הביטקוין זינק הבוקר לשיא של כל הזמנים וחצה את רף ה-125 אלף דולר. העלייה במחיר הביטקוין באה על רקע ההשבתה בממשל האמריקאי, שנכנסת ליומה הרביעי במספר, וכן על רקע הציפיות להורדות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב בארה"ב ולהמשך ההיחלשות של הדולר.

לפי בלומברג, המשקיעים מעריכים כי ההשבתה תניע משקיעים לעבר נכסים בטוחים יותר, כמו זהב. גם הזהב נסחר ברמות שיא וסיכם שבוע שביעי ברציפות של עליות. השיא הקודם של הביטקוין נרשם ב-14 באוגוסט, אז המטבע הקריפטוגרפי נסחר במחיר של כ-124,500 דולר.

הקפיצה של הביטקוין מגיעה גם על רקע המגמה החיובית בשוק המניות האמריקאי, שסיכם שבוע חיובי, עם עליות של מעל 1% במדדים המובילים. כמו כן, בבלומברג מציינים כי נרשמה עלייה בזרימת הכספים לקרנות סל העוקבות אחר הביטקוין.

בבלומברג מייחסים את הסנטימנט החיובי של המסחר בביטקוין גם לחודש אוקטובר, במהלכו באופן היסטורי, המטבע הניב ביצועים חיוביים. מתוך חודשי אוקטובר בעשור האחרון, תשעה מתוך עשרה הסתכמו בעליות.

הביטקוין נהנה ממומנטום חיובי במהלך רוב השנה האחרונה, בין היתר, בשל העמדה החיובית שמחזיק כלפיו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שכבר בעת המרוץ לנשיאות, מיצב עצמו כמועמד הפרו־קריפטו. אקלים החקיקה החיובי בארה"ב סביב המטבע, לצד האימוץ ההולך וגובר של הביטקוין בקרב חברות וגופים מוסדיים, הובילו לגידול המשמעותי בביקושים לאורך השנה.