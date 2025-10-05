ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות ברקע ההשבתה בממשל האמריקאי: הביטקוין זינק לשיא כל הזמנים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ביטקוין

על רקע ההשבתה בממשל האמריקאי: הביטקוין זינק לשיא כל הזמנים

המטבע הקריפטוגרפי חצה את רף ה-125 אלף דולר, כשברקע ההשבתה בממשל האמריקאי נכנסת ליומה הרביעי במספר • הקפיצה של המטבע מגיעה גם על רקע המגמה החיובית בשוק המניות האמריקאי, לצד הציפיות להורדת ריבית נוספת בארה"ב ולהמשך היחלשות הדולר

רם מורי 09:43
אילוסטרציה: shutterstock
אילוסטרציה: shutterstock

הביטקוין זינק הבוקר לשיא של כל הזמנים וחצה את רף ה-125 אלף דולר. העלייה במחיר הביטקוין באה על רקע ההשבתה בממשל האמריקאי, שנכנסת ליומה הרביעי במספר, וכן על רקע הציפיות להורדות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב בארה"ב ולהמשך ההיחלשות של הדולר.

עד מאה אחוז במניות: חמישה צעירים חושפים את תיק ההשקעות שלהם
היכונו לירידות בשווקים: האזהרה של מנכ"ל ענקית הפיננסים

לפי בלומברג, המשקיעים מעריכים כי ההשבתה תניע משקיעים לעבר נכסים בטוחים יותר, כמו זהב. גם הזהב נסחר ברמות שיא וסיכם שבוע שביעי ברציפות של עליות. השיא הקודם של הביטקוין נרשם ב-14 באוגוסט, אז המטבע הקריפטוגרפי נסחר במחיר של כ-124,500 דולר.

הקפיצה של הביטקוין מגיעה גם על רקע המגמה החיובית בשוק המניות האמריקאי, שסיכם שבוע חיובי, עם עליות של מעל 1% במדדים המובילים. כמו כן, בבלומברג מציינים כי נרשמה עלייה בזרימת הכספים לקרנות סל העוקבות אחר הביטקוין.

בבלומברג מייחסים את הסנטימנט החיובי של המסחר בביטקוין גם לחודש אוקטובר, במהלכו באופן היסטורי, המטבע הניב ביצועים חיוביים. מתוך חודשי אוקטובר בעשור האחרון, תשעה מתוך עשרה הסתכמו בעליות.

הביטקוין נהנה ממומנטום חיובי במהלך רוב השנה האחרונה, בין היתר, בשל העמדה החיובית שמחזיק כלפיו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שכבר בעת המרוץ לנשיאות, מיצב עצמו כמועמד הפרו־קריפטו. אקלים החקיקה החיובי בארה"ב סביב המטבע, לצד האימוץ ההולך וגובר של הביטקוין בקרב חברות וגופים מוסדיים, הובילו לגידול המשמעותי בביקושים לאורך השנה.