלבים כמובן.

● עוד במדור: סדנת הקרמיקה של אורנה קארו; ההרצאה הייחודית "סימנים של אהבה"; ומסעדת Benno בחצר שמגישה פיצות כמו בנאפולי.

מקום 4 - מגידו

מאות אנשים בערב והמבורגר נדיר: הפודטראק שכדאי לכם להכיר

את אחד ההמבורגרים הטעימים שאכלתי בחיי טרפתי עוד לפני מחצית היום, מאחורי מגדה - מרכז תרבות מגידו. אין דבר שמסגיר שמאחורי מבנה התרבות הזה מסתתר מתחם מסעיר שמשלב אוכל, דרינקים, קפה והופעות.

שביל מרוצף מוביל אל מרפסת שמשקיפה אל שדות צהובים. "יפה כאן כשירוק", כולם אומרים, אבל אנחנו מצאנו גם קסם בצבעי הקש הזהוב של השדות. שולחנות עץ, נורות של פיות והמון עציצים העידו שהגענו למקום עם וייב מגניב.

עין עד-עד / צילום: טל לוין

החזון המקורי של המועצה היה להפוך את המקום הזה לשוקק ופעיל, עם מופעים והתרחשויות בכל שבוע. רק חסר היה האפטר פרטי. אבל אז הגיעו ארבעה חברים מהאזור - איתי חכם, איתמר שרעבי, גל קורץ ואיתי דושי - והחליטו להקים את יאנק בורגר, מקום שחי כל היום: קפה מעולה בבוקר, המבורגר וסלט בצהריים, הופעות בערב וחזון פשוט, "שהאור כאן לא יכבה לעולם".

שולחנות העץ המקוריים נשארו, אבל הצ'יפס והנקניקיות מפעם התחלפו בתפריט קולינרי מדויק: המבורגרים מבשר איכותי, פרגולת עץ נעימה, עציצים ובריזה מושלמת.

מאחורי דלת סתרים מתחבא אולם הופעות של 600 איש. "תישארי עד מחר, מופיע כאן ירמי קפלן", אומר לנו היזם איתי חכם, ומסכם משולש מושלם של אוכל טוב, הופעות איכותיות ומסיבות שלא נגמרות.

● עוד במדור: מעיין עין עדעד שרק המקומיים מכירים; סדנת אמנות בחפצים בבית נוסטלגי; וקטיף אספרגוס במשק כרמלים.

מקום 5 - קיבוץ קלי"ה

אחד החופים היפים בישראל נמצא במקום שלא חשבתם עליו

ירדנו לחוף קלי"ה, אחד היפים והמושקעים בארץ, מקום נהדר לבילוי של יום שלם. אפשר לשהות בו באחד מהאוהלים של אתר הגלמפינג, לצאת לשוט בו על קיאק או סתם לרבוץ בזולות הנסתרות.

עד פרוץ המלחמה הגיעו לחוף עשרות אוטובוסים גדושים בתיירים שעטו בחדווה על חנות "הדיוטי פרי" ורכשו מלוא הסל ממוצרי ים המלח. עד שהם יחזרו, התחפשנו בעצמנו לתיירים. ירדנו לחוף, הזמנו "מרגריטה ים המלח" ובהינו בים.

אתר הגלמפינג בקיבוץ קלי''ה

בהמשך פקד אותנו רעב והתיישבנו בבר הנמוך בעולם, שזהו גם שמו. הזמנו כמעט את כל מה שהתפריט הציע, מזון פשוט וקל שנועד להשביע את רעבונם של מבוגרים ושל ילדים כאחד.

אין כאן בשורה קולינרית, כמו באזור כולו, אבל ניכרת במקום השתדלות נעימה כלפי האורחים שכן בחרו להגיע. המנות טריות, צבעוניות וטעימות להפליא: כדורי פלאפל ירקרקים שמכינים במקום, חציל וכרובית בטחינה, סלט ירקות מתובל בתבונה ופיתות מעולות מיריחו.

● עוד במדור: סיור מודרך בכפר הנופש של הקיבוץ, אמנות של הפסל יואל זיו, גלריה מינוס 430 שהייתה פעם בסיס צבאי ומרגריטה בבר הנמוך בעולם.