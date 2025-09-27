1 הסיכון שקיים בבורסת ת"א

הבורסה בתל אביב פתחה את שנת תשפ"ו ברגל ימין עם עליות שערים משמעותיות שנרשמו בסופו של שבוע המסחר המקוצר. זאת, אחרי שבוע במהלכו נרשמו ירידות שערים חדות, שהונעו על ידי נאום "נאום ספרטה" של ראש הממשלה, העמקת התמרון בעזה וההכרה הבינלאומית הגוברת במדינה פלסטינית. מה שהביא לכך שמתחילת החודש רשמו המדדים המקומיים ירידות משמעותיות. מדד ת"א 35 ירד ב-0.6%, מדד ת"א 90 ירד ב-4%, ואילו מדד הביטוח שהוביל את טבלת התשואות בשנה האחרונה רשם ירידה של מעל 11% בחודש האחרון.

מניות הארביטראז', שנסחרות בוול סטריט ובתל אביב במקביל, ישפיעו לחיוב על תל אביב בפתיחת המסחר בראשון. מדובר בהשפעה חיובית קלה של כ-0.7% בפתיחת המסחר. מניית טבע צפויה לאבד כ-2.8% ונייס כ-3%, ואילו אלביט צפויה לעלות ב-1%, אורמת ב-2%, קמטק ב-3% ופורמולה מערכות ב-4.6%.

לנוכח התמחור בשוק ובצל עליית הסיכונים הביטחונים והגאופוליטיים בישראל, בבית ההשקעות מיטב ממליצים להקטין סיכון באפיקים המקומיים. בסקירה שפרסם אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, הוא מעריך, כי "השוק בישראל נמצא במצב FOMO. הסיכונים עולים, אך המשקיעים מפחדים לפספס את הראלי שצפוי להתרחש אם וכאשר המלחמה תסתיים. כל זה גורם לשווקים להתנפח תוך כדי היחלשות בכלכלה".

כראייה לתחזיותיו, הוא מצביע על כך שהיחס בין שווי שוק המניות לתמ"ג הנומינאלי עלה לרמה הגבוהה לפחות מאז 2011. בנוסף, מכפיל הרווח של מדד ת"א 125 מצוי ברמה גבוהה מאז 2021, כאשר מכפיל המכירות חצה את הרמה 2, אליו הוא מעולם לא התקרב.

2 הריבית לאן?

בפתחו של שבוע המסחר המקוצר (בשל יום כיפור), עיני המשקיעים בתל אביב יהיו נשואות אל ירושלים, שם צפוי בנק ישראל לפרסם את החלטת הריבית. רוב הכלכלנים מעריכים, כי למרות הורדת הריבית בארה"ב בתחילת החודש, הוועדה המוניטארית של בנק ישראל תבחר להותיר את הריבית על כנה.

כך למשל במחלקת המחקר של ענקית הפיננסים סיטי, מעריכים, כי הבנק "ישאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הצפויה בשבוע הבא". במסמך למשקיעים שהגיע לידי גלובס נכתב, כי "אמנם לא מדובר בהחלטה סגורה וברורה כמו בפעמים קודמות, אך אינפלציה גבוהה מהצפוי, עצירת ההתרופפות בשוק העבודה, והאי־ודאות לגבי ההתפתחויות האחרונות במבצע בעזה - כולם הופכים הורדת ריבית ביום שני ללא סבירה".

ברקע, האינפלציה השנתית אמנם ירדה מ-3.1% ל-2.9%, ונכנסה לראשונה מזה זמן רב לגבולות יעד יציבות המחירים, אך זו הושפעה מירידה חדה במחירי הטיסות לחו"ל. בבית ההשקעות לידר, מצביעים על כך שבמדד המחירים לצרכן של חודש אוגוסט הירידה במחירי הסחורות (המוצרים) נותרה מתונה. "לא פעם בנק ישראל הדגיש (ובצדק) את חשיבות מחירי השירותים במדד בתור אינדיקציה ללחצי האינפלציה המקומיים", נכתב בסקירה של יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון .

כעת, בשווקים מתמחרים הסתברות של כ-15% בלבד להפחתת ריבית בסוף החודש, וכ-80% להפחתה בנובמבר. בשוק ינסו לקבל קריאת כיוון ביחס למדיניות העתידית של הבנק, אותה הם יקוו לקבל בדברים שיישא הנגיד לאחר פרסום ההחלטה. בנוסף, הבנק צפוי לפרסם כמדי רבעון את תחזית חטיבת המחקר שלו, אשר עשויה לשפוך אור נוסף על מצב המשק והסיכוי להורדת ריבית בהחלטות הבאות.

3 מה צפוי השבוע?

אחרי שרשמו בשבועות האחרונים רמות שיא, מדדי המניות בארה"ב סגרו את השבוע עם עליות שערים. זאת על אף שלאורך מרבית השבוע התנהלו המדדים בטריטוריה שלילית. כך, בסיכום שבועי נאסד"ק איבד 0.7%, ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%.

ברקע, באמצע השבוע סיפק יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול אמירה מעניינת כשאמר, כי מחירי הנכסים הפיננסים, קטגוריה הכוללת בדרך כלל מניות וכלים פיננסיים אחרים עם סיכון, נמצאים ברמות גבוהות.

"אנחנו בוחנים את התנאים הפיננסיים ושואלים את עצמנו האם המדיניות שלנו משפיעה עליהם באופן שמשיג את מה שאנחנו מנסים להשיג, אבל בהרבה מדדים, למשל, מחירי המניות מוערכים בצורה גבוהה למדי", אמר פאוול בנאום שנשא בפרובידנס, רוד איילנד.

במבט קדימה בשבוע הקרוב יפורסמו שורה של נתוני מאקרו שעשויים להשפיע על החלטות הפד' וביניהם מדד מנהלי הרכש ושיעור האבטלה. עוד קודם לכן במהלך יום שישי פורסם מדד האינפלציה המועדף על הפד' שהצביע בהתאם לצפי על המשך עליית מחירים. במהלך חודש אוגוסט עלה מדד המחירים לצריכה אישית (PCE) ב-2.7% בהשוואה לשנה הקודמת. אינפלציית הליבה (לא כולל מחירי מזון ואנרגיה תנודתיים) הראתה עלייה שנתית של 2.9% במחירים, בהתאם לצפי המוקדם.

בצל הנתונים המעורבים, הכלכלנים חלוקים ביחס לתוואי של הורדות הריבית. כך, מצד אחד יונתן כץ מלידר סבור שתוואי המשך הורדת ריבית הפד צפוי להיות מתון יותר מהציפיות בשוק, על רקע עלייה במחירי התשומות, גם בתעשייה וגם בענפי השירותים. מצד שני, זבז'ינסקי ממיטב מעריך כי יהיו יותר הורדות ריבית ממה שמגלמים השווקים. זאת בשל ההערכה שהלחצים על קובעי המדיניות "יתגברו והשינויים בוועדה המוניטארית שצפויים בשנה הקרובה יעזרו להם להיות מתורגמים לצעדי המדיניות".