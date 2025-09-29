קונצנזוס בשוק: הורדת ריבית בפגישה הקרובה תהווה הפתעה

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, יפרסם היום (ב') את החלטת הריבית הלפני אחרונה לשנה הנוכחית. ההערכות בשוק שנטו בקיץ האחרון לטובת הפחתת ריבית, מתכנסות להערכה די גורפת שהנגיד לא יפחית את הריבית ויותיר אותה ברמתה הנוכחית (4.5%). זאת בניגוד להחלטת הבנק הפדרלי בארה"ב להפחית את הריבית ב־0.25% בהחלטה האחרונה שם.

בארץ נתוני המקרו, והמלחמה ממשיכים לייצר אי־ודאות כלכלית גבוהה יחסית. באמצע החודש התפרסם מדד אוגוסט שעלה ב־0.7%, והאינפלציה השנתית במשק התכנסה לקצב של 2.9%, ברף העליון של יעד בנק ישראל (1%־3%). סמוך לפרסום נאם גם ראש הממשלה נתניהו את נאום "סופר־ספרטה", שבו קרא להסתמכות עצמית בייצור נשק ודיבר על מאפיינים של כלכלה אוטרקית.

מדד המחירים דחה את ההור דה

מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מציין כי "במהלך חודש אוגוסט האחרון השוק צפה סיכוי של כ־40% להורדת ריבית בהחלטה הנוכחית. אולם אחרי שהתפרסם מדד המחירים לצרכן באוגוסט (שפורסם באמצע ספטמבר, ח"ש) שהיה גבוה מהתחזיות, וכן בשל התרחבות המלחמה בעזה לצד אי הוודאות הגאופוליטית וגם שוק עבודה הדוק (בישראל), השוק מתמחר כרגע סיכוי של 10% להפחתת ריבית".

שפריר מוסיף כי ההחלטה על ההפחתה בארה"ב לא בהכרח מתמרצת את בנק ישראל לעשות זאת גם כאן. עוד הוא מציין כי "אומנם באוגוסט האינפלציה התכנסה ליעד השנתי של בנק ישראל (1%־3% בשנה קלנדרית), אבל היא נותרה גבוהה סביב 2.9%. במבט קדימה הוא אומר כי הריבית בעוד שנה תעמוד סביב 3.75% להערכתו. "האינפלציה כנראה תתכנס ליעד של בנק ישראל, מה שיאפשר לו לבצע הפחתות ריבית. הצמיחה בישראל תהיה טובה אם המלחמה תסתיים עד סוף השנה".

גם בבית ההשקעות פסגות מעריכים כי "בנק ישראל יעדיף כנראה להמתין" עם הורדת הריבית. בסקירה שפרסמו ציינו כי מאז נאום סופר־ספרטה של רה"מ, העמקת הלחימה בעזה והצטברות הקולות והצעדים בעולם כנגד המדיניות של ישראל, ההסתברות להפחתת ריבית כבר (בהודעה הקרובה, ח"ז) ירדה והקונצנזוס זז להחלטה בדצמבר.

בשורה התחתונה סבורים בפסגות שהפחתות הריבית על ידי בנק ישראל, עשויות להידחות לכיוון ינואר וייתכן שגם מעבר לכך. זאת מכיוון שלדבריהם "גם בפד ממשיכים לאותת על זהירות וחוסר ודאות ובעיקר בגלל חוסר הוודאות המקומית".

במזרחי טפחות מציינים כי "הציפיות להודעת הריבית ביום שני, נעו לאחרונה בכל מקרה קרוב להסתברות של אפס, כפי שזו נתקבעה אחרי מדד המחירים האחרון לצרכן". עוד הוסיפו כי מכיוון שבארה"ב צפויות שתי הפחתות ריבית עד סוף השנה, ובישראל ייתכן שלא יהיו כלל, "אנחנו כבר נתקרב לפער ריבית של קרוב לאחוז מול ארה"ב" ומסכמים כי הם "רואים את השוק כרגיש פוטנציאלית לפתיחה האמורה של פער ריביות".