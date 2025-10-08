טראמפ מחכה לנובל - וסוכנויות ההימורים מעריכות: אלה הסיכויים

המגעים המתקיימים לקראת הסכם הפסקת המלחמה בין ישראל לחמאס עולים היום (ד') מדרגה, עם הגעת השליח המיוחד סטיב וויטקוף לשארם א-שייח'. אך במקביל לניסיונות להגיע להסכמות, מתקיים כל העת דיון רקע בשאלה "גורלית" אחרת: האם מאמציו של הנשיא דונלד טראמפ יתגמלו אותו בפרס נובל לשלום. ביום שישי הקרוב אמורים נציגי הוועדה באוסלו שבנורבגיה להכריז על הזוכה - ועד אז אפשר לפחות להתרשם מסיכויי טראמפ לזכייה לפי סוכנויות ההימורים.

נכון לבוקר של יום רביעי, אתר התחזיות האמריקאי פולימרקט (Polymarket) ממקם את הנשיא במקום השמיני בלבד מבחינת סיכוייו לקבל את הנובל, ומעריך את סיכוייו ב-2% בלבד. מעליו ברשימה נמצאים שורה של מועמדים שקשורים בעקיפין או במישרין למלחמה בעזה, ובהם גרטה טונברג, אונר"א וכן בית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ). מי שמוליכה את הדירוג מבחינת סיכויים היא יוזמת "חדרי החירום" בסודאן, שזוכה ל-27% סיכויי זכייה.

באתרי הימורים אחרים מצבו של טראמפ טוב יותר והוא נע בימים האחרונים בין שלושת המקומות הראשונים בדירוג, בהתאם לעדכונים מן המשא-ומתן במצרים. נכון לבוקר זה, למשל, הוא ממוקם שלישי באתר OddsChecker, כשמעליו יוזמת "חדרי החירום" וגם יוליה נבלניה, אלמנתו של מנהיג האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני.

מועמדותו של טראמפ הוגשה לוועדת הנובל על ידי שורה של אישים, ארגונים ומדינות בעת האחרונה, בהם ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו ומטה משפחות החטופים. הנשיא האמריקאי עצמו התבטא בנושא בשבוע שעבר, ונשמע דרוך: "הם יתנו את זה לאיזה בחור שלא עשה כלום. הם יתנו את זה לבחור שכתב ספר על המוח של דונלד טראמפ ועל מה שנדרש כדי לפתור את המלחמות. פרס נובל ילך לסופר".

הנשיא הוסיף: "אבל נראה מה יקרה, זה יהיה עלבון גדול למדינה שלנו. אני לא רוצה את זה לעצמי, אני רוצה שהמדינה תקבל את זה. והיא צריכה לקבל, כי לא היה דבר כזה מעולם".