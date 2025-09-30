לפני חודש הודיעה חברת הטכנולוגיה הוותיקה ורינט על מכירתה לקרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית תומא בראבו, לפי שווי של 2 מיליארד דולר, או 20.5 דולר למניה. אולם מתברר שרק לפני 10 חודשים, היא יכלה להימכר במחיר גבוה ביותר מ-920 מיליון דולר לאותה קרן: תומא בראבו הציעה לרכוש אותה ב-30 דולר למניה - 9.5 דולר יותר מהמחיר שנקבע בסופו של דבר באוגוסט.

● שנתיים לאחר המחיקה ממסחר - טדי שגיא מתכנן להנפיק מחדש את Winvia ב-200 מיליון ליש"ט לפני הכסף

● האינדיקטור של באפט מאותת: "המשקיעים משחקים באש"

יש לציין עם זאת שהיה מדובר בהצעה ראשונית ולא מחייבת שכלל לא בטוח שהייתה מבשילה לעסקה. מחיר המניה של ורינט ביום ההצעה הלא מחייבת עמד על 25 דולר, כך שההצעה שיקפה פרמיה של 20%.

דירקטוריון ורינט המשיך במגעים עם הקרן. בתחילת דצמבר, החברה פרסמה דוחות טובים והמניה טיפסה לזמן קצר אל מעל 30 דולר, אך בתומא בראבו לא תכננו לשלם מעבר למחיר שהציעו, ודירקטוריון ורינט החליט לא להמשיך במגעים עם הקרן באותה עת. הנתונים פורסמו במסגרת זימון לאסיפת בעלי המניות של ורינט, החברה בניהולו של דן בודנר שמספקת פתרונות למוקדי שירות, המשלבים אנליטיקה ו־ AI ומיועדים לשיפור חווית המשתמש.

לפי הדיווח, ורינט החלה עוד בתחילת 2024 בתהליך בחינה אסטרטגית ופנתה לרוכשים פוטנציאליים רבים, כולל תומא בראבו. עם זאת, רובם לא המשיכו בתהליך משום שהביעו חששות הנוגעים להשפעת ה-AI על עסקי החברה.

לאחר ההצעה הראשונית של תומא בראבו בנובמבר שעבר, בתחילת 2025 גורם נוסף הביע עניין ברכישת ורינט ואחריו עוד אחד; החברה, יחד עם בנק ההשקעות ג'פריס שאותו שכרה, יצרו קשר עם גורמים אלה ואחרים שהתעניינו. מה שעצר את התהליך היה "יום השחרור" בו הנשיא האמריקאי טראמפ הכריז על הטלת מכסים - עניין שהוביל לטלטלה בשווקים. מניית ורינט נסחרה באותו שבוע בשפל של 14.55 דולר, פחות מחצי מהמחיר שהוצע לה בנובמבר. לפי ורינט, הדירקטוריון החליט להשעות את התהליך בשל תנאי השוק ולחזור כשהתנאים בשוק יהיו טובים יותר.

לא הראו דחיפות להתקדם

עם השיפור בשווקים (כשהמכסים הוקפאו ל-90 יום, ובהמשך נחתמו גם הסכמי סחר), ורינט התניעה מחדש את התהליך בחודש מאי וג'פריס פנה ל-29 גורמים, כולל אלה שכבר היה איתם קשר, לבחינת עסקה פוטנציאלית.

חלקם התעניינו והתחילו בתהליך בדיקת נאותות. בהמשך נושא המגעים דלף והמניה עלתה מרמות של כ-19 דולר לכ-21.5 דולר. ביולי, שני גורמים שנותרו בתמונה "לא הראו דחיפות" להתקדם אך תומא בראבו הגישה מזכר כוונות עם מחיר של 19.5-20.5 דולר למניית ורינט. אז החל "משחק" על המחיר הסופי: בחברה ביקשו 23 דולר, הקרן הסכימה להעלות ל-21 דולר ואז ורינט ביקשה 22 דולר, אך הקרן ציינה שלא תוכל להעלות מעבר ל-21.5 דולר.

זמן קצר לפני שההסכם נחתם, תומא בראבו הורידה את המחיר שהיא מוכנה לשלם ל-19.5 דולר, על רקע ירידת שוויים בסקטור. לאחר עוד מו"מ על המחיר הוא נקבע סופית על 20.5 דולר. ההודעה על המיזוג פורסמה ב-25 באוגוסט כשהמחיר בעסקה שיקף פרמיה אפסית על מחיר השוק, אך הצדדים ציינו אז שמדובר על פרמיה של 18% על המחיר הממוצע לפני שדלף המידע על כך שהחברה עומדת להימכר.