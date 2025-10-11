ברחוב חנה סנש בשכונת רמת אליהו בראשון לציון, נמכרה דירת 3 חדרים בשטח 56 מ"ר (לפי הרישום בטאבו), תמורת 1.59 מיליון שקל. הדירה בקומה השלישית ולה שני כיווני אוויר, ושלוש מרפסות סגורות בשטח כולל של כ־13 מ"ר. אין לה חניה.

הדירה עמדה כשלושה שבועות על המדף ונמכרה במחיר השיווק.

המוכרת היא משקיעה מהצפון שהחזיקה את הדירה במשך שנים רבות והקונים הם משפחה צעירה עם קרובים שמתגוררים בשכונה.

שכונת רמת אליהו מיועד לפרויקטי פינוי־בינוי ופועלת בה מנהלת כדי לקדם את הפרויקטים. עם זאת, בבניין שבו נמכרה הדירה, הדיירים עדיין לא הגיעו להסכמות ולכן אין לו צפי להתחדשות עירונית בשלב זה.

דירה בראשל''צ / צילום: אייל ימיני

"עודף היצע משמעותי"

אייל ימיני מרי/מקס סנטר חולון, בת ים וראשון, שתיווך בעסקה, מספר שהדירה עוררה הרבה עניין ונמכרה מהר בגלל שמחיר השיווק שלה היה מותאם לשוק.

לדבריו, "השוק בראשון לציון מרגיש את ההאטה שמרגישים בכל הארץ, אבל יש אזורים שמושפעים ממנה יותר ויש אזורים שמושפעים ממנה פחות. מרכז ומערב העיר עובדים עדיין חזק ויש ביקוש לדירות באזורים האלו.

"מהצד השני, מזרח העיר ספג פגיעה קשה יותר. הרבה פרויקטים של מחיר למשתכן שנבנו באזור הזה הגיעו לשלב שהדיירים יכולים למכור את הדירות וזה יצר עודף היצע משמעותי. אנשים שקיוו לקבל מחיר מסוים על הדירה מתפשרים גם על 20% פחות.

"הריבית הגבוהה הוציאה הרבה אנשים מהשוק, אבל מהצד השני המצב בשוק מייצר הזדמנויות למשקיעים שיכולים לרכוש נכס במינוף לא גדול באופן יחסי - ויש מי שיודע לנצל את ההזדמנות הזאת".

דירות יד שנייה שנמכרו

חיפה

ברחוב הלל בהדר הכרמל, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2,

ב־1.07 מיליון שקל.

ברחוב עבאס בשכונת עבאס, דירת 2 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־900 אלף שקל.

ברחוב רענן בכרמל הוותיק, דירת 4 חדרים, 115 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־2.21 מיליון שקל.

ברחוב קדיש לוז ברמת ספיר, דירת 3 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 1 מתוך 5, ב־1.31 מיליון שקל.

מעלות תרשיחא

ברחוב החשמונאים, דירת 3 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־550 אלף שקל.

ברחוב ההגנה, דירת 2.5 חדרים, 61 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־770 אלף שקל.

נתניה

בשדרות ניצה קרוב לחוף בצפון העיר, דירת 3 חדרים, 99 מ"ר, בקומה 2 מתוך 17, ב־2 מיליון שקל.

ברחוב אנילביץ ברמת אפרים, בית בן 3 חדרים, 57 מ"ר, ב־1.6 מיליון שקל.

ברחוב קליר במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 131 מ"ר, בקומה 15 מתוך 26, ב־2.6 מיליון שקל.

פרדסיה

ברחוב האגוז, בית בן 5 חדרים, 174 מ"ר, ב־3.95 מיליון שקל.

בדרך הרעות בצפון היישוב, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־3 מיליון שקל.

ברחוב התדהר, בית בן 6 חדרים, 186 מ"ר, ב־4.17 מיליון שקל.

קריית מלאכי

ברחוב ויצמן, דירת 3 חדרים, 63 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־1.15 מיליון שקל.

ברחוב שושנים בגני שמואל, דירת 4 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־1.44 מיליון שקל.

בשדרות בן גוריון, דירת 5 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 8 מתוך 10, ב־1.66 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה