מגמה מעורבת באסיה בעקבות הירידות בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:00

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי מתקדם בכ-0.3%, ההנג סנג ובורסת שנגחאי נסחרים ביציבות, בעוד הקוספי משיל מערכו כ-0.2%.

החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות קלות של עד 0.1%.

מניית אודיטי טק מוערכת בחסר - כך מעריכים בבנק ההשקעות ג'פריס, שם התחילו לסקר את המניה בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 78 דולר, פרמיה של 33% על המחיר בנאסד"ק.

אודיטי טק היא חברת טכנולוגיה לעולם היופי. בג'פריס מציינים שלהנהלת החברה יש מוניטין של הצמחת מותגים באופן אורגני, והם מצפים להצלחת המותג השלישי שתשיק ברבעון הרביעי, לטיפול בעור, לצד המשך הצמיחה במותגים הקיימים איל מקיאג' ו-SpoiledChild. לדבריהם, על רקע צמיחה צפויה של 20%, השווי הנוכחי משכנע.

וול סטריט

לפני שבעה ימים, יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב ג’רום פאוול נתן לשוק את מה שהוא רצה - הורדת ריבית. השוק הגיב בהתאם, עם ראלי של שלושה ימי מסחר שכולם הסתיימו בשיאים. ביום שלישי האחרון, נבלמו העליות, לאחר שאותו פאוול העמיק את החששות לגבי שווי המניות, כאשר אמר כי "מחירי המניות מוערכים ברמה גבוהה למדי". הוא חזר על עמדתו שלפיה קובעי המדיניות צפויים לעמוד בפני דרך קשה בעת שישקלו הורדות ריבית נוספות. "מצב מאתגר", אמר.

במאי 2026, צפויים שינויים פרסונליים משמעותיים, כהונתו של פאוול תסתיים, והנשיא טראמפ צפוי למנות מחליף. רמז ראשון לגישה של ממשל טראמפ כבר קיבלנו בהחלטה האחרונה, דרך סטיבן מירן שתמך בהפחתה חדה יותר.

אמש (ד') בוול סטריט, השוק המשיך לדשדש והמדדים המובילים ירדו בכ-0.3%, למרות הפתיחה החיובית שנבעה סביב תחום הבינה המלאכותית, הפעם בהובלת סין. ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא הגדילה את התחייבותה להשקעות ב־AI והשיקה מודל חדש, מה שהזניק את המניה בכ-8%.

אינטל זינקה ב-6%, לאחר שבבלומברג דווח שהחברה פנתה לאפל בבקשה לשקול השקעה ביצרנית השבבים המתקשה, כך לפי מקורות יודעי דבר. מדובר במהלך שנועד לחזק את עסקי אינטל, שנמצאת כיום בבעלות חלקית של ממשלת ארה"ב.

במהלך החג אירעו שני ארועים משמעותיים בוול סטריט:

אורקל הודיעה כי המנכ״לית צפרא כץ תסיים את תפקידה ותעבור לכהן כסגן היו״ר, כאשר במקומה ימונו כמנכ״לים משותפים. את כץ יחליפו כמנכ״לים משותפים - נשיא חטיבת תשתיות הענן שלה, קליי מגוירק, ונשיא חטיבת התעשיות, מייק סיציליה.

אנבידיה ו־ OpenAI הודיעו על שותפות אסטרטגית, במסגרתה תשקיע יצרנית השבבים עד 100 מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית. ההשקעה תתבצע בהדרגה ותותנה בפריסת תשתיות חישוב חדשות, בהיקף חסר־תקדים של 10 גיגה־וואט.

המשקיעים ממתינים ליום שישי לפרסום נתון מדד מחירי הצריכה האישית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפד. נוסף על כך, היום בצהריים יפורסמו נתוני התביעות הראשוניות לאבטלה, שיספקו אינדיקציה לגבי הכיוון אליו הולך שוק התעסוקה בארה"ב. סיכון נוסף בשוק צפוי לקראת לקראת מועד ה־30 בספטמבר, לאחר שהסנאט דחה בשבוע שעבר הצעות של רפובליקנים ודמוקרטים למימון זמני של הממשל הפדרלי. ביום שלישי, ביטל טראמפ פגישה מתוכננת עם בכירי הדמוקרטים בקונגרס, באומרו כי פגישה כזו "לא יכולה להיות פרודוקטיבית".

שוקי החוב הגלובליים

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר ביציבות. התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.14%, כאשר התשואה לשנתיים עומדת על כ-3.6%.

שוקי הסחורות והמטבעות

מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו למול סל של מטבעות נבחרים ברחבי העולם, עולה בכ-0.1%.

מחירי הנפט יורדים קלות הבוקר, לאחר שאתמול אלו עלו לשיא של כחודש וחצי, בעקבות ירידה מפתיעה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב, כמו גם חששות שהמתקפות האוקראיניות על תשתיות האנרגיה ברוסיה ישבשו את שרשרת אספקת הנפט - כך מדווחים ב-CNBC. באתר הכלכלי מדווחים כי הסיבה לירידות הבוקר נעוצה במימושים. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-64.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומט על כ-69 דולר.

מחירי הזהב נסחרים הבוקר ביציבות. מחיר אונקיית זהב בזמן אמת (ספוט) עומד על 3,735 דולר, בעוד שהחוזים העתידיים על הזהב עומדים על רמה של 3,765 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד הבוקר ומחירו נע סביב 111 אלף דולר.